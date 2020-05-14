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Сбербанку и ВЭБу простили 500 млрд рублей, которые могли пойти в бюджет

14 Мая 2020 1399 1 Экономика
Сбербанку и ВЭБу простили 500 млрд рублей, которые могли пойти в бюджет
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Госдума разрешила Сбербанку и Внешэкономбанку не отдавать в бюджет 500 млрд руб. Часть этих средств Сбербанк получил в 2008 году от Центробанка, а часть он разместил на депозитах в ВЭБе. Право потребовать эти средства обратно перешло к правительству после покупки Сбербанка. Но Госдума спешно приняла закон, позволяющий не возвращать деньги в бюджет и включить их в собственный капитал.

Деньги на кредиты

  • Госдума разрешила оставить в общей сложности 500 млрд руб. на балансе двух банков – Сбербанка и ВЭБа. Эти средства попали к банкам следующим образом: в 2008 году Сбербанк получил субординированный кредит от ЦБ на 150 млрд руб. Еще 350,45 млрд руб. банк разместил на депозитах во Внешэкономбанке.
  • До сих пор у кредитных организаций сохранялись обязательства по этим средствам, в том числе перед Центробанком, который владел контролем над Сбербанком. Однако после продажи контрольного пакета Сбербанка правительству в апреле этого года право потребовать кредит перешло к правительству.
  • Госдума предоставила возможность Сбербанку и ВЭБу не возвращать эти деньги в бюджет. Соответствующий закон был оперативно принят в трех чтениях и утвержден 13 мая, пишет ТАСС. Вместо этого депутаты предложили банкам записать средства в свой капитал.
  • Главным инициатором законопроекта стал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его поддержала группа депутатов и членов Совета Федерации. В пояснительной записке к закону было сказано, что он окажет поддержку системообразующим институтам.
  • Авторы закона убеждены: Сбербанку закон поможет выстоять в условиях волатильности и выдать 1,5 трлн новых кредитов за счет дополнительных 150 млрд руб. капитала, а ВЭБу даст возможность увеличить кредитование на 3 трлн руб. (за счет 300 млрд руб. капитала). Таким образом, полтриллиона рублей пойдут на кредиты, а не на финансирование экономики из бюджета.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:54 0 0
Трудно быть праведником:

Вроде деньги остались в казне, но при этом типа законно переложились в коммерческий банк, а кредиты из этих денег увеличили капитализацию. Та ещё рокировочка. На мой взгляд не совсем законная манипуляция получается. Вот если бы казна дала их под приличные проценты банку тогда было бы честнее

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