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Таможенные сборы России рухнули почти вполовину. Состояние бюджета продолжит ухудшаться

4 Июня 2020 271 0 Экономика
Таможенные сборы России рухнули почти вполовину. Состояние бюджета продолжит ухудшаться
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Федеральная таможенная служба (ФТС) отчиталась о сборах в мае – они упали на 43,3% по сравнению с маем 2019 года. Доходы федерального бюджета от работы таможни составили 257,5 млрд руб. Причем они существенно упали и по отношению к «нерабочему» апрелю, когда было собрано 311,6 млрд руб. Улучшения до конца года ждать не стоит – бюджет России потеряет 50 млрд долларов нефтегазовых доходов.

За падением – падение

  • Доходы федерального бюджета от таможенных сборов продолжают падать: если в апреле в бюджет было перечислено 311,6 млрд руб., то в мае на 17% меньше – 257,5 млрд руб. Для сравнения: в мае 2019 года таможня собрала 454,2 млрд руб., которые отправились в казну. В январе – марте средний уровень сборов составлял 500 млрд руб. в месяц.
  • В мае ФТС перечислила минимальную сумму в бюджет с 2010 года. На это повлияло двузначное сокращение импорта и резкое падение пошлин на вывоз углеводородов. С одной тонны нефти таможня брала в мае 6,8 доллара – минимальное значение с 1990-х годов. При этом объемы экспорта нефти упали на 15% из-за соглашения с ОПЕК+ о сокращении добычи.
  • За первые пять месяцев 2020 года ФТС перечислила в бюджет 1,76 трлн руб. против 2,28 трлн руб. за тот же период прошлого года. Итого за пять месяцев сборы упали почти на четверть – на 22,8%.
  • В июне улучшения ситуации не будет: нефтяные компании по-прежнему выполняют сделку с ОПЕК+, а пошлины вырастут с 6,8 доллара до 8,3 доллара за тонну. За год бюджет России может потерять 50 млрд долларов нефтегазовых доходов.
  • По итогам 2020 года ФТС должна была собрать 5,48 трлн руб., что прописано в законе о бюджете. Это немного меньше, чем в 2019 году, когда цифра достигла 5,73 трлн руб. Но теперь эти цифры кажутся недостижимыми – из-за экономического кризиса и падения цен на сырье.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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