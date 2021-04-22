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Совет Федерации займется «законом о навозе». «Необходимо определить, как с ним обращаться»

22 Апреля 2021 149 0 Экономика
Совет Федерации займется «законом о навозе». «Необходимо определить, как с ним обращаться»

Совет Федерации собирается в своей законотворческой деятельности заняться вопросом навоза. Как передают РИА Новости, в комитете по бюджету анонсировали разработку соответствующего закона. При этом в России уже действует «закон о навозе» от 2014 года. Но в Совфеде считают, что надо «определить, как с ним обращаться».

«Без этого невозможно»

  • Комитет по бюджету Совета Федерации РФ займется разработкой закона, который будет регулировать обращение навоза в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета. «Без этого документа становится на селе невозможно», – считают в верхней палате парламенте.
  • В комитете признают, что работа над законодательством – «процесс длительный». Сложностей много: «Необходимо дать определение навоза, определить, как с ним обращаться, технологию обращения с ним»Согласно Википедии: «Навоз – органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных». Технология обращения описана там же.

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  • В России уже есть «закон о навозе» от 2014 года (ФЗ-458). В частности, этот закон запрещает использование навоза без лицензии. Он предписывал всем юрлицам и индивидуальным предпринимателям до 1 июля 2016 года сертифицировать деятельность по сбору, обработке, транспортировке и утилизации отходов 1-4 классов опасности. ГОСТ отнес навоз к отходам 3-го (умеренно опасные) и 4-го (малоопасные) класса. Отсутствие лицензий на обращение с навозом карается штрафом до 250 тыс. руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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