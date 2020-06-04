Таможенные сборы России рухнули почти вполовину. Состояние бюджета продолжит ухудшаться 271 0 Экономика img_copyright

Федеральная таможенная служба (ФТС) отчиталась о сборах в мае – они упали на 43,3% по сравнению с маем 2019 года. Доходы федерального бюджета от работы таможни составили 257,5 млрд руб. Причем они существенно упали и по отношению к «нерабочему» апрелю, когда было собрано 311,6 млрд руб. Улучшения до конца года ждать не стоит – бюджет России потеряет 50 млрд долларов нефтегазовых доходов.