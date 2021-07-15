США готовы нанести ответный удар. Добыча сланцевой нефти резко выросла 454 0 Экономика

Нефтяной кризис 2020 года оборвал сланцевый бум в США – 75% буровых установок прекратили работу, добытчики потеряли каждый седьмой баррель, а США перестали быть крупнейшей нефтедобывающей страной в мире. Фактически США убрали с рынка столько же, сколько Россия и Саудовская Аравия – 2 млн баррелей в сутки. Только они не входили в картель ОПЕК+. Теперь же с ростом цен на нефть сланцевые добытчики возвращаются – за последний месяц они повысили добычу на 500 тыс. баррелей. Это больше, чем страны ОПЕК+, вместе взятые.