«Суверенный интернет» засбоил. Проблемы с оборудованием привели к системным сбоям 432 0 Политика

Оборудование Роскомнадзора для фильтрации интернет-трафика привело в марте к системным сбоям в сетях крупных федеральных и региональных операторов. Чтобы устранить проблемы на коммуникационных узлах, операторам пришлось исключить оборудование «суверенного интернета». Только после этого связь удалось восстановить. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник в крупном региональном операторе «Обит». Эксперты предупреждают – подобные сбои могут стать регулярными.