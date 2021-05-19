Семи миллионам россиян запретили выезд из страны из-за долгов 421 1 Экономика

За последние десять месяцев число россиян, которые не могут покинуть страну из-за долгов, увеличилось на 3 млн и достигло в общей сложности 7 млн человек. Граждане имеют долги по кредитам, ЖКХ, штрафам ГИБДД и неуплате алиментов. Невыездными россияне становятся с долгом более чем в 30 тыс. руб., который они не обслуживали 90 дней.