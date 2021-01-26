Теневые капиталы потянулись в Россию. ЦБ зафиксировал крупный приток 93 1 Экономика

Побочным эффектом экономического кризиса и пандемии в 2020 году стал увеличившийся приток теневых капиталов. По данным Центробанка, за год в Россию поступило 4,3 млрд долларов средств, объяснить которые регулятор не в состоянии. Аналогичная ситуация наблюдалась в кризисном 2014 году – тогда в экономику попало около 7,9 млрд долларов неизвестного происхождения.