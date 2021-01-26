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Теневые капиталы потянулись в Россию. ЦБ зафиксировал крупный приток
26 Января 2021 93 1 Экономика
Побочным эффектом экономического кризиса и пандемии в 2020 году стал увеличившийся приток теневых капиталов. По данным Центробанка, за год в Россию поступило 4,3 млрд долларов средств, объяснить которые регулятор не в состоянии. Аналогичная ситуация наблюдалась в кризисном 2014 году – тогда в экономику попало около 7,9 млрд долларов неизвестного происхождения.
Помощь сомнительных капиталов
- В 2020 году российская экономика столкнулась с падением валютных доходов. Продажа нефти за рубеж сократилась на 41% и принесла стране 72,2 млрд долларов. Экспорт нефтепродуктов сжался до 44,4 млрд долларов, а «Газпром» смог заработать только 25,1 млрд долларов, на 40% меньше, чем годом ранее. В целом экспортная выручка упала на 22%, до 329,5 млрд долларов.
- Но, согласно данным Центробанка, неожиданную поддержку России оказали теневые капиталы, которые потянулись из-за границы. За год их приток составил 4,3 млрд долларов. Они поступали в страну в связи с операциями, которые не попадают ни под одну из категорий платежей – экспорт, продажа иностранных активов, привлечение долга, прямые инвестиции и т.д. Это деньги, которые идут в статистике как «ошибки и пропуски».
- До этого теневые капиталы обычно выводили из страны. К примеру, в 2019 году так вывели 1,5 млрд долларов, а в 2016-м – 5 млрд. «Репатриировались» сомнительные деньги в 2014 году, когда в кризис Россия получила приток средств неясного происхождения на 7,9 млрд долларов. А также в период амнистии капитала – в 2017-18 годах в страну вернулось 4,7 млрд долларов.
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- В 2020 году особенность притока теневого капитала заключается в том, что впервые он обошел все остальные статьи поступления валюты в страну. Для сравнения: в госдолг нерезиденты вложили 4,1 млрд долларов, а приток прямых иностранных инвестиций сократился до 1,4 млрд долларов. Если же брать акции и корпоративный долг, то чистый отток по ним достиг 14,1 млрд долларов. Таким образом, за счет теневых капиталов России удалось уменьшить показатель оттока капитала до 47,8 млрд долларов.
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неясного происхождения, ошибки, пропуски...ЦБ не в состоянии объяснить))) если деньги поступают, то известно от кого и кому. если неизвестно их происхождение, то согласно закону их, их владельца проверяют на отмывание денег и спонсирование незаконной деятельности, они будут заморожены до выяснения всех обстоятельств. т.к. их пропускают и не в первый раз, то средства могут принадлежать только государству.