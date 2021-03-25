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«Сплошную проверку» устроила таможня для пополнения бюджета

25 Марта 2021 576 0 Экономика

Федеральная таможенная служба начала «сплошную проверку» импортеров с подачи Счетной палаты, которая выявила в их декларациях нарушения интеллектуальной собственности. Об этом ТАСС сообщил бизнес омбудсмен Борис Титов. По его словам, власти сейчас изымут большие средства из делового оборота в пользу бюджета, но предприниматели в итоге вернут их с помощью налогового вычета. Титов назвал это «негативной практикой».

Импортеров начали трясти

  • Таможня приступила к «сплошной проверке» компаний, которые завозят в страну продукцию из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. По его словам, это приведет к излишнему изъятию средств у бизнеса.
  • Инициировала проверки Счетная палата, глава которой Алексей Кудрин 23 марта доложил президенту Владимиру Путину, что его ведомство выявило массовые нарушения у импортеров прав интеллектуальной собственности в декларациях. Кудрин утверждает, что с помощью «лазейки» в декларациях импортеры недоплатили «десятки миллиардов рублей».
  • На следующий день ФТС приступила к проверкам и стала доначислять платежи. По словам Титова, нарушения прав интеллектуальной собственности, о которых заявил Кудрин, не наносят финансовый ущерб правообладателям. Он объяснил это так: импортеры не всегда включают лицензионные платежи, которые они выплачивают правообладателям, в таможенную стоимость товара. Так импортеры занижают базу для расчета таможенных платежей, которые включают импортную пошлину и НДС.
  • Все, чего добьется ФТС сейчас, по мнению Титова, это изымет из оборота «ощутимо большую сумму денег» для бюджета. Однако вскоре импортеры подадут документы на вычет налогов, и бюджету придется вернуть деньги, которые он получил. «Импортер вынужден будет заплатить дополнительно начисленный НДС, но потом примет его к вычету, чтобы уменьшить платежи в бюджет в следующем отчетном периоде», – сказал Титов.
  • Бизнес-омбудсмен считает, что это «негативная практика» изъятия средств из делового оборота – «деньги сначала изымаются из оборота, затем через какое-то время возвращаются», пояснил он. Титов предложил администрировать такие платежи через корректировку отчетности.

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  • Бюджет России нуждается в дополнительных сборах. В 2020 году они упали на 17%, до 4,751 трлн руб. При этом по плану ФТС должна была собрать 5,481 трлн руб. В этом году Минфин требует от таможенников увеличить сборы на 236 млрд руб., до 4,987 трлн. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, таможенникам необходимо выполнить план по сборам, «несмотря на сложную экономическую ситуацию». Для этого Силуанов призвал «мобилизовать все резервы», поскольку доходы ФТС идут на выполнение задач, поставленных президентом Путиным.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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