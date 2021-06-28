Сотни тонн грязной нефти снова попали в нефтепроводы России 316 1 События и факты

«Транснефть» обнаружила 350 тыс. тонн загрязненной хлором нефти в резервуаре на нефтеперекачивающей станции Муханово в Самарской области. Такая нефть может вызвать коррозию труб и повреждения оборудования на НПЗ, поскольку хлорорганические соединения используются при бурении скважин и для их промывки. Нефть могла поступить от «дочки» «Роснефти» – АО «Самаранефтегаз».