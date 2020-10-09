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Следы древнего скандинавского храма Одина найдены в Норвегии

9 Октября 2020 399 0 Наука и технологии
Следы древнего скандинавского храма Одина найдены в Норвегии

Остатки древнего храма, использовавшегося для поклонения Одину и другим скандинавским богам, были обнаружены под фермой в Западной Норвегии.

Археологи из университетского музея в Бергене обнаружили следы древних построек во время раскопок фермы, которую сносят для строительства жилья в Осе, деревне, расположенной в горном районе Орста в Западной Норвегии.

Среди множества открытий на этом месте руководителя проекта Сорена Динхоффа больше всего волнуют небольшие остатки здания длиной 14 метров и шириной 7 метров, которое, как полагают, люди древней языческой религии использовали для поклонения норвежским богам. Внутри здания археологи также обнаружили большую квадратную комнату размером 3 на 3,5 метра, которая, по-видимому, является частью башни в центре здания.

В настоящее время мало что осталось от храма, поэтому команда создала 3D-реконструкцию, чтобы проиллюстрировать стиль и размер этого некогда величественного здания.

Вдобавок к этому, археологи думают, что они обнаружили остатки нескольких длинных домов, больших общественных домов, которые использовались большими семьями и родственниками в древней Европе.

Команда исследует в общей сложности 8000 квадратных метров земли, поэтому есть надежда, что здесь можно будет сделать еще больше открытий. Это место еще не датировано радиоуглеродом, поэтому нет веских доказательств его возраста. Однако, основываясь на форме и стиле построек, исследователи утверждают, что на этом месте находятся здания как доримского железного века (с 500 по 0 год до н.э.), так и от позднего железного века до средневековья (с 575 по 1500 год н.э.).

Наряду с возрастом этого места большое здание считается языческим храмом на основе сравнения с горсткой других южно-скандинавских зданий, например, из центральных памятников позднего железного века, таких как храм Уппакра в Швеции и еще один в Тиссо, Дания. Тем не менее, команда утверждает, что это «первый раз, когда хорошо сохранившаяся структура такого типа была обнаружена в Норвегии».

В конечном итоге древнескандинавская религия была подавлена  и вытеснена христианством во время христианизации Скандинавии между 8 и 12 веками нашей эры. Поскольку было очень мало записано, а большая часть вещественных доказательств была либо уничтожена, либо утеряна, часто бывает трудно найти веские доказательства, относящиеся к норвежской религии, поэтому это новое открытие так интригует, пишет IFLScience.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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