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США заявили о незаконности претензий России на Арктику. Предлагают их обсудить

18 Мая 2021 68 0 Политика
США заявили о незаконности претензий России на Арктику. Предлагают их обсудить

Россия нарушает международное право, ограничивая проходы иностранных судов по Северному морскому пути и заставляя их нанимать российских шкиперов. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен, который находится с официальным визитом в Исландии. Обсудить действия России Блинкен предложил на заседании Арктического совета до своей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Незаконные претензии будут обсуждать

  • Как пишет агентство Reuters, глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал незаконными действия России в Арктике. В частности, Вашингтон беспокоит требования Москвы получать разрешения на проход по Северному морскому пути и нанимать для этого российского шкипера. Иностранные суда заставляют это делать силой. Все это «нарушает международное право», заявил Блинкен.
  • Глава Госдепа назвал «незаконными» претензии России на арктические воды, в том числе «через регулирование прохода иностранных судов». Также Вашингтон беспокоит усиление военной активности России в этом регионе, что создает риски столкновения.
  • США намерены добиваться свободы навигации в Арктике. Для этого американский флот вместе с европейскими партнерами провел два раза учения в этом регионе. После этого Вашингтон призвал Москву согласовать схему движения судов в рамках Международной морской организации. Однако, пожаловался Блинкен, Москва адекватно не ответила.
  • Предложенный Москвой вариант нарушает международное законодательство и не учитывает права навигации и свободы в территориальных водах и исключительных экономических зонах, объяснил глава Госдепа. Блинкен предложил обсудить все эти вопросы в рамках Арктического совета с США, Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией и Россией.

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  • После совета Блинкен 20 мая встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Эта встреча предварит переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которые должны состояться в ближайшую неделю. Вероятным местом их проведения может стать Швейцария.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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