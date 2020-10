Скромное обаяние трампизма. В ожидании выборов президента в США

Избирательная кампания в Америке близится к завершению, скоро выборы, и главное – выборы президента. По данным опросов, впереди кандидат демократов, Джо Байден, отрыв которого от нынешнего президента, Дональда Трампа весь предвыборный месяц составлял около 12%. По данным телекомпании CNN, которая вычисляет суммарный «опрос опросов», на 16 октября 53% потенциальных избирателей собирались проголосовать за Байдена и 42% – за Трампа. (CNN Poll of Polls, October 16, 2020).

Этот разрыв произошел не в последний месяц и даже не за последний год пандемии коронавируса, потрясшей все страны. Еще в конце третьего президентского срока Трампа американцы так оценивали его работу (табл. 1). Таблица 1. Одобряете ли вы или не одобряете деятельность Дональда Трампа (в%)?

Одобряю Не одобряю Не уверен В целом как президента 40 50 10 В области экономики 50 39 10 По проблемам иммиграции 40 53 7 По торговле с Китаем 38 48 14 По поводу военных действий в Сирии 32 51 17 Как образец для подражания 26 66 8

Источник: Grinnell College National Poll. October 17-23, 2019.

Лишь в сфере экономики одобрение превышало неодобрение год назад и это давало команде Трампа надежду на успех на выборах – «кошелёк» важнее всех остальных оценок работы лидера. Действительно, опросы подтверждают, что в списке проблем, решения которых они ждут от президента, и соответственно, на основе которых будут его выбирать, экономика стоит на первом месте (см. табл. 2).

Таблица 2. Основные проблемы, которые будут определять выбор кандидата при голосовании (%).

Все избиратели Демократы Республиканцы Независимые Экономика 29 9 50 31 Коронавирус 15 27 4 13 Преступность, личная безопасность 8 3 13 8 Здравоохранение 13 17 8 14 Равные условия для различных расовых групп 14 22 5 15 Назначение кандидата в Верховный суд 10 10 11 9 Другие проблемы 9 10 8 8 Нет ответа 2 2 1 1

Источник: ABC News/Washington Post Poll, October 6-9, 2020.

Однако оценки успешности экономической политики Трампа сильно снизились к концу его президентского срока. Хотя, по данным различных опросов, половина населения считает, что за последние годы положение в экономике страны улучшилось и частично это заслуга Трампа, другая половина считает, что особого улучшения не произошло, или улучшение – не заслуга Трампа. Кроме того, оценивая свое личное благосостояние, все больше людей жалуются на нехватку накоплений на жизнь в старости, на поддержание достаточного уровня жизни, на лечение в случае серьезных болезней, вообще, на оплату по счетам, в том числе за жильё. В целом, две трети американцев считают, что «от нынешнего экономического роста выигрывают лишь богатые». Это всё было сказано еще до оценки ущерба экономике от пандемии.

По большинству проблем страны, внутренним и внешним, Трамп шагает не в ногу с большинством американцев и проигрывает Байдену. Его нападки на систему медицинского страхования «Обамакер» (Affordable Care Act, ACA), принятой при Б. Обаме, не принесли ему очков, несмотря на яростную борьбу в конгрессе демократов и республиканцев. Опросы показали, что за отмену «Обамакер» выступили 43%, за сохранение – 52%.

По проблеме иммигрантов Трамп не попал в унисон с общим настроем американцев, две трети которых полагают, что «приток иммигрантов оказывает положительное влияние на американскую экономику» и что «иммигранты обогащают американскую культуру» в противовес общей концепции Трампа – «сократить иммиграцию вдвое».

Амбициозная программа Трампа по строительству стены на границе с Мексикой, чтобы сдержать наплыв незаконных мигрантов – «я построю великую стену…я заставлю Мексику заплатить за эту стену» - не вызвала энтузиазма американцев – 35% ее поддержали. 61% были против.

Также критически оценивали избиратели действия Трампа в области экологии и изменения климата: лишь 30% поддержали его решение выйти из Парижского соглашения по изменению климата, 53% были против этого.

Не вдаваясь в детали, следует отметить, что большинство акций и высказываний Трампа в области внешней политики встречало негативную оценку избирателей. Это касалось и отношений с Евросоюзом и финансированием НАТО, и с сирийским конфликтом, и с отношениями с Украиной и Россией. Несовпадения были по разным основаниям. Но они были. В целом, у американцев сложилось представление о неспособности администрации Трампа выстраивать нужные Америке, но взвешенные отношения с остальными странами.

Это отставание Трампа держится стабильно весь год, и вероятно, сохранится вплоть до выборов. Но это отставание - по опросам общественного мнения, проголосовать избиратели могут по-иному. Как известно, на прошлых выборах Х.Клинтон опережала Трампа на 2-4 процента по голосам избирателей, но он получил перевес в голосах выборщиков в нескольких ключевых штатах и победил – такая в Америке сложная, двухступенчатая система выборов президента.

