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Си Цзиньпин попросил Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине

22 Января 2022 2518 6 Политика
Си Цзиньпин попросил Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине

Лидер Китая Си Цзиньпин попросил российского коллегу Владимира Путина не вторгаться на территорию Украины в период зимней Олимпиады в Пекине. Действия России могут втянуть Китай в дипломатическое противостояние и затмить Олимпийские игры.

Китай не одобряет вторжение на Украину

  • Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатический источник в Пекине. По его словам, «последнее, что нужно Си Цзиньпину», чтобы весь мир отвлекся на войну России с Украиной, вместо того чтобы следить за олимпийскими играми в Китае. Для Си Цзиньпина крайне важна Олимпиада, так как он стремится укрепить свой авторитет в преддверии третьего срока на посту председателя Китая.
  • В подтверждение слов источника Bloomberg обращает внимание на заявление МИД Китая, который потребовал соблюдать резолюцию ООН о перемирии за неделю до Олимпийских игр и неделю после Паралимпийских игр. Официальное начало Олимпиады в Пекине – 4 февраля, а окончание Паралимпиады – 13 марта.
  • Это означает, что перемирие должно продлиться с 28 января по 20 марта, что лишает Россию возможности действовать в наиболее благоприятной, как считают в США, обстановке с точки зрения климата. К 20 марта на Украине будет оттепель, делающая крайне трудным быстрое перемещение тяжелой военной техники. При этом в 2008 году Россия нарушила перемирие во время летней Олимпиады в Пекине и вмешалась в конфликт в Грузии.

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  • По словам собеседников Bloomberg, из-за ограничений, в том числе со стороны Китая, Россия вместо полномасштабных военных действий может прибегнуть к «ограниченному» вторжению примерно в середине февраля. Однако Москва не пойдет на такой шаг, пока не получит ответы по предложениям о гарантиях безопасности от США. Ответы Вашингтон пообещал предоставить на следующей неделе. Сам же Путин 4 февраля будет присутствовать на открытии Олимпиады в Пекине.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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А
18:30, 24.01 0 0
андрюха:

этот фейк уже доказан, почему его не удалили

А
18:11, 24.01 0 0
Алексей:

Алга, "...Украина перемелет армию РФ..." насмешил :)))
Окраина может только от шахтеров драпу очередной раз сделать :)))

А
16:32, 24.01 0 0
Алексей:

Это уже доказанная ложь Блумберга странно что вы тиражируете фальшивые новости.

А
15:08, 23.01 1 6
Алга:

Mamma mia! Прямо тебе миротворец, дядюшка Си! Хотя по логике вещей, Китай заинтересован в нападении России - когда Украина перемелет армию РФ, китайские друзья без шума и пьіли, спокойно, вернуть себе исконно китайские Сибирь и Дальний Восток.

А
19:53, 22.01 1 3
Алга:

Вообще Си мог и запретить своему вассалу агрессию против Украиньі. Но у него простой расчет- когда российскую армию уничтожат в Украине, Китай спокойно и без потерь заберет себе свои исторические земли - Сибирь и Дальний Восток

В
18:53, 22.01 6 3
Вера:

Странная и безтактная просьба.

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