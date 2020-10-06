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Шведы отказались поставлять ГАЗу детали из-за санкций против Дерипаски
6 Октября 2020 200 0 Экономика
Крупный производитель российских автомобилей – «Группа ГАЗ», принадлежащая миллиардеру Олегу Дерипаске, столкнулась с отказом шведских партнеров поставлять детали для промышленного пресса, который используется в производстве партий «Газели Next». Представители предприятия называют отсутствие запчастей критичным для завода, поскольку альтернативных поставщиков у него нет.
Шведы в отношениях с ГАЗом нажали на тормоз
- В 2011 году «Группа ГАЗ» приобрела шведское оборудование компании Quintus Technologies и до сих пор использовала его для производства мелкосерийных партий «Газели Next». Но при очередной попытке купить детали для промышленного пресса компания миллиардера Олега Дерипаски столкнулась с отказом.
- По словам источников «Коммерсанта», шведский регулятор запретил Quintus Technologies поставлять детали российскому клиенту из-за применения пресса для выпуска продукции двойного назначения.
- ГАЗ, действительно, выпускает продукцию двойного назначения, но это автомобили «Урал» для Минобороны и Росгвардии. При этом в 2019 году «Урал» вышел из состава группы, но остался в рамках специального инвестиционного контракта с ГАЗом и продолжает сотрудничать по поставкам комплектующих. Используется ли шведский пресс для выпуска «Урала», не сообщается.
- Отсутствие деталей к оборудованию критично для ГАЗа и альтернативных поставщиков у него нет. В дело вмешался глава МИД России Сергей Лавров, заявивший, что шведская компания отказала ГАЗу под «абсолютно надуманным предлогом». Но вряд ли такой риторикой Лавров поможет решить вопрос.
- Осложняет дело и то, что миллиардер Дерипаска находится под санкциями США, а вместе с ним и принадлежащие ему компании: «Базовый элемент», «Русские машины», «Евросибэнерго» и «Группа ГАЗ». Однако ограничения в отношении ГАЗа санкции еще не вступили – Минфин США перенес их до 22 января 2021 года.
- Один из крупных автопроизводителей России вынужден каждый квартал отчитываться Минфину США обо всех финансовых операциях и заседаниях совета директоров. Фактически это внешний контроль над предприятием. Дерипаска говорил, что из-за санкций не исключает банкротство ГАЗа и его национализацию – отказ шведов работать с компанией это первый шаг в этом направлении.
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