Счастливый брак - ключ к творчеству и инновациям сотрудников

В то время как компании сосредоточены на создании оптимальной офисной среды, чтобы получить максимальную отдачу от своих сотрудников, может быть другой способ повысить креативность на рабочем месте. Новое исследование, проведенное профессором Сюй Хуаном из Школы бизнеса Гонконгского баптистского университета, показывает, что ключ к выводу творческих способностей сотрудников на новый уровень - это инвестиции в их отношения дома.

В исследовании изучалось, как удовлетворяющие браки влияют на «психологические ресурсы» сотрудника на работе, а именно на их способность проявлять творческий подход и предлагать полезные решения, и показано, что:

удовлетворенные браками работники испытывают положительное влияние психологических ресурсов на работу;

когда супруга сотрудника также счастлива, этот побочный эффект более выражен и сильно обогащает творческий потенциал на рабочем месте;

это повышение относится только к менее креативным сотрудникам, поскольку очень креативные люди меньше полагаются на ресурсы от хорошего брака;

браки с неудовлетворенными супругами и меньшая близость потребляют психологические ресурсы сотрудников.

Это указывает на то, что партнеры могут оказывать сильное влияние на эффективность работы сотрудника и что высококачественный брак способствует творческому подходу на работе.

Поскольку личные отношения могут стать источником творчества на рабочем месте, важно учитывать их при обсуждении вопросов благосостояния сотрудников. Проведение политики, ориентированной на семью, особенно мер, связанных с браком, может оказать глубокое влияние на организации. Вот способы поддержать отношения ваших сотрудников и улучшить их креативность в офисе: