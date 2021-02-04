«Тайна связи исчезнет». Силовики смогут без суда узнать все о звонках и местоположении россиян 358 1 Политика

Министерство цифрового развития предложило поправки к закону о связи, которые дадут доступ МВД, ФСБ и ФСО без санкции суда доступ к данным обо всех телефонных звонках россиян, их стоимости, а также местоположении телефона. На сегодняшний день все эти данные защищены «тайной связи» и усложняют работу силовых органов, поскольку не могут рассматриваться в судах в качестве доказательства обвинения.