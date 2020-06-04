До февраля 2021 года Собянин сохранит масочный режим в Москве 234 0 Политика img_copyright

Мэр Москвы Сергей Собянин связал отказ от масочного режима в Москве с внедрением вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в интервью ТАСС, отметив, что к прежнему образу жизни столица вернется только через год. Последнее время столичный градоначальник много говорил о «специальном режиме самосохранения граждан» и ожидал «первые партии вакцины» от коронавируса осенью. Вместе с тем премьер-министр Михаил Мишустин поручил проверить законность правоприменения мер, которые Собянин ввел в Москве.