Капитал страны
ENGLISH
14 МАЙ, 17:26 МСК
USD (ЦБ) 73,4326
EUR (ЦБ) 79,4394
Сбербанку и ВЭБу простили 500 млрд рублей, которые могли пойти в бюджет
14 Мая 2020 1399 1 Экономика
img_copyright
Госдума разрешила Сбербанку и Внешэкономбанку не отдавать в бюджет 500 млрд руб. Часть этих средств Сбербанк получил в 2008 году от Центробанка, а часть он разместил на депозитах в ВЭБе. Право потребовать эти средства обратно перешло к правительству после покупки Сбербанка. Но Госдума спешно приняла закон, позволяющий не возвращать деньги в бюджет и включить их в собственный капитал.
Деньги на кредиты
- Госдума разрешила оставить в общей сложности 500 млрд руб. на балансе двух банков – Сбербанка и ВЭБа. Эти средства попали к банкам следующим образом: в 2008 году Сбербанк получил субординированный кредит от ЦБ на 150 млрд руб. Еще 350,45 млрд руб. банк разместил на депозитах во Внешэкономбанке.
- До сих пор у кредитных организаций сохранялись обязательства по этим средствам, в том числе перед Центробанком, который владел контролем над Сбербанком. Однако после продажи контрольного пакета Сбербанка правительству в апреле этого года право потребовать кредит перешло к правительству.
- Госдума предоставила возможность Сбербанку и ВЭБу не возвращать эти деньги в бюджет. Соответствующий закон был оперативно принят в трех чтениях и утвержден 13 мая, пишет ТАСС. Вместо этого депутаты предложили банкам записать средства в свой капитал.
- Главным инициатором законопроекта стал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его поддержала группа депутатов и членов Совета Федерации. В пояснительной записке к закону было сказано, что он окажет поддержку системообразующим институтам.
- Авторы закона убеждены: Сбербанку закон поможет выстоять в условиях волатильности и выдать 1,5 трлн новых кредитов за счет дополнительных 150 млрд руб. капитала, а ВЭБу даст возможность увеличить кредитование на 3 трлн руб. (за счет 300 млрд руб. капитала). Таким образом, полтриллиона рублей пойдут на кредиты, а не на финансирование экономики из бюджета.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
15:01 Из Татарстана начали поставлять в регионы костюмы для полной защиты при контакте с больными COVID
13 МАЙ, 14:17 Из Подмосковья отправили первую партию медицинских кислородных концентраторов в медучреждения России
13 МАЙ, 13:34 В Приморье на крупнейшей судоверфи «Звезда» спустили на воду первый в России «зеленый» танкер
13 МАЙ, 12:32 Амурская область получила разрешение на эксплуатацию первого трансграничного автомоста в Китай
12 МАЙ, 13:13 В Краснодарском крае реконструировали узловой центр энергопитания, увеличив его мощность почти втрое
12 МАЙ, 12:32 В Смоленской области открыт новый автотехцентр на базе крупного транспортно-логистического комплекса
12 МАЙ