США израсходовали почти все напечатанные в период кризиса доллары 187 0 Экономика

На счетах Минфина США почти не осталось денег, напечатанных на пике пандемии для поддержки населения и экономики. Сейчас объем запасов у американского казначейства снизился с 1,8 трлн долларов до 650 млрд, а к концу июля упадет до обычного уровня 400-450 млрд. Таким образом, третий пакет помощи президента Джо Байдена будет полностью израсходован. После этого доллар начнет дорожать по всему миру, опуская вниз цены на сырье и валюты развивающихся стран. Для рубля это может обернуться очередной волной девальвации – российская валюта рискует уйти к отметке 80 руб. за доллар.