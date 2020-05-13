США отказались от российских ИВЛ. Россия сама приостанавливает их эксплуатацию 339 0 События и факты img_copyright

История с помощью США в борьбе с коронавирусом закончилась имиджевым провалом – два пожара в России, спровоцированные аппаратами ИВЛ и повлекшие смерть шести человек, заставили США отказаться от российской щедрости. На территории США эти аппараты никогда не использовались, заявили американские чиновники. В России эти же аппараты закупались по завышенной стоимости и часто позволяли чиновникам заработать на госзакупках.