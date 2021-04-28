Старейшее известное изображение лодки в Европе, создано 10 000 лет назад

Новый анализ наскальной резьбы предполагает, что рисунки, найденные в Норвегии, изображают лодку из тюленьей кожи, которую использовали скандинавы каменного века.

Изображение, найденное в Валле, на фьорде Эфьорд в округе Нурланд, похоже, представляет собой изображение лодки, сделанной из тюленьей кожи в натуральную величину, пишет археолог Ян Магне Гьерде из Норвежского института исследований культурного наследия.

Основываясь на высоте окружающей береговой линии, которая в каменном веке была выше, чем сегодня, Гьерде датировал это искусство между 10 000 и 11 000 лет назад. Эта временная шкала делает его одним из старейших изображений лодки в мире. Раньше самые старые известные изображения лодок в Северной Европе датировались 7000–7500 лет назад.

Изображение - белый контур, высеченный на поверхности скалы - вероятно, первоначально было около 14 футов в длину. Часть рисунка со временем стерлась, и теперь она хорошо видна только при определенных погодных условиях. Вторая резьба на этом месте, кажется, также показывает лодку, но осталась лишь небольшая ее часть.

«Это чрезвычайно важное событие, по сути, мировая сенсация, и оно войдет в историю исследований очень, очень широко», - говорит Гьерде. «На изображении вы можете видеть линию киля и линию перил, и, продвигаясь вперед, вы можете увидеть действительно красивый финиш, образующий нос лодки».

Геолог на пенсии Ингвар Линдал впервые обнаружил резьбу в 2017 году. Место, где Линдал нашел резьбу на лодке, уже было известно резными изображениями животных в натуральную величину, в том числе тюленей и северных оленей, относящихся к тому же периоду. По словам Гьерде, некоторые большие фигуры были бы видны людям на лодках в воде с расстояния более четверти мили и могли служить указателями.

«Общение с морским пейзажем путем создания наскальных рисунков стало бы важным средством общения для первопроходцев в этой области», - отмечает он.

Гьерде утверждает, что резьба, вероятно, отражает важность лодок из кожи для первых людей каменного века, которые заселили этот регион. Лодки из тюленьей кожи были достаточно легкими, чтобы их можно было нести, и они могли быстро перемещаться, неся несколько человек и груз.

«Такой автомобиль был бы идеальным для колонизации морских пейзажей северной Норвегии в период раннего мезолита», - добавляет археолог.

Учитывая особые условия освещения, необходимые для того, чтобы увидеть резьбу на лодке, Гьерде предполагает, что в этом районе может быть больше неоткрытых изображений, пишет журнал Smithsonian.

Он заключает: