Шойгу объявил главным врагом России смартфон 306 0 Политика

Президент Владимир Путин считает Россию высокотехнологичным государством, но люди во власти по-разному понимают высокие технологии. Министр обороны Сергей Шойгу считает «нашим главным врагом» смартфоны. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, призвав оторваться от гаджетов и прекратить жить «неподробно».