Счастливый брак - ключ к творчеству и инновациям сотрудников
В то время как компании сосредоточены на создании оптимальной офисной среды, чтобы получить максимальную отдачу от своих сотрудников, может быть другой способ повысить креативность на рабочем месте. Новое исследование, проведенное профессором Сюй Хуаном из Школы бизнеса Гонконгского баптистского университета, показывает, что ключ к выводу творческих способностей сотрудников на новый уровень - это инвестиции в их отношения дома.
В исследовании изучалось, как удовлетворяющие браки влияют на «психологические ресурсы» сотрудника на работе, а именно на их способность проявлять творческий подход и предлагать полезные решения, и показано, что:
- удовлетворенные браками работники испытывают положительное влияние психологических ресурсов на работу;
- когда супруга сотрудника также счастлива, этот побочный эффект более выражен и сильно обогащает творческий потенциал на рабочем месте;
- это повышение относится только к менее креативным сотрудникам, поскольку очень креативные люди меньше полагаются на ресурсы от хорошего брака;
- браки с неудовлетворенными супругами и меньшая близость потребляют психологические ресурсы сотрудников.
Это указывает на то, что партнеры могут оказывать сильное влияние на эффективность работы сотрудника и что высококачественный брак способствует творческому подходу на работе.
Поскольку личные отношения могут стать источником творчества на рабочем месте, важно учитывать их при обсуждении вопросов благосостояния сотрудников. Проведение политики, ориентированной на семью, особенно мер, связанных с браком, может оказать глубокое влияние на организации. Вот способы поддержать отношения ваших сотрудников и улучшить их креативность в офисе:
- Рассматривайте политику, ориентированную на семью, как инвестиции в инновации. Исследование показало, что удовлетворение браком полезно для творчества на рабочем месте для менее креативных работников. Таким образом, создание благоприятных для семьи политик, помогающих сотрудникам вступать в брак, не только приносит пользу отдельным лицам, но также способствует инновационным возможностям организаций. Будь то отпуск по случаю годовщины или услуги по консультированию по вопросам взаимоотношений, существует ряд видов поддержки, которые могут принести существенную пользу.
- Соблюдайте потребности супругов в инициативах баланса между работой и личной жизнью. Исследование предлагает новое понимание управленческих вмешательств, направленных на улучшение баланса между работой и семьей. Исследование предполагает, что руководителям, возможно, необходимо принимать во внимание чувства супруга основных сотрудников при разработке практики баланса между работой и семьей. В этом сценарии разработка системы взаимного общения и обратной связи может иметь решающее значение.
- Расставьте приоритеты в отношениях с менее креативными сотрудниками. Ученые ранее исследовали стратегии, которые максимизируют креативность сотрудников с высоким творческим потенциалом, оставляя неисследованными практики, которые развивают креативность среди менее креативных сотрудников. Психологические ресурсы от удовлетворительного брака повышают креативность на рабочем месте для менее креативных сотрудников, но не для работников, которые уже обладают высокой креативностью. Такие работники, естественно, предрасположены к активному участию в творческой деятельности, а это означает, что им меньше нужно полагаться на психологические ресурсы от хороших браков. Менее креативные сотрудники, как правило, нуждаются в этих ресурсах больше, пишет NewsMedical.
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