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«Тайна связи исчезнет». Силовики смогут без суда узнать все о звонках и местоположении россиян
4 Февраля 2021 358 1 Политика
Министерство цифрового развития предложило поправки к закону о связи, которые дадут доступ МВД, ФСБ и ФСО без санкции суда доступ к данным обо всех телефонных звонках россиян, их стоимости, а также местоположении телефона. На сегодняшний день все эти данные защищены «тайной связи» и усложняют работу силовых органов, поскольку не могут рассматриваться в судах в качестве доказательства обвинения.
Для силовиков и судов не будет никаких тайн
- Сотрудники МВД, ФСБ и ФСО смогут получить от операторов связи информацию обо всех разговорах, их стоимости и текущей геолокации телефона любого гражданина России, которым они заинтересуются. Сегодня они формально могут это делать, но использовать данные в суде против гражданина запрещено законом «О связи», где прописана тайна связи.
- Однако Министерство цифрового развития уже подготовило поправки, которые устранят это недоразумение, пишет «Коммерсант». Телефонные звонки россиян, их стоимость и местоположение мобильных устройств «не относятся к тайне связи», посчитали чиновники. Они должны быть доступны силовикам, проводящим оперативно-разыскную деятельность.
- По мнению министерства, поправки в закон «О связи» окажут положительное влияние на «оказание услуг связи», а также «придаст им большую прозрачность и однозначность в правоприменении». Об этом говорится в пояснительной записке к проекту.
- Как отмечает член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин, раньше правоохранительные органы запрашивали указанные в законе сведения. Однако их запросы находились в «серой зоне». То есть они были по сути незаконными и судами не принимались к рассмотрению.
- По словам исполнительного директора Общества защиты интернета Михаила Климарева, в России исчезнет понятие «тайна связи», если поправки будут приняты. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупреждает – правоохранители смогут сопоставлять данные о местоположении абонентов и данные с камер видеонаблюдения.
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- Суды после поправок будут принимать эти сведения при рассмотрении дел. Именно судам нужны эти поправки, убежден Муртазин. Ведь силовики и без того имели доступ ко всей информации операторов связи.
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Для них и сейчас нет никакой тайны. Просто решили "узаконить".