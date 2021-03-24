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США обнаружили зависимость от поставок нефтепродуктов из России

24 Марта 2021 531 2 Экономика
США обнаружили зависимость от поставок нефтепродуктов из России

В 2020 году США обратились к России за поставками нефтепродуктов. Санкции Вашингтона против Венесуэлы закрыли страну для закупок американских нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому им пришлось налаживать импорт нефтепродуктов из России, пишет Bloomberg. В итоге в 2020 году российский импорт в США вырос до 7%. Страна обошла по этому показателю своего конкурента – Саудовскую Аравию.

Вопреки официальным заявлениям

  • США выступают с жесткой риторикой в отношении России и часто подчеркивают собственную энергетическую независимость. Однако в действительности американские НПЗ активно закупают у России нефтепродукты и зависят от этих поставок. По данным Bloomberg, на Россию в 2020 году пришлось 7% всего импорта нефтепродуктов в страну.
  • Американская экономика могла бы обойтись без российского импорта, который на протяжении долгого времени составляя долю менее 0,5% во всех поставках в США. Но санкции Вашингтона против Венесуэлы не оставили НПЗ выбора – им пришлось обращаться к российским поставщикам из-за дефицита альтернативных поставок и сокращения добычи в рамках ОПЕК+.
  • Главным импортом из России для американских НПЗ остается мазут. В России он служит котельным топливом, а в США – сырьем для производства бензина. Среди крупнейших импортеров мазута из России в США значатся: компания Valero (55 млн баррелей) и Exxon (50 млн баррелей). Они ввозят в страну 50% российского импорта.
  • В 2020 году Россия заняла третье место по объему импорта нефтепродуктов в США, обогнав Саудовскую Аравию. Всего было поставлено 538 тыс. б/с. При этом в США никто не обсуждает растущую зависимость страны от поставок из России. Агентство Bloomberg отмечает, что это противоречит «энергетической дипломатии», которая требует от Германии отказаться от «Северного потока-2» ради независимости от российских энергопоставок.

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  • Бывший нефтяной аналитик ЦРУ Марк Финли заявил Bloomberg, что мантры об энергетической независимости США «сомнительны». Хотя еще год назад президент Дональд Трамп заявлял в Техасе, что США – «энергетическая сверхдерджава» и никогда больше не будут зависеть от «враждебных» государств.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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19:10 0 0
Вячеслав ВВ:

Нефтяное лобби сейчас очень старается в Вашингтоне продавить ослабление венесуэльских санкций. И с Мадуро крупные нефтяники встречались на днях, он обещал ускорить принятие нового закона об энергетике и пустить всех обратно. Будем смотреть.

18:54 1 0
Саша:

не то что бы американские НПЗ из мазута делают бензин, они разбавляют им свою легкую техасскую нефть. Именно для этого использовалась тяжелая Венесуэльская

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