Смертность в Москве выросла почти на 20% в апреле на фоне коронавируса 2312 0 События и факты img_copyright

В Москве во время вспышки коронавируса в апреле этого года выросло число смертей. Оно оказалось на 18,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года и на 20% выше, чем среднее значение для этого месяца за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют данные на портале правительства Москвы. Между тем в мае Россия вышла на третье место по числу заразившихся вирусом. На 11 мая количество инфицированных составляет 221 тыс. Больше только в Испании (224,3 тыс.) и в США (1,3 млн). Однако в ВОЗ считают, что распространение инфекции могло достичь пика – выход на плато влечет за собой рост смертности.