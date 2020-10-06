Шведы отказались поставлять ГАЗу детали из-за санкций против Дерипаски 200 0 Экономика

Крупный производитель российских автомобилей – «Группа ГАЗ», принадлежащая миллиардеру Олегу Дерипаске, столкнулась с отказом шведских партнеров поставлять детали для промышленного пресса, который используется в производстве партий «Газели Next». Представители предприятия называют отсутствие запчастей критичным для завода, поскольку альтернативных поставщиков у него нет.