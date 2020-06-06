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Сценарии развития Африки после пандемии

6 Июня 2020 121 0 Политика
Сценарии развития Африки после пандемии
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По результатам проведенного Финансовым университетом исследования можно выделить оптимистический (57%), нейтральный (34%) и пессимистический сценарии развития стран Африки (9%). Оптимистический сценарий: Африка может извлечь выгоду из торговой войны и любого рода конфликта между Соединенными Штатами и Китаем. Нейтральный сценарий: какие-либо реальные долгосрочные последствия для стран Африки проявятся лишь через несколько лет. Пессимисты считают, что Африка так или иначе понесет ущерб, прямо или косвенно в результате торговой войны.

Африканские страны являются поставщиками сырья для производителей, которые затем продают готовую продукцию в более развитые регионы мира. Страны Африки должны научиться быть более самодостаточными и должны начать инвестировать в местные экономики, а также сосредоточиться на том, чтобы больше торговать друг с другом.

Африканский континент должен готовиться к худшему и надеяться на лучшее. Пессимизм в отношении будущего стран Африки исходит из веры в то, что африканцы живут надеждами, но им не хватает подготовки и долгосрочного планирования. Если бы Китай отказался от финансирования проектов в Африке, африканские экономики почувствовали бы нехватку финансов. В этом скрыты возможности для расширении влияния со стороны России и стран БРИКС.

В течение последних лет США и Китай усиливают свою риторику и действия по отношению друг к другу. Ни США, ни Китай не могут запугивать друг друга, так как в конечном итоге они могут создать беспорядок для третьих стран. Это может даже привести к эксплуатации Африки, напоминающей то, что происходило во времена холодной войны. После пандемии COVID-19 Африка может выиграть от усиления торговой войны США и Китая из-за того, она Африка является ключевым регионом на геополитической арене. Африка также может оставаться привлекательной и обеспечивать, чтобы ее проекты работали должным образом, а также вносить свою лепту в глобальное производство товаров и услуг, чтобы в ближайшие десятилетия она не рассматривалась лишь как поглотитель денег.

США уже некоторое время не делают никаких значительных крупных инвестиций в Африку, которые свидетельствовали бы о долгосрочной приверженности этому континенту. Самым продолжительным способом их деятельности всегда была добыча полезных ископаемых с помощью транснациональных корпораций. Это было сделано путем как можно меньшего инвестирования, и многие африканские правительства были снисходительны к нему и часто извлекали из него личную выгоду, в то время как обычные люди часто оставались практически без каких-либо выгод.

С другой стороны, Китай воспринимается как страна, которая приходит с наличными деньгами и непосредственно вкладывает деньги в проекты, которые будут способствовать развитию африканских стран в долгосрочной перспективе. Таким образом, африканские страны могут извлечь выгоду, если они воспользуются преимуществами смягчения схем финансирования. Более низкие процентные ставки, объемы торговли и условия, связанные с этими переменными, будут определять, насколько хорошо Африка сможет преуспеть.

Что касается девальвации валюты, то некоторые утверждают, что это благословение для Африки. Африканские страны при покупке из Китая в конечном итоге будут платить меньше иностранной валюты. В свою очередь, когда Китай покупает первичные продукты из Африки, большинство контрактов на покупку этих товаров номинируются в долларах США, что означает, что Китай будет платить больше за африканское сырье. Колебания курса юаня не повлияют на потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ), поскольку кредиты африканским странам также обычно номинируются в долларах США. На погашение этих кредитов девальвация юаня не повлияет.

Таким образом, Африка может извлечь выгоду из торговой войны двумя путями:

  1. Африканские страны с высокой задолженностью увидят, что их финансовые обязательства, выраженные в иностранной валюте, уменьшатся по мере того, как будут снижаться обменные курсы китайского юаня и доллара США. В конце концов, Африка - это чистый импортер из США и Китая.
  2. Для борьбы с США на глобальной арене Китай может активизировать свои инвестиции в Африку, особенно в области устойчивого развития инфраструктуры и строительства. Единственная проблема, которая может возникнуть, - это если китайская ликвидность столкнется с сильным понижательным давлением из-за торговой войны. Африка-это регион с одной из самых быстрорастущих экономик в мире, и многие китайские компании признали, что расширение присутствия на континенте является обязательным.

Если в прошлом Африка получала выгоду от защиты со стороны США, то сегодня она получает выгоду от китайских инвестиций. Хотя это и сложно, считается, что африканские страны в идеале должны найти способ получить выгоду как от США, так и от Китая одновременно.

Торговая война, вероятно, также пойдет на пользу африканским экономикам, которые все еще чувствительны к импорту китайской продукции. Между некоторыми африканскими странами уже ведутся предварительные переговоры о снижении их долларового риска и переходе на золотой стандарт для обеспечения безопасности. Однако пока еще слишком рано переходить к финансированию в юанях и слишком полностью отказываться от доллара США. Со временем это может стать вариантом, когда более промышленно развитые страны начнут меньше верить в доллар США.

Американские политики уже некоторое время говорят африканским правительствам, как вести себя по отношению к Китаю, но эта стратегия не работает из-за долгосрочных обязательств Китая и обещания больших объемов инвестиций на континент. Китайское правительство может принять решение увеличить свое военное присутствие за счет военных баз, чтобы обеспечить защиту своих экономических активов на континенте и повысить безопасность своих подданных, работающих в Африке. В целом, согласно оптимистическому сценарию, торговая война США и Китая едва ли окажет негативное влияние на Африку. Во всяком случае, там может быть больше китайских инвестиций.

Независимо от того, идет ли финансирование из Германии, Франции или Китая, приоритетными являются условия и долгосрочные выгоды. Можно также утверждать, что торговая война на самом деле не оказывает существенного влияния на африканские рынки. Поэтому Китаю следует проводить больше проектов на континенте, прежде чем Трамп обратит свое внимание и попытается подавить китайские шаги в Африке.

Африканцы не изменят своего финансового поведения, потому что они отчаянно нуждаются в финансировании инфраструктуры, которое приходит с минимальными политическими условиями. Поэтому страны будут продолжать делать то, что они делают. Если США начнут применять санкции к африканским государствам за то, что они берут китайские деньги, и в свою очередь предложат им проекты, обеспеченные долларами, то многие из этих африканских стран обратятся к США. Некоторые считают, что торговая война не затронет Африку в том смысле, что для многих правительств любой инвестор желателен, будь то китайцы или американцы.

Африканские страны являются поставщиками сырья для производителей, которые затем продают готовую продукцию в более развитые регионы мира. Страны Африки должны научиться быть более самодостаточными и должны начать инвестировать в местные экономики, а также сосредоточиться на том, чтобы больше торговать друг с другом.

 

Алексей Юрьевич Михайлов — кандидат экономических наук, заместитель директора Научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений Финансового университета.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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