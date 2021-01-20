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Счетная палата увидела риск конфискации денег у неблагонадежных клиентов банков

20 Января 2021 68 0 Экономика
Счетная палата увидела риск конфискации денег у неблагонадежных клиентов банков

Счетная палата подготовила отзыв на новый антиотмывочный закон, подготовленный депутатами Госдумы в конце прошлого года. Проект федерального закона №1064272-7 предполагает внесудебное изъятие денежных средств с банковских счетов юрлиц и ИП, которые будут отнесены к категории неблагонадежных. Ведомство Алексея Кудрина напомнило, что подобный подход «не соответствует Конституции РФ и гражданскому законодательству».

Борьба с отмыванием денег угрожает конфискацией без суда

  • В ноябре 2020 года депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект №1064272-7 (он зарегистрирован на сайте Госдумы, а с его полным текстом можно ознакомиться здесь). Он содержит в себе пакет поправок в законодательство, необходимых для запуска единой межбанковской платформы по проверке клиентов.
  • Курировать платформу собирается Центробанк. Она позволит регулятору оценивать риски обналичивания, отмывания и других незаконных операций. В рабочем порядке все клиенты банков будут отнесены ЦБ к одной из групп: «красной» (с высоким риском сомнительных операций), «желтой» (со средним риском) и «зеленой» (с низким риском).
  • Подобная сегрегация приведет к тому, что «красным» клиентам будет запрещено открывать новые банковские счета, проводить операции, использовать системы дистанционного банковского обслуживания и Систему быстрых платежей. Если клиент в «красной зоне» в течение 6 месяцев не добьется пересмотра своего статуса, банк должен будет расторгнуть с ним договор.
  • В тексте законопроекта №1064272-7 на этот счет говорится следующее: после расторжения договора банк обязан «перечислить в бюджетную систему Российской Федерации денежные средства, имеющиеся на счете клиента – юридического лица или индивидуального предпринимателя».
  • Счетная палата подчеркивает: такой подход «не соответствует Конституции РФ и гражданскому законодательству». «Согласно статье 35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда», – говорится в отзыве СП.
  • Также СП отмечает, что, согласно законопроекту, обжаловать нахождение в «красной зоне» клиент может только в межведомственной комиссии. Такие споры счетное ведомство предлагает решать в административном и судебном порядке. Это «в большей степени соответствует конституционным принципам права и защиты».

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  • Согласно данным ФНС, в 2020 году в России было 3,715 млн юрлиц и 4,014 млн ИП. Депутаты в пояснительной записке к законопроекту оценивают потенциальное количество клиентов банков, которые попадут в «красную зону» в 0,7%. В реальном выражении это 54 тыс. компаний и человек. При этом платформа ЦБ может быть запущена уже в конце 2021 года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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