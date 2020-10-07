США отказываются от российского урана 457 0 Экономика

США признают зависимость от России в некоторых областях и стремятся ее снизить. Одна из «ахиллесовых пят» американской экономики – поставки урана для атомных электростанций. Радиоактивное топливо из России для США значат примерно столько же, сколько российский газ для Европы. Но Вашингтон намерен диверсифицировать поставки и уже со следующего года начнет отказываться от российского урана.