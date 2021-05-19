Семи миллионам россиян запретили выезд из страны из-за долгов
19 Мая 2021 421 1 Экономика
За последние десять месяцев число россиян, которые не могут покинуть страну из-за долгов, увеличилось на 3 млн и достигло в общей сложности 7 млн человек. Граждане имеют долги по кредитам, ЖКХ, штрафам ГИБДД и неуплате алиментов. Невыездными россияне становятся с долгом более чем в 30 тыс. руб., который они не обслуживали 90 дней.
«Долговой» занавес
- По данным Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), на 1 апреля 2021 года 7 млн россиян был закрыт выезд за границу из-за долгов. Об этом пишут «Известия», отмечая, что число невыездных россиян за 10 месяцев выросло на 3 млн. Всего же должников в стране 19 млн – на 2,2 млн больше, чем годом ранее.
- Как пояснили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, для закрытия выезда из страны долг должен составлять от 30 тыс. руб. Если он не обслуживается более 90 дней, человек лишается возможности покинуть страну. Лишь 103 тыс. человек, которым запретили выезд, смогли с начала года «купить» себе такое право – они выплатили в общей сумме 9,2 млрд руб.
- Большинство должников задолжали по кредитам, причем в 90-95% случаев это люди, которые занимали как у банков, так и у микрофинансовых организаций. Небольшую долю среди невыездных занимают люди, имеющие долги по ЖКХ, штрафам ГИБДД и неуплате алиментов. Взрывной рост невыездных эксперты объясняют трудным финансовым положением россиян – 60-70% должников потеряли работу или часть дохода.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- В условиях пандемии и ограничений на передвижения между странами запрет на выезд из России имеет низкую эффективность, говорят эксперты. «Но если ситуация с ковидом стабилизируется, конечно, люди будут стараться погашать долги», – говорит директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
Написать комментарий
Однозначно, здесь проблема в трудном финансовом положением россиян. Вообще, в стране все очень грустно. Только правительство и президент не видят этого или не хотят видеть. А пандемия это лишь небольшая часть проблемы.