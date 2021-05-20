Штрафы ГИБДД хотят списывать автоматически со счетов россиян 239 0 Экономика

Минюст выступил с идеей взимать штрафы за нарушение правил дорожного движения автоматически, списывая их с банковских счетов россиян. При этом россиянам оставят 60 дней для добровольной уплаты штрафа и 10 дней для обжалования списания. Механизмы защиты граждан от неправомерного списания денег прорабатываются.