По всем социологическим и политологическим оценкам, это преимущество Байдена в оценках избирателей его позиций по основным проблемам страны должно просто вынести его на пост президента, оставив Трампа далеко позади.

Есть еще и такие оценки президента, как анализ его деятельности влиятельными представителями бизнеса, прессы, и интеллигенции –представителей научных аналитических центров, людей творческих профессий. Здесь превалируют полностью критические, уничижительные оценки – «худший президент в истории Америки», «лживый, самонадеянный, нарцистичный, авторитарный политик, заинтересованный только в личном обогащении и продолжении своей авторитарной власти».

Деятельность Трампа на послу президента и его философия, выраженная в публичных выступлениях и многочисленных «твиттах», получила оценку в работах известных политологов, как квинтэссенция «какистократии» - правления не лучшими представителями общества, а напротив, его худшими экземплярами – отсюда «какисто», как в «какофонии» (см., например: Kakistocracy? By Walter Clemens, Counterpunch, October 13, 2017).

Казалось бы, после всех этих оценок, циркулирующих в прессе, интеллектуальных кругах и общественном мнении, Трампа ждет провальное поражение на выборах. Однако, тут вступает в ход такой не количественный социологический, опросный аргумент, а «качественный» – многие американцы любят Трампа. Его самоуверенность, самолюбование, презрение и хамство по отношению к противникам, скрытая и открытая нелюбовь ко всем «чужакам» - «цветным», «испанос». «мусульманам», «либералам», «левакам», «мужской шовинизм» по отношению к женщинам вызывают понимание и одобрение значительной части американцев, которые не приняли или не приспособились к либерально-демократическим реформам последнего полувека – законодательному введению равноправия чернокожего населения, социальным реформам в рамках «общества благосостояния», продолжающейся либерализации законов и нравов.

Такие люди были всегда, хотя их значительно меньше в молодых возрастных когортах – «миллениалов» и «поколения Z», тех, кому меньше 40 лет, но они не собираются отдавать Америку на откуп молодым либералам из студенческих кампусов. Их сценический образ это, вероятно, Арчи Банкер, герой многолетнего телесериала «Дела семейные» (All in the family), классический пример ультраконсервативного белого американца, рассуждающего о превосходстве над другими расами и»инородцами. Арчи Банкер – тонкая либеральная пародия на этот уходящий тип американца. Однако, как выяснилось, как показал феномен Трампа, не совсем уходящий, и эту часть населения Америки, этот электорат что-то объединяет, что не высвечивается в опросах общественного мнения или не объясняется напрямую социально-экономическим положением людей, избирателей.

Вот как распределяется оценка деятельности Трампа на посту президента, и, казалось бы, готовность проголосовать за него на выборах среди различных социальных слоев и групп (таблица 3).

Таблица 3. Оценки работы Трампа на посту президента (%)

Зарег. избиратели Демократы Республиканцы Независимые Мужчины Женщины Либералы Умерен. Консерват. 18-39 лет 40-64 года 65+ лет Меньше колледжа Колледж и выше Белые Небелые Одобряют 45 7 88 44 50 40 10 32 82 39 49 47 55 34 52 27 Не одобряют 54 93 12 54 48 59 89 67 17 58 51 52 43 65 47 71

Источник: ABC News/Washington Post Poll, October 6-9, 2020.

Понятно, что большинство республиканцев одобряют работу Трампа и готовы за него проголосовать, а подавляющее большинство демократов хотят его заменить на своего кандидата. Примерно та же логика и в оценках на основе идеологии – «либералы» против Трампа, который постоянно нападает на политику «либералов-демократов», «консерваторы» - за него, а «умеренные» делятся пополам. Не вполне понятна разница между мужчинами и женщинами – если семья выигрывает от снижения налогов Трампом, то и муж и жена в равной степени должны поддерживать Трампа. Или достоинства и недостатки системы здравоохранения «Обамакэр», которую намерился разрушить Трамп, должны одинаково оценивать и мужчины и женщины одного социального положения. Не вполне понятно, почему против Трампа в большинстве своем молодежь и люди с образованием колледжа и выше, и чем он особенно досадил небелому населению, которое, по утверждению Трампа, значительно выиграло от возвращения в Америку из-за границы рабочих мест в промышленности.

