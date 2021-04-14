Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 АПР, 21:19 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

14 АПР, 21:19 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Спрос на российскую нефть испарился». Экспорт нефти из России упал на 22% с начала года

14 Апреля 2021 506 0 Экономика
«Спрос на российскую нефть испарился». Экспорт нефти из России упал на 22% с начала года

Экспорт российской нефти в первом квартале 2021 года сократился на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В результате выручка от него оказалась на 21% меньше, несмотря на то, что цена российской марки Urals превышала прошлогоднюю на 24%, пишет Finanz.ru. По словам бывшего вице-президента «Славнефти» Дмитрия Перевалова, российские компании потеряли рынки, и вернуть их будет непросто.

Повышение цен не помогло

  • За первые три месяца 2021 года Россия заработала на экспорте нефти, нефтепродуктов и газа 45 млрд долларов, пишет Finanz со ссылкой на данные Центробанка о платежном балансе. При этом выручка нефтегазовых компаний сократилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это произошло на фоне подорожания марки Urals на 24% – до 59,8 доллара за баррель.
  • Напрямую от продажи нефти Россия заработала 20,2 млрд долларов – на 21% меньше, чем год назад, а доходы от нефтепродуктов упали на 17%, до 13,6 млрд. На рекорд пошел экспорт газа – в денежном выражении он увеличился на 44% и принес 10,4 млрд долларов за квартал.
  • Аналитик «Финама» Ольга Беленькая обращает внимание на сокращение физического объема экспорта нефти: согласно данным ЦДУ ТЭК, поставки за рубеж остаются ниже прошлогодних на 22%, несмотря на рост добычи с начала года.
  • По данным аналитиков S&P Global Platts, в феврале у России начались проблемы с продажей нефти в Европе – танкеры не могли найти покупателей. Такие же проблемы преследовали российские компании в марте на китайском рынке, писало агентство Reuters. «Спрос на российскую марку Urals испарился», – отмечал трейдер.
  • В итоге доходы от нефти и газа оказались на уровне третьего квартала 2017 года, когда нефть стоила на 8 долларов дороже, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. По его мнению, все дело в директивном ограничении экспорта – правительство потребовало от нефтяников больше нефти отправлять на внутреннюю переработку, чтобы сбить цены на бензин и решить проблему дефицита на Дальнем Востоке и в Сибири.
  • Вместе с тем низкие доходы от нефти оказали негативное влияние на рубль. Общие доходы от экспорта упали на 2%, а импорт вырос на 12%. Чистый приток валюты в экономику составил 16,8 млрд долларов – это самый низкий показатель с 2016 года.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • России предстоит тернистый путь по восстановлению нефтяного экспорта до 5 млн баррелей в день. По словам бывшего вице-президента «Славнефти» Дмитрия Перевалова, российские компании потеряли свои рынки, и вернуть их будет непросто.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Бедных стало меньше. Росстат объявил о снижении уровня бедности за счет выплат властей

Бедных стало меньше. Росстат объявил о снижении уровня бедности за счет выплат властей
Экономика

Центробанк опроверг угрозу отключения России от SWIFT. Этим последнее время пугает МИД

Центробанк опроверг угрозу отключения России от SWIFT. Этим последнее время пугает МИД
Экономика

Матвиенко возмутили цены на отдых в Крыму и Сочи. После закрытия Турции они выросли

Матвиенко возмутили цены на отдых в Крыму и Сочи. После закрытия Турции они выросли
Экономика 1

«Частичная победа Путина». Байден позвонил и укрепил рубль предложением о встрече

«Частичная победа Путина». Байден позвонил и укрепил рубль предложением о встрече
Экономика

Узнай, страна!

В Томской области завершили капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2

В Томской области завершили капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2

Золотые и серебряные украшения с янтарем начали производить в Калининградской области

Золотые и серебряные украшения с янтарем начали производить в Калининградской области

Новости дня

20:51 Центробанк: Россию не отключат от Visa и Mastercard Центробанк: Россию не отключат от Visa и Mastercard
Кремль: Россию могут отключить от Visa и MasterCard
Кремль: Россию могут отключить от Visa и MasterCard
18:24 СМИ: в аптеках России возможен дефицит лекарств СМИ: в аптеках России возможен дефицит лекарств
17:43 В РФ ужесточили правила возвращения россиян в страну из-за рубежа В РФ ужесточили правила возвращения россиян в страну из-за рубежа
15:45 В Кремле назвали способ избежать войны на Украине В Кремле назвали способ избежать войны на Украине
13:43 Президент России сделал вторую прививку от COVID-19 Президент России сделал вторую прививку от COVID-19
13:14 Россия предупредила США об ответе на введение новых санкций Россия предупредила США об ответе на введение новых санкций
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:46 В России обнаружили 8326 новых случаев COVID-19 В России обнаружили 8326 новых случаев COVID-19

Узнай, страна!

17:03 В Томской области завершили капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2 В Томской области завершили капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14:25 Золотые и серебряные украшения с янтарем начали производить в Калининградской области Золотые и серебряные украшения с янтарем начали производить в Калининградской области
13 АПР, 21:28 В Республике Алтай поддерживают предпринимателей В Республике Алтай поддерживают предпринимателей
13 АПР, 19:56 Инновационные продукты для здорового питания разработали в Ростовской области Инновационные продукты для здорового питания разработали в Ростовской области
12 АПР, 21:24 Иммунотропные препараты для животных, не имеющие аналогов в мире, разработали в Чувашии Иммунотропные препараты для животных, не имеющие аналогов в мире, разработали в Чувашии
12 АПР, 19:47 Чечня пополнила парк сельскохозяйственной техники и оборудования Чечня пополнила парк сельскохозяйственной техники и оборудования
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12 АПР, 15:48 ФосАгро - партнер XXVII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» ФосАгро - партнер XXVII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России»
10 АПР, 09:37 ТОП-10 достижений недели: регионы России осваивали месторождения и совершали научные открытия ТОП-10 достижений недели: регионы России осваивали месторождения и совершали научные открытия
09 АПР, 14:16 В Башкортостане дан старт двум новым высокотехнологичным производствам В Башкортостане дан старт двум новым высокотехнологичным производствам
09 АПР, 13:12 Уникальную методику диагностики онкозаболеваний разработали в Красноярске Уникальную методику диагностики онкозаболеваний разработали в Красноярске
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter