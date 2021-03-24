США обнаружили зависимость от поставок нефтепродуктов из России 531 2 Экономика

В 2020 году США обратились к России за поставками нефтепродуктов. Санкции Вашингтона против Венесуэлы закрыли страну для закупок американских нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому им пришлось налаживать импорт нефтепродуктов из России, пишет Bloomberg. В итоге в 2020 году российский импорт в США вырос до 7%. Страна обошла по этому показателю своего конкурента – Саудовскую Аравию.