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США отказались от российских ИВЛ. Россия сама приостанавливает их эксплуатацию

13 Мая 2020 339 0 События и факты
США отказались от российских ИВЛ. Россия сама приостанавливает их эксплуатацию
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История с помощью США в борьбе с коронавирусом закончилась имиджевым провалом – два пожара в России, спровоцированные аппаратами ИВЛ и повлекшие смерть шести человек, заставили США отказаться от российской щедрости. На территории США эти аппараты никогда не использовались, заявили американские чиновники. В России эти же аппараты закупались по завышенной стоимости и часто позволяли чиновникам заработать на госзакупках.

Пожароопасные ИВЛ

  • По распоряжению Росздравнадзора аппараты искусственной вентиляции легких модели «Авента-М» не будут использоваться в больницах. 9 мая от возгорания аппарата пожар случился в 50-ой горбольнице Москвы, где в результате умерла пожилая женщина, подключенная к нему. 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел еще один пожар, который унес жизни 6 человек, больных коронавирусной инфекцией.
  • Аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались в больницах Москвы и Петербурга. Они были произведены после 1 апреля 2020 года на Уральском приборостроительном заводе. Партия этих аппаратов в апреле была направлена в США в качестве помощи для борьбы с коронавирусом. Также Россия отправила средства защиты. В итоге Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) сообщило, что российские ИВЛ подобной марки никогда не использовались на территории США и будут возвращены России. Об этом заявила представитель FEMA Джанет Монтези.
  • В Минпромторге защищают российского производителя: проверку должны пройти не только аппараты, но и условия их эксплуатации, говорят чиновники министерства. До этого в информационное пространство вбрасывалась тема неисправной проводки, которая и повлекла возгорания. Но губернатор Петербурга Александр Беглов опроверг эту версию, назвав источником пожара именно ИВЛ.
  • Для больницы Святого Георгия 237 аппаратов «Авента-М» в апреле обошлись в 1,862 млн каждый. Об этом свидетельствуют материалы на портале госзакупок. При этом китайские аналоги стоят от 1 до 1,3 млн руб. Губернатор Беглов отмечал, что оборудования не хватает и власти ищут его в разных странах.
  • По информации телеграм-каналов, закупка техники могла проходить с нарушениями, а выиграть от этого могли фирмы, аффилированные с чиновниками региональных администраций. Аукционы на поставку товаров прописывались под конкретные компании, недавно зарегистрированные и, как правило, не имеющие в штате сотрудников.
  • Всего в России на аппаратах ИВЛ находятся 1,5 тыс. пациентов, сообщил 13 мая глава Минзрава Михаил Мурашко.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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