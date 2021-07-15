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США готовы нанести ответный удар. Добыча сланцевой нефти резко выросла

15 Июля 2021 454 0 Экономика
США готовы нанести ответный удар. Добыча сланцевой нефти резко выросла

Нефтяной кризис 2020 года оборвал сланцевый бум в США – 75% буровых установок прекратили работу, добытчики потеряли каждый седьмой баррель, а США перестали быть крупнейшей нефтедобывающей страной в мире. Фактически США убрали с рынка столько же, сколько Россия и Саудовская Аравия – 2 млн баррелей в сутки. Только они не входили в картель ОПЕК+. Теперь же с ростом цен на нефть сланцевые добытчики возвращаются – за последний месяц они повысили добычу на 500 тыс. баррелей. Это больше, чем страны ОПЕК+, вместе взятые.

Сланец в США быстро оживает

  • В США впервые с кризиса 2020 года наблюдается устойчивый рост добычи нефти. По данным Управления энергетической информации, 9 июня американские нефтяные компании добывали 11,4 млн баррелей ежедневно. За последнюю неделю рост добычи составил 100 тыс. баррелей, а за последний месяц – 500 тыс. Это больше, чем договорились добавить страны ОПЕК+ – 440 тыс. баррелей.
  • До полного восстановления США еще далеко – весной прошлого года добытчикам пришлось закрыть 75% буровых установок и снизить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Ровно по столько же убрали Россия и Саудовская Аравия, чтобы сбалансировать цены на рынке. Однако с июля прошлого года ОПЕК+ постепенно начали наращивать добычу, а вот добытчики в США извлекали по-прежнему менее 11 млн баррелей и никуда не спешили.
  • Останавливает их в сущности одно обстоятельство. Даже теперь, когда цены поднялись выше 70 долларов за баррель, им не очень выгодно добывать большие объемы. Дело в том, что компании заранее продали треть будущей добычи по ценам в 55 долларов за баррель, пишут аналитики IHS Markit. Из-за этого они продают добытые баррели ниже рыночной цены и копят убытки, которые уже достигли 7,5 млрд долларов, а к концу года могут вырасти до 12 млрд.
  • Это большой подарок картелю ОПЕК+, который, ничего не делая, получил возможность сдерживать добычу нефти у главных конкурентов – США. Тем не менее к концу года форвардные контракты будут закрываться и добыча будет расти более активно. По оценке Минэнерго США, она увеличится еще на 700 тыс. баррелей, до 12,2 млн баррелей в сутки.

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  • Сдерживать американских добытчиков может одно – сейчас новые скважины не запускаются, а старые исчерпывают свой потенциал. Крупные компании, перекупившие скважины у мелких игроков, не инвестируют прибыль в добычу, а выводят ее в счет акционеров. Это может сильно ограничить потенциал будущей добычи, что также будет на руку России и Саудовской Аравии.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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