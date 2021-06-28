Сотни тонн грязной нефти снова попали в нефтепроводы России
28 Июня 2021 316 1 События и факты
«Транснефть» обнаружила 350 тыс. тонн загрязненной хлором нефти в резервуаре на нефтеперекачивающей станции Муханово в Самарской области. Такая нефть может вызвать коррозию труб и повреждения оборудования на НПЗ, поскольку хлорорганические соединения используются при бурении скважин и для их промывки. Нефть могла поступить от «дочки» «Роснефти» – АО «Самаранефтегаз».
Еще одно загрязнение хлором
- Грязную нефть нашла «Транснефть» в одном из резервуаров нефтеперекачивающей станции Муханово в Самарской области. В общей сложности 350 тыс. тонн загрязненной хлором нефти поступило туда 20 и 21 июня от «дочки» «Роснефти» АО «Самаранефтегаз».
- После анализа выяснилось, что содержание хлора в нефти составляло до 94 ppm (частей на миллион) при норме 6 ppm. В одной партии концентрация хлора достигала 87 ppm, в другой – 46 ppm. Хлорорганические соединения используют для бурения скважин, их промывки и увеличения отдачи пластов. Поэтому они могут привести к коррозии труб и повреждению оборудования НПЗ.
- После инцидента «Транснефть» с 25 июня не принимает сырье у «дочки» «Роснефти». Соответствующие сообщения отправлены в Росприроднадзор, Ростехнадзор, а также в правоохранительные органы. Однако угрозы загрязнения системы в целом нет, утверждают в «Транснефти». Сейчас компания начинает технологические процедуры, чтобы нормализовать нефть. «Все потребители получают нефть установленного качества», – отметили в компании.
- Точно такой же случай загрязнения был в апреле 2019 года на трубопроводе «Дружба». Тогда белорусская сторона обнаружила 20-кратное превышение максимально допустимых значений хлорорганики. «Транснефти» пришлось откачивать из трубы топливо для Евросоюза. Трубопровод простаивал больше месяца, пока его чистили и перезапускали. Это стоило России около 5 млрд долларов, подсчитал ING. «Транснефть» до сих пор выплачивает компенсации за грязную нефть и уже отдала 143,6 млн долларов.
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- По версии следствия, грязная нефть попала в трубопровод в результате хищения. По делу проходят шесть подозреваемых, в том числе гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай. Следственный комитет считает, что хищения происходили с августа 2018 по апрель 2019 года. Преступная группа пыталась скрыть содеянное, и закачала в трубопровод у села Николаевка Волжского района смесь нефти и хлорорганики, что и привело к загрязнению.
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