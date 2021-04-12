США празднуют 40 лет со дня дебюта шаттла «Колумбия»

Шестьдесят лет назад в понедельник 27-летний российский летчик-испытатель Юрий Гагарин в капсуле Восток в Средней Азии вылетел на орбиту на пусковой установке советской ядерной ракеты, став первым человеком, отправившимся в космос. Двадцать лет спустя, в 1981 году, наступила эра многоразовых космических кораблей с первым запуском космического корабля НАСА.

Это совпадение, что две знаменитые годовщины приходятся на 12 апреля. НАСА отказалось от первой попытки запустить космический шаттл «Колумбия» 10 апреля 1981 года из-за ошибки времени в бортовых компьютерах корабля.

Первым американским астронавтом, выполнившим орбитальную миссию, был Джон Гленн, который в феврале 1962 года трижды облетел Землю на своем космическом корабле Friendship7.

Перед запуском Гленна российский космонавт Герман Титов завершил 25-часовой орбитальный полет в августе 1961 года. Серия первых космических полетов Советского Союза, начавшаяся с запуска спутника Спутник-1 в 1957 году, продолжалась несколько лет. Российский космонавт Валентина Терешкова стала первой женщиной, которая полетела в космос в июне 1963 года, а Алексей Леонов совершил первый выход в открытый космос в 1965 году.

В конечном итоге Соединенные Штаты возглавили космическую гонку и высадили первых астронавтов на Луну в июле 1969 года. А космический шаттл Колумбия полетел через 20 лет после Гагарина.

НАСА разработало космический шаттл после завершения лунных миссий Аполлона. После нескольких лет задержек первый шаттл - Колумбия - наконец-то стартовал с площадки 39А в Космическом центре Кеннеди во Флориде 12 апреля 1981 года в 7 часов утра по восточному стандартному времени.

Ветеран астронавта Джон Янг командовал Колумбией. Миссию пилотировал Боб Криппен.

«STS-1 был чисто тестовой миссией, и все, что мы действительно хотели сделать, это доказать, что система будет работать», - сказал Криппен во время недавнего подкаста НАСА. «Итак, наша задача заключалась в том, чтобы взлететь, выйти на орбиту, проверить все системы на транспортном средстве и безопасно доставить его для посадки».

Янг и Криппен провели двухдневный испытательный полет Колумбии на низкой околоземной орбите, став первыми людьми, совершившими полет на многоразовом космическом корабле, и первыми астронавтами, которые запустили ракеты с помощью твердотопливных ракетных ускорителей.

И в отличие от других космических кораблей, Колумбия вернулась на Землю для посадки на взлетно-посадочную полосу 14 апреля на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии. Янг управлял 100-тонным космопланом вручную во время последнего захода на посадку и приземления.

Флот космических челноков НАСА, который в конечном итоге насчитывал пять орбитальных аппаратов, запускал 135 раз, выводя на орбиту спутники, новейшие лаборатории, компоненты для строительства Международной космической станции и сотни астронавтов из многих стран.

«Это позволило нам отправить разнообразную группу людей в космос, чтобы стать космонавтами», - сказал Криппен. «Нам больше не нужны были только летчики-испытатели. Таким образом, это открыло поле для космонавтов гораздо более широкому кругу вопросов, чем когда-либо прежде».

Но две катастрофы со смертельным исходом, в результате которых погибли 14 астронавтов в 1986 и 2003 годах, подняли вопросы о безопасности шаттла. Администрация Джорджа Буша приказала НАСА прекратить программу шаттлов после завершения сборки Международной космической станции.

Последний полет шаттла завершился 21 июля 2011 года посадкой «Атлантиды» в Космическом центре Кеннеди.

«Это был фантастический летательный аппарат, но он был также хрупким», - сказал Криппен. «Это потребовало много внимания, и люди в Космическом центре Кеннеди были в этом очень хороши. Когда «Атлантис» приземлился после последнего полета, этот аппарат был в таком хорошем состоянии, в каком только мог быть, и определенно был способен летать еще немного. Но политика и несчастные случаи положили этому конец. И пройдет немало времени, прежде чем у нас будет корабль, почти такой же великолепный, как космический шаттл».

Но шаттл мог взлететь только на высоту нескольких сотен миль. С 2011 года НАСА передало ответственность за транспортировку экипажа и грузов частному сектору, и агентство сосредоточилось на отправке астронавтов обратно на Луну, пишет SpaceflightNow.