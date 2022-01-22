Си Цзиньпин попросил Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине 2518 6 Политика

Лидер Китая Си Цзиньпин попросил российского коллегу Владимира Путина не вторгаться на территорию Украины в период зимней Олимпиады в Пекине. Действия России могут втянуть Китай в дипломатическое противостояние и затмить Олимпийские игры.