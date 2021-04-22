Совет Федерации займется «законом о навозе». «Необходимо определить, как с ним обращаться» 149 0 Экономика

Совет Федерации собирается в своей законотворческой деятельности заняться вопросом навоза. Как передают РИА Новости, в комитете по бюджету анонсировали разработку соответствующего закона. При этом в России уже действует «закон о навозе» от 2014 года. Но в Совфеде считают, что надо «определить, как с ним обращаться».