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США поставили несколько условий для снятия санкций с «Северного потока-2»

2 Февраля 2021 35 0 Экономика
США поставили несколько условий для снятия санкций с «Северного потока-2»

США могут снять санкции с российского газопровода «Северный поток-2», но при соблюдении ряда условий. Во-первых, если Германия гарантирует транзит газа через Украину и восточноевропейские страны, а также предложат механизм снижения зависимости Европы от российского газа. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации.

Нереальные требования США

  • Новая администрация США готова к компромиссу по «Северному потоку-2», но налагает повышенные обязательства на Германию. Как пишет немецкая газета Handelsblatt, диалог между Вашингтоном и Берлином по газопроводу начнется тогда, когда Германия подготовит пакет соответствующих предложений.
  • Впрочем, США формулируют довольно ясно: Германия должна «выложить на стол переговоров пакетное решение». «В противном случае нам не удастся решить проблему», – говорят источники газеты. США требуют, во-первых, разработать механизм, который позволит прекратить эксплуатацию «Северного потока-2», в случае если транзитные поставки газа через Украину будут прекращены.
  • «Если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа», Берлин должен будет гарантировать блокировку «Северного потока-2». Также Германии необходимо склонить Россию и Украину к новым переговорам о транзите российского газа по украинской газотранспортной системе. Нынешнее соглашение, абсолютно невыгодное России, действует до 2025 года. США считают, что для Киева надо создать еще «более выгодные» условия.
  • Кроме этого США хотят от Германии увеличения мощностей подземных хранилищ газа, чтобы в экстренной ситуации именно Берлин начал снабжать газом Украину. Но и этого мало – Вашингтон требует от Берлина расширить украинскую инфраструктуру для транспортировки водорода. В будущем это сделает Киев важным игроком на энергетическом рынке и снизит зависимость Европы от России.
  • Только если все эти требования будут выполнены, президент Джо Байден снимет санкции с «Северного потока-2». Финансовые потери от его закрытия оцениваются в 10-12 млрд евро. При этом реализация всех условий, выдвинутых США, может обойтись в гораздо большую сумму. Берлин однозначно ответил на это отказом.
  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсуждала с Джо Байденом тему «Северного потока-2» по телефону, но об этом не упоминалось в официальном сообщении. Правительство Меркель считает, что для «подлинных уступок мало пространства». «В конечном счете уже было сделано многое, чтобы развеять сомнения американцев», – заявил источник в правительстве ФРГ. Брать на грудь Украину Берлин явно не собирается.

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  • Между Россией и Украиной есть соглашение о транзите газа до 2025 года, и может быть пролонгировано. При этом Берлин сделал много для его заключения. Москва выразила готовность обеспечить Киев транзитом и после запуска «Северного потока-2».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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