Си Цзиньпин попросил Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине
22 Января 2022 2518 6 Политика
Лидер Китая Си Цзиньпин попросил российского коллегу Владимира Путина не вторгаться на территорию Украины в период зимней Олимпиады в Пекине. Действия России могут втянуть Китай в дипломатическое противостояние и затмить Олимпийские игры.
Китай не одобряет вторжение на Украину
- Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатический источник в Пекине. По его словам, «последнее, что нужно Си Цзиньпину», чтобы весь мир отвлекся на войну России с Украиной, вместо того чтобы следить за олимпийскими играми в Китае. Для Си Цзиньпина крайне важна Олимпиада, так как он стремится укрепить свой авторитет в преддверии третьего срока на посту председателя Китая.
- В подтверждение слов источника Bloomberg обращает внимание на заявление МИД Китая, который потребовал соблюдать резолюцию ООН о перемирии за неделю до Олимпийских игр и неделю после Паралимпийских игр. Официальное начало Олимпиады в Пекине – 4 февраля, а окончание Паралимпиады – 13 марта.
- Это означает, что перемирие должно продлиться с 28 января по 20 марта, что лишает Россию возможности действовать в наиболее благоприятной, как считают в США, обстановке с точки зрения климата. К 20 марта на Украине будет оттепель, делающая крайне трудным быстрое перемещение тяжелой военной техники. При этом в 2008 году Россия нарушила перемирие во время летней Олимпиады в Пекине и вмешалась в конфликт в Грузии.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «Одноклассниках»
- По словам собеседников Bloomberg, из-за ограничений, в том числе со стороны Китая, Россия вместо полномасштабных военных действий может прибегнуть к «ограниченному» вторжению примерно в середине февраля. Однако Москва не пойдет на такой шаг, пока не получит ответы по предложениям о гарантиях безопасности от США. Ответы Вашингтон пообещал предоставить на следующей неделе. Сам же Путин 4 февраля будет присутствовать на открытии Олимпиады в Пекине.
Написать комментарий
этот фейк уже доказан, почему его не удалили
Алга, "...Украина перемелет армию РФ..." насмешил :)))
Окраина может только от шахтеров драпу очередной раз сделать :)))
Это уже доказанная ложь Блумберга странно что вы тиражируете фальшивые новости.
Mamma mia! Прямо тебе миротворец, дядюшка Си! Хотя по логике вещей, Китай заинтересован в нападении России - когда Украина перемелет армию РФ, китайские друзья без шума и пьіли, спокойно, вернуть себе исконно китайские Сибирь и Дальний Восток.
Вообще Си мог и запретить своему вассалу агрессию против Украиньі. Но у него простой расчет- когда российскую армию уничтожат в Украине, Китай спокойно и без потерь заберет себе свои исторические земли - Сибирь и Дальний Восток
Странная и безтактная просьба.