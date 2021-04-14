«Спрос на российскую нефть испарился». Экспорт нефти из России упал на 22% с начала года
14 Апреля 2021 506 0 Экономика
Экспорт российской нефти в первом квартале 2021 года сократился на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В результате выручка от него оказалась на 21% меньше, несмотря на то, что цена российской марки Urals превышала прошлогоднюю на 24%, пишет Finanz.ru. По словам бывшего вице-президента «Славнефти» Дмитрия Перевалова, российские компании потеряли рынки, и вернуть их будет непросто.
Повышение цен не помогло
- За первые три месяца 2021 года Россия заработала на экспорте нефти, нефтепродуктов и газа 45 млрд долларов, пишет Finanz со ссылкой на данные Центробанка о платежном балансе. При этом выручка нефтегазовых компаний сократилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это произошло на фоне подорожания марки Urals на 24% – до 59,8 доллара за баррель.
- Напрямую от продажи нефти Россия заработала 20,2 млрд долларов – на 21% меньше, чем год назад, а доходы от нефтепродуктов упали на 17%, до 13,6 млрд. На рекорд пошел экспорт газа – в денежном выражении он увеличился на 44% и принес 10,4 млрд долларов за квартал.
- Аналитик «Финама» Ольга Беленькая обращает внимание на сокращение физического объема экспорта нефти: согласно данным ЦДУ ТЭК, поставки за рубеж остаются ниже прошлогодних на 22%, несмотря на рост добычи с начала года.
- По данным аналитиков S&P Global Platts, в феврале у России начались проблемы с продажей нефти в Европе – танкеры не могли найти покупателей. Такие же проблемы преследовали российские компании в марте на китайском рынке, писало агентство Reuters. «Спрос на российскую марку Urals испарился», – отмечал трейдер.
- В итоге доходы от нефти и газа оказались на уровне третьего квартала 2017 года, когда нефть стоила на 8 долларов дороже, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. По его мнению, все дело в директивном ограничении экспорта – правительство потребовало от нефтяников больше нефти отправлять на внутреннюю переработку, чтобы сбить цены на бензин и решить проблему дефицита на Дальнем Востоке и в Сибири.
- Вместе с тем низкие доходы от нефти оказали негативное влияние на рубль. Общие доходы от экспорта упали на 2%, а импорт вырос на 12%. Чистый приток валюты в экономику составил 16,8 млрд долларов – это самый низкий показатель с 2016 года.
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- России предстоит тернистый путь по восстановлению нефтяного экспорта до 5 млн баррелей в день. По словам бывшего вице-президента «Славнефти» Дмитрия Перевалова, российские компании потеряли свои рынки, и вернуть их будет непросто.
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