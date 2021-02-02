США поставили несколько условий для снятия санкций с «Северного потока-2» 35 0 Экономика

США могут снять санкции с российского газопровода «Северный поток-2», но при соблюдении ряда условий. Во-первых, если Германия гарантирует транзит газа через Украину и восточноевропейские страны, а также предложат механизм снижения зависимости Европы от российского газа. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации.