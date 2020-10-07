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США отказываются от российского урана
7 Октября 2020 457 0 Экономика
США признают зависимость от России в некоторых областях и стремятся ее снизить. Одна из «ахиллесовых пят» американской экономики – поставки урана для атомных электростанций. Радиоактивное топливо из России для США значат примерно столько же, сколько российский газ для Европы. Но Вашингтон намерен диверсифицировать поставки и уже со следующего года начнет отказываться от российского урана.
Снижение зависимости от России
- Официальный представитель Минторга США Джилл Баклз объявил о намерении Вашингтона резко сократить квоту на закупки в России урана для атомных электростанций. После переговоров с «Росатомом» на этой неделе США определили, что в 2021 году квота для российского урана составит 24%, но уже к 2024 году снизится до 20%, а к 2028-му – до 15%.
- Добиться снижения квоты США удалось с помощью фактически шантажа – американские власти начали антидемпинговое расследование против России в связи с продажей урана и согласились приостановить его до 2040 года, если российская сторона будет сотрудничать. Минторг США и «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве – Россия получила доступ на американский рынок, но согласилась с урезанием квоты.
- По словам Джилла Баклза, США урезает квоту, чтобы снизить зависимость страны от российского урана в ближайшие 20 лет. Естественно, делается это в пользу американских конкурентов России – США стремятся повысить конкурентоспособность необогащенного урана американского происхождения.
- Также США надеются, что постепенный уход с рынка российского урана будет способствовать «активизации американской атомной энергетики» и, конечно же, «стратегическим интересам Америки», заявил глава Минторга США Уилбур Росс.
- Давление на Россию по поводу урана выглядит дискриминационно: по данным Минэнерго США, Россия не являлась крупнейшим поставщиком урана, а занимала скромное четвертое место после Канады, Казахстана и Австралии. Однако в «Росатоме» договоренностью довольны: она «устанавливает предсказуемые правила доступа российской урановой продукции на рынок США», отмечают в госкорпорации.
- В корпорации подчеркивают, что контракты с американскими контрагентами будут осуществляться на конкурсной основе по итогам тендеров, а если потребности в уране будут расти, то и объем поставок увеличится. Однако Минэнерго США, наоборот, прогнозирует снижение спроса на топливо для АЭС с 42,5 млн фунтов в 2020 году до 36,4 млн к 2028 году. Таким образом, Россия потеряет и размер квоты и объемы.
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