«Феномен Трампа» - его неожиданное появление на политической сцене в 2015 году, затем выдвижение кандидатом в президенты от республиканской партии, и далее победа на выборах над Хилари Клинтон на президентских выборах до сих пор не находит убедительного объяснения. Этот человек выступил против многих основополагающих принципов американской либерально-демократической идеологии, традиционных американских норм, правил политкорректности, толерантности, приличия и вежливости. Против него большинство женщин, представителей этнических и социальных меньшинств. Но и многие представители других слоев тоже. Политологи пытаются выяснить – кто же составляют «электоральную базу» Трампа, которая привела его тогда к победе. Нередко говорится, что это «сельская Америка» - но там не живет столько народа. Называют «синие воротнички» - «рабочий класс» Америки, который действительно в большей степени поддержал Трампа в 2016 году, но он давно не составляет большую часть населения и избирателей страны. «Электорат Трампа» не живет где-то в одном месте, не принадлежит исключительно к какому-нибудь классу – буржуазии, рабочим, или более современному «среднему классу». Он «пронизывает» все страты и группы общества – это «авторитарная Америка».

Концепцию «авторитарной личности» и авторитаризма как массовой идеологии, системы массовых взглядов разработал в 30-е годы в Германии Т.Адорно, озабоченный, прежде всего, корнями антисемитизма и нацизма в Германии. Спасаясь от нацизма, он переехал в США, где и продолжил свои исследования, где и была написана его известная работа «Авторитарная личность». Главный исследовательский инструмент Адорно – его «Шкала F», в которой респондентам в социологических опросах задавались вопросы, содержавшие противоположные суждения по поводу различных социальных норм – отношению к власти, необходимости «сильного лидера», искоренения инакомыслия, или необходимости свободомыслия, терпимости к новым идеям, необычным, отклоняющимся от привычных норм.

Последователем идей Адорно является канадский исследователь Б. Альтемейер, который видоизменил шкалы Адорно, дополнил их и создал более универсальную шкалу, не измеряющую лишь нацистские или антисемитские стереотипы, а замеряющую взгляды и оценки «правых», право-консервативного спектра идеологии, соответственно, она называеися Шкалой авторитаризма правого типа - RWA Scale (Right Wing Authoritarian Scale). Надо сказать, работы в разных странах показали, что авторитарные идеи, нетерпимость к иным, «чужим» взглядам, и, соответственно, к их носителям – «другим», «чужим», свойственны не только носителям право-консервативных взглядов, но также и «левым» ортодоксам, например, в Советском Союзе.

У Альтемейера, как и у Адорно, анкеты содержат вопросы-высказывания, противоположные по своей идейной оценке, например: «Единственный способ, как наша страна может преодолеть наступающий кризис, это вернуться к нашим традиционным ценностям, поставить у власти сильных лидеров и заставить замолчать смутьянов, распространяющих порочные идеи». Соответственно, противоположный подход: «Наша страна нуждается в свободомыслящих людях, которые имеют мужество бросить вызов традиционным путям, даже если это расстраивает многих». Ответы по каждому вопросу даются по шкале от 1 до 9 баллов, что позволяет их анализировать количественно и делать заключения о степени распространенности авторитарных взглядов.

Такие исследования проводились несколько раз в США и они выявили высокую степень распространенности авторитарных взглядов, при этом растущую. В частности, известный социолог и политолог Рональд Инглхарт , выступая на Конгрессе социологов в Канаде, сообщил о результатах исследования с использованием шкалы Алтемейера. Они показали, что поддержка кандидатуры Трампа на выборах 2016 года была тем выше, чем более авторитарными являются взгляды избирателя. И наоборот – чем выше авторитаризм, тем меньше поддержка Клинтон. Эта тенденция наглядно показана на диаграмме Р.Инглхарта (рис. 1).

Рис. 1. Поддержка кандидатов на пост президента - Д.Трампа и Х.Клинтон в зависимости от принадлежности избирателей к «авторитарной» или «постматериальной» системе ценностей.

Источник: The WORLD VALUES SURVEY ASSOCIATION, www.worldvaluessurvey.org , May19-22, 2019.

Аналогичная ситуация развертывается и на нынешних выборах. Б.Альтмейер, автор исследований по Шкале RWA, и политолог Дж.Дин с помощью Института опросов общественного мнения Монмутского университета, его директора П.Мёррея, провели социологическое исследование американского электората в конце 2019 года и получили сходные результаты.

Главное, что объединяет, сплачивает потенциальных избирателей Трампа, это не бедность или богатство, не цвет кожи или уровень образования, хотя эти факторы имеют значение, а принадлежность к достаточно аморфному, но широко распространенному типу менталитета – американскому авторитаризму.

В значительной мере это долго копившийся протест против американских реформ – расовых и социальных, давно назревших, но, в то же время, нарушающих традиционные нормы – религиозные, этнические и социальные. Например, реальные меры по ликвидации расового неравенства в Америке , длящиеся уже больше полувека, не привели к искоренению расизма в массовом сознании. И находятся политики, такие как Трамп, .которые используют расизм и ксенофобию части населения для наращивания своего электората.

Объясняя победу Трампа на выборах, Р.Инглхарт подчеркивает: «Все больше людей не чувствуют себя в безопасности, что порождает ксенофобские и авторитарные тенденции в американском обществе. Можно сказать, что извращенная ксенофобская групповая солидарность является важной характеристикой авторитарных режимов в их отношениях с другими странами и своими «внутренними чужаками».

Реакция администрации Трампа на пандемию коронавируса оказалась катастрофической: по оценкам, сумбурная политика Трампа привела к почти 60 тысячам смертей, которых можно было избежать. Несмотря на то, что экономика рушилась, а смертность от коронавируса стремительно росла, сторонники Трампа оставались с ним, подтверждая его хвастовство во время кампании 2016 года, что он может выйти на 5-ю авеню в Нью-Йорке, стрелять в кого угодно, и его все равно будут поддерживать. Действительно, его электоральный рейтинг не спускается ниже 40 процентов.

В своей книге «Авторитарный кошмар» авторы исследования утверждают, что Трамп оседлал подъем авторитаризма в американском электорате, стремление к сильному авторитарному лидерству среди избирателей-республиканцев. Они также обнаружили высокий уровень антидемократических убеждений и расовых предрассудков среди сторонников Трампа, особенно тех, кто решительно поддерживает президента. И независимо от того, что произойдет в 2020 году, говорят авторы, авторитарные сторонники Трампа останутся мощным избирательным блоком в ближайшие годы.

Это люди, которые считают, например, что «наша страна отчаянно нуждается в могущественном лидере, который сделает всё, чтобы уничтожить радикальные новые идеи и греховность, которые губят нас» и «всегда лучше доверять суждению соответствующих властей в правительстве и религии, чем слушать шумных подстрекателей толпы в нашем обществе, которые пытаются посеять сомнение в умах людей.»

Многие ярые сторонники Трампа, пишут авторы исследования: «покорны, боязливы и жаждут могущественного лидера, который защитит их от угроз жизни. Они делят мир на друзей и врагов, причем последние значительно превосходят числом первых». По большинству вопросов, замеряющих авторитарные взгляды, они демонстрируют максимальную поддержку авторитаризма: чем сильнее человек поддерживал Трампа, тем больше он набирал баллов по шкале RWA. Многие вообще выражают крайне авторитарные взгляды. Около половины сторонников Трампа, например, согласились с утверждением: «как только наши правительственные лидеры и власти осудят опасные элементы в нашем обществе, долгом каждого патриотического гражданина будет помочь искоренить гниль, отравляющую нашу страну изнутри», которое Альтемайер и Дин характеризуют как “практически нацистский лозунг". Среди людей, которые не одобряли Трампа, только 12 процентов согласились с этим утверждением.

Как припев ко многим заявлениям Трампа звучат положения в анкете исследования, поддержанные многими участниками опроса: «Единственный способ, которым наша страна может преодолеть грядущий кризис, - это вернуться к нашим традиционным ценностям, поставить у власти жестких лидеров и заставить замолчать смутьянов, распространяющих порочные идеи». Или: «Что действительно нужно нашей стране, так это сильный, решительный лидер, который сокрушит зло и вернет нас на наш истинный путь».

Как считают Б.Альтемайера и Дж.Дин, даже после ухода Трампа с политической сцены его последователи останутся мощной силой в американской. политической жизни: «Даже если бы Дональд Трамп исчез завтра, - пишут они, - миллионы людей, которые сделали его президентом, были бы готовы сделать вместо него другого такого же президента.»

Наряду с подъемом авторитаризма в американском массовом сознании, который влияет на политические взгляды и электоральное поведение американцев, важную роль на выборах последних двух десятилетий играет рост популярности идей социализма как альтернативы существующей либеральной демократии и капитализму в экономической системе страны. В последние десять лет этот рост особенно заметен в предвыборных кампаниях с выдвижением социалистов в качестве кандидатов на выборах, том числе президентских. Особенно значительную поддержку они получали среди молодых избирателей – «миленниалов» и «поколения Z». Дж.Байден достаточно давно, и особенно в последней кампании демонстрировал взгляды социал-демократической ориентации. Трамп регулярно использовал в своих нападках на конкурента обвинения в «коммунистическом» уклоне – если придет Байден, он отнимет у вас собственность, право на оружие, семью, религию – отнимет Бога, и т.п. Очевидно, часть избирателей Трампа свой выбор делали, исходя из опасений «социалистического» крена демократов и их кандидатов. Однако пока эти опасения и риторика республиканских кандидатов не вылились в полномасштабную кампанию «красной угрозы» (red scare) по типу 20-х или 50-х годов. Однако, вероятно, столкновение этих двух волн – правого авторитаризма и социал-демократии американского типа еще предстоит. Предстоящие выборы покажут, насколько массовой будет поддержка этих тенденций в массовом сознании и политической жизни страны.