«Спрос на российскую нефть испарился». Экспорт нефти из России упал на 22% с начала года 506 0 Экономика

Экспорт российской нефти в первом квартале 2021 года сократился на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В результате выручка от него оказалась на 21% меньше, несмотря на то, что цена российской марки Urals превышала прошлогоднюю на 24%, пишет Finanz.ru. По словам бывшего вице-президента «Славнефти» Дмитрия Перевалова, российские компании потеряли рынки, и вернуть их будет непросто.