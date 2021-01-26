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Теневые капиталы потянулись в Россию. ЦБ зафиксировал крупный приток

26 Января 2021 93 1 Экономика
Теневые капиталы потянулись в Россию. ЦБ зафиксировал крупный приток

Побочным эффектом экономического кризиса и пандемии в 2020 году стал увеличившийся приток теневых капиталов. По данным Центробанка, за год в Россию поступило 4,3 млрд долларов средств, объяснить которые регулятор не в состоянии. Аналогичная ситуация наблюдалась в кризисном 2014 году – тогда в экономику попало около 7,9 млрд долларов неизвестного происхождения.

Помощь сомнительных капиталов

  • В 2020 году российская экономика столкнулась с падением валютных доходов. Продажа нефти за рубеж сократилась на 41% и принесла стране 72,2 млрд долларов. Экспорт нефтепродуктов сжался до 44,4 млрд долларов, а «Газпром» смог заработать только 25,1 млрд долларов, на 40% меньше, чем годом ранее. В целом экспортная выручка упала на 22%, до 329,5 млрд долларов.
  • Но, согласно данным Центробанка, неожиданную поддержку России оказали теневые капиталы, которые потянулись из-за границы. За год их приток составил 4,3 млрд долларов. Они поступали в страну в связи с операциями, которые не попадают ни под одну из категорий платежей – экспорт, продажа иностранных активов, привлечение долга, прямые инвестиции и т.д. Это деньги, которые идут в статистике как «ошибки и пропуски».
  • До этого теневые капиталы обычно выводили из страны. К примеру, в 2019 году так вывели 1,5 млрд долларов, а в 2016-м – 5 млрд. «Репатриировались» сомнительные деньги в 2014 году, когда в кризис Россия получила приток средств неясного происхождения на 7,9 млрд долларов. А также в период амнистии капитала – в 2017-18 годах в страну вернулось 4,7 млрд долларов.

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  • В 2020 году особенность притока теневого капитала заключается в том, что впервые он обошел все остальные статьи поступления валюты в страну. Для сравнения: в госдолг нерезиденты вложили 4,1 млрд долларов, а приток прямых иностранных инвестиций сократился до 1,4 млрд долларов. Если же брать акции и корпоративный долг, то чистый отток по ним достиг 14,1 млрд долларов. Таким образом, за счет теневых капиталов России удалось уменьшить показатель оттока капитала до 47,8 млрд долларов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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18:36 0 0
И.И..:

неясного происхождения, ошибки, пропуски...ЦБ не в состоянии объяснить))) если деньги поступают, то известно от кого и кому. если неизвестно их происхождение, то согласно закону их, их владельца проверяют на отмывание денег и спонсирование незаконной деятельности, они будут заморожены до выяснения всех обстоятельств. т.к. их пропускают и не в первый раз, то средства могут принадлежать только государству.

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