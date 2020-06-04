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До февраля 2021 года Собянин сохранит масочный режим в Москве

4 Июня 2020 234 0 Политика
До февраля 2021 года Собянин сохранит масочный режим в Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин связал отказ от масочного режима в Москве с внедрением вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в интервью ТАСС, отметив, что к прежнему образу жизни столица вернется только через год. Последнее время столичный градоначальник много говорил о «специальном режиме самосохранения граждан» и ожидал «первые партии вакцины» от коронавируса осенью. Вместе с тем премьер-министр Михаил Мишустин поручил проверить законность правоприменения мер, которые Собянин ввел в Москве.

Маски до февраля

  • Режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах мэр Москвы Сергей Собянин ввел в начале мая. С 12 мая в столице возобновилась работа на стройках и некоторых промышленных предприятиях. В связи с этим, по словам Собянина, были введены «более жесткие требования, ношение обязательно масок, перчаток в общественном транспорте», а также электронные пропуска. При этом был установлен и штраф за отказ носить маску в размере 4 тыс. руб.
  • 2 июня в ходе онлайн-саммита мэров городов мира «Вместе мы выстоим. Города против COVID-19» Собянин заявил: «Я надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины, что будет основой безопасности, эффективной борьбы с коронавирусом». Пока же нет вакцины, придется «обеспечивать специальный режим самосохранения граждан». Под этим подразумевались маски и перчатки.
  • Власти Москвы потребуют ходить в масках как минимум до октября 2020 года, но, возможно, и до февраля 2021 года, заявил в интервью ТАСС Собянин 4 июня. Возвращение к нормальной жизни он пообещал через год. «Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», – сказал столичный мэр.
  • При этом Собянин признал, что цифровые пропуска и социальный мониторинг – «по сути является нарушением прав граждан» в нормальной жизни. Он пообещал удалить все данные и закрыть эти системы по завершении пандемии.
  • С 1 июня Собянин ужесточил требования по использованию масок в Москве: теперь их надо носить не только в помещениях и на работе, но и при выходе на улицу. Также в столице действуют цифровые пропуска, которые ограничивают цели выхода из дома.
  • Московское метро сообщило о снижении стоимости масок с 30 до 20 руб. в вендинговых автоматах и кассах с 4 июня. Снижение объяснили понижением закупочных цен у производителей и импортеров. «Московский метрополитен, в свою очередь, это сделал немедленно», – подчеркнули в пресс-службе метрополитена.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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