«Сплошную проверку» устроила таможня для пополнения бюджета 576 0 Экономика

Федеральная таможенная служба начала «сплошную проверку» импортеров с подачи Счетной палаты, которая выявила в их декларациях нарушения интеллектуальной собственности. Об этом ТАСС сообщил бизнес омбудсмен Борис Титов. По его словам, власти сейчас изымут большие средства из делового оборота в пользу бюджета, но предприниматели в итоге вернут их с помощью налогового вычета. Титов назвал это «негативной практикой».