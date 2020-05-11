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Смертность в Москве выросла почти на 20% в апреле на фоне коронавируса
11 Мая 2020 2312 0 События и факты
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В Москве во время вспышки коронавируса в апреле этого года выросло число смертей. Оно оказалось на 18,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года и на 20% выше, чем среднее значение для этого месяца за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют данные на портале правительства Москвы. Между тем в мае Россия вышла на третье место по числу заразившихся вирусом. На 11 мая количество инфицированных составляет 221 тыс. Больше только в Испании (224,3 тыс.) и в США (1,3 млн). Однако в ВОЗ считают, что распространение инфекции могло достичь пика – выход на плато влечет за собой рост смертности.
Смертность при выходе на плато
- Первыми на данные московских властей обратили внимание журналисты The Moscow Times. Они сообщили, что в апреле число выданных свидетельств о смерти повысилось на 1,841, до 11,846. В среднем в Москве ежемесячно умирает меньше 10 тыс. человек. Пиков смертность достигала во время аномальной жары и смога в 2010 году – 14 тыс. в июле и 15 тыс. в августе.
- Всего, по официальным данным, в Москве более 110 тыс. случаев заражения (около 50% от всех заболевших в РФ). При этом мэр Сергей Собянин, ссылаясь на скрининговое исследование, говорил, что инфицированных на самом деле гораздо больше – более 300 тыс. человек.
- От коронавируса официально умерли около 600 человек. Однако в остальных случаях врачи записывали другие причины смерти, которые могли быть осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией.
- По данным Минздрава, в России на 10 мая уровень смертности, напротив, снизился. За первый квартал 2020 года в расчете на 1 тыс. человек показатель смертности упал на 3,8% по сравнению с 2019 годом. Но меньше всего россиян умерло в январе. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, смертность инфицированных коронавирусом составляет не более 1% от числа заболевших и не влияет на статистику.
- Как рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, в России распространение коронавирусной инфекции могло уже достичь пика. При выходе на плато резко растет смертность. «Случаи заболевания все еще есть, но темпы роста стабилизируются», – отметила Вуйнович.
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