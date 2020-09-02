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Шойгу объявил главным врагом России смартфон
2 Сентября 2020 306 0 Политика
Президент Владимир Путин считает Россию высокотехнологичным государством, но люди во власти по-разному понимают высокие технологии. Министр обороны Сергей Шойгу считает «нашим главным врагом» смартфоны. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, призвав оторваться от гаджетов и прекратить жить «неподробно».
«Надо ехать и смотреть»
- Министр обороны России и по совместительству президент Русского географического общества Сергей Шойгу убежден – россияне живут «коротко и неподробно», поскольку вся их жизнь крутится вокруг гаджетов. «Наш главный враг – вот он», – заявил Шойгу и указал на смартфон, лежавший на столе.
- По мнению Шойгу, из-за гаджетов и «огромного потока часто совершенно ненужной информации» у россиян складывается ощущение насыщенной и бурной жизни. Но это не так – россияне пребывают в «сиюминутном информационном пространстве». Шойгу считает, что недостаточно зайти на сайт и посмотреть чей-нибудь блог с фото и видео, необходимо увидеть страну своими глазами.
- «То, что он (россиянин) на экране увидел, – это ягодка на зубочистке, а в реальности там – ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть», – убежден Шойгу.
- В военной доктрине России нет понятия «врага», а есть понятие «угрозы для страны». Такой угрозой являются действия блока НАТО. В частности приближение военной инфраструктуры стран – членов НАТО к границам России, а также расширение блока. Кроме этого угрозу представляет создание и развертывание систем стратегической ПРО, намерение разместить оружие в космосе, развертывание неядерных систем высокоточного оружия.
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