«Суверенный интернет» засбоил. Проблемы с оборудованием привели к системным сбоям
9 Апреля 2021 432 0 Политика
Оборудование Роскомнадзора для фильтрации интернет-трафика привело в марте к системным сбоям в сетях крупных федеральных и региональных операторов. Чтобы устранить проблемы на коммуникационных узлах, операторам пришлось исключить оборудование «суверенного интернета». Только после этого связь удалось восстановить. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник в крупном региональном операторе «Обит». Эксперты предупреждают – подобные сбои могут стать регулярными.
Оборудование «суверенного интернета» засбоило
- Неполадки в работе сайтов Кремля, Госдумы и других органов власти 10 марта, когда Роскомнадзор решил замедлить социальную сеть Twitter в России, были связаны со сбоями оборудования, которое власти потребовали установить на узлах связи. С помощью закона о «суверенном интернете» Роскомнадзор внедрил централизованную систему управления трафиком, которая и дала масштабные сбои в марте, пишет «Коммерсант».
- Источник издания в крупном региональном операторе «Обит» подтвердил, что из-за оборудования Роскомнадзора возникли большие трудности. То же самое говорит источник в одном из крупных операторов связи. По его словам, все компании из «большой четверки» (МТС, Билайн, Мегафон , Tele2) столкнулись с проблемами из-за оборудования «суверенного интернета».
- Оборудование представляет собой систему для маршрутизации и фильтрации интернет-трафика DPI (Deep Packet Inspection). Его установили «вразрез между оборудованием "Обит" и глобальной сетью интернет», говорит источник. Для восстановления работы пришлось удалить технику Роскомнадора из схемы прохождения трафика.
- Роскомнадзор напомнил операторам, что самовольное изменение параметров оборудования является нарушением закона и пригрозил штрафами в размере 1 млн руб. В Минцифры назвали ответственным «владельца» инфраструктуры, но не уточнили, кто владеет оборудованием, приводящим к сбою интернета в стране. В действительности оборудование DPI принадлежит Роскомнадзору, подчеркивает «Коммерсант».
- В Роскомнадзоре заявили, что «Коммерсант» изложил непроверенную информацию. Во-первых, оборудование DPI работает без сбоев и «не оказывает влияние на работу сетей операторов связи», а во-вторых, самовольное его отключение не исправило проблему у провайдера «Обит».
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- Эксперты еще раз напомнили, что централизованная система управления трафиком, которую организовал Роскомнадзор, представляет собой большую опасность. Об этом прямо говорит президент ассоциации операторов кабельного телевидения Алексей Амелькин. Любая ошибка оборудования «суверенного интернета» может оставить страну без интернета. При этом чем больше сложного оборудования устанавливается на участки сети, тем больше вероятность сбоев, говорит эксперт Филипп Кулин.
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