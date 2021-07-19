США израсходовали почти все напечатанные в период кризиса доллары
На счетах Минфина США почти не осталось денег, напечатанных на пике пандемии для поддержки населения и экономики. Сейчас объем запасов у американского казначейства снизился с 1,8 трлн долларов до 650 млрд, а к концу июля упадет до обычного уровня 400-450 млрд. Таким образом, третий пакет помощи президента Джо Байдена будет полностью израсходован. После этого доллар начнет дорожать по всему миру, опуская вниз цены на сырье и валюты развивающихся стран. Для рубля это может обернуться очередной волной девальвации – российская валюта рискует уйти к отметке 80 руб. за доллар.
Изобилие «печатного станка» подходит к концу
- Счет Казначейства США в Федеральной резервной системе упал с 1,8 трлн долларов до 650 млрд к 15 июля и сократится минимум до 450 млрд к концу месяца, пишет Finanz со ссылкой на данные ведомства. Таким образом, увеличившийся в период кризиса счет Минфина практически вернется к своему докризисному размеру.
- Это говорит о том, что США почти переварили последний пакет помощи населению и экономики на 1,9 трлн долларов, который предоставил президент Джо Байден. Пока действовала программа помощи и ФРС печатала деньги Минфин США не занимал деньги: если апреле-июне 2020 года он одолжил 2,75 трлн долларов, то за тот же период этого года – всего 320 млрд.
- Из-за больших расходов и небольшого количества заимствований долларов в США и на мировом рынке было в избытке. ФРС со своей стороны ежемесячно вливала по 120 млрд долларов в банковскую систему, а та возвращала их обратно под нулевые ставки, поскольку деньги некуда было выгодно вложить. Аналитики назвали происходящее «пиком долларов ликвидности». Все это разогнало инфляцию до беспрецедентных уровней со времен Рональда Рейгана (более 5% на конец июня).
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- Предчувствуя конец периода доступных денег, сырьевые котировки начали падать, а валюты развивающихся стран – слабеть. Теперь из режима «печатного станка» американская финансовая система переходит в режим пылесоса. Смена политики приведет к укреплению доллара и ослаблению валют развивающихся стран. Так, например, рубль может подешеветь до 80 за доллар, говорит аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий. Инвесторы будут выходить из рублевых активов в доллары. Начало этого ослабления уже заметно – рубль стал сдавать позиции на фоне дешевеющей нефти.
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