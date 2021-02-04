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«Тайна связи исчезнет». Силовики смогут без суда узнать все о звонках и местоположении россиян

4 Февраля 2021 358 1 Политика
«Тайна связи исчезнет». Силовики смогут без суда узнать все о звонках и местоположении россиян

Министерство цифрового развития предложило поправки к закону о связи, которые дадут доступ МВД, ФСБ и ФСО без санкции суда доступ к данным обо всех телефонных звонках россиян, их стоимости, а также местоположении телефона. На сегодняшний день все эти данные защищены «тайной связи» и усложняют работу силовых органов, поскольку не могут рассматриваться в судах в качестве доказательства обвинения.

Для силовиков и судов не будет никаких тайн

  • Сотрудники МВД, ФСБ и ФСО смогут получить от операторов связи информацию обо всех разговорах, их стоимости и текущей геолокации телефона любого гражданина России, которым они заинтересуются. Сегодня они формально могут это делать, но использовать данные в суде против гражданина запрещено законом «О связи», где прописана тайна связи.
  • Однако Министерство цифрового развития уже подготовило поправки, которые устранят это недоразумение, пишет «Коммерсант». Телефонные звонки россиян, их стоимость и местоположение мобильных устройств «не относятся к тайне связи», посчитали чиновники. Они должны быть доступны силовикам, проводящим оперативно-разыскную деятельность.
  • По мнению министерства, поправки в закон «О связи» окажут положительное влияние на «оказание услуг связи», а также «придаст им большую прозрачность и однозначность в правоприменении». Об этом говорится в пояснительной записке к проекту.
  • Как отмечает член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин, раньше правоохранительные органы запрашивали указанные в законе сведения. Однако их запросы находились в «серой зоне». То есть они были по сути незаконными и судами не принимались к рассмотрению.
  • По словам исполнительного директора Общества защиты интернета Михаила Климарева, в России исчезнет понятие «тайна связи», если поправки будут приняты. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупреждает – правоохранители смогут сопоставлять данные о местоположении абонентов и данные с камер видеонаблюдения.

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  • Суды после поправок будут принимать эти сведения при рассмотрении дел. Именно судам нужны эти поправки, убежден Муртазин. Ведь силовики и без того имели доступ ко всей информации операторов связи.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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10:56 1 0
Лина:

Для них и сейчас нет никакой тайны. Просто решили "узаконить".

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