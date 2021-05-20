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Штрафы ГИБДД хотят списывать автоматически со счетов россиян

20 Мая 2021 239 0 Экономика
Штрафы ГИБДД хотят списывать автоматически со счетов россиян

Минюст выступил с идеей взимать штрафы за нарушение правил дорожного движения автоматически, списывая их с банковских счетов россиян. При этом россиянам оставят 60 дней для добровольной уплаты штрафа и 10 дней для обжалования списания. Механизмы защиты граждан от неправомерного списания денег прорабатываются.

Автоматическое списание штрафов

  • Минюст выступил с инициативой автоматически списывать штрафы у нарушителей правил дорожного движения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Сейчас соответствующий законопроект проходит согласование, а после будет опубликован для обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.
  • Взимать штрафы предполагается с помощью Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, а также формирования акта об административном правонарушении, объясняют в Минюсте.
  • Банкам и иным кредитным организациям будет предписано исполнение принудительного взыскания «за счет денежных средств, находящихся на счетах должника». Взиматься штрафы будут через 60 дней после того, как истечет срок для добровольной уплаты. После будут даваться 10 дней для обжалования решения.

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  • В Минюсте понимают, что система может давать сбои и незаконно списывать деньги. Поэтому в министерстве пообещали совместно с ФССП проработать защиту граждан от неправомерного списания денег, в том числе распространить ее на те средства, которые взыскивать нельзя по закону.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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