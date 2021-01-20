Счетная палата увидела риск конфискации денег у неблагонадежных клиентов банков 68 0 Экономика

Счетная палата подготовила отзыв на новый антиотмывочный закон, подготовленный депутатами Госдумы в конце прошлого года. Проект федерального закона №1064272-7 предполагает внесудебное изъятие денежных средств с банковских счетов юрлиц и ИП, которые будут отнесены к категории неблагонадежных. Ведомство Алексея Кудрина напомнило, что подобный подход «не соответствует Конституции РФ и гражданскому законодательству».