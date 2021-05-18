США заявили о незаконности претензий России на Арктику. Предлагают их обсудить 68 0 Политика

Россия нарушает международное право, ограничивая проходы иностранных судов по Северному морскому пути и заставляя их нанимать российских шкиперов. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен, который находится с официальным визитом в Исландии. Обсудить действия России Блинкен предложил на заседании Арктического совета до своей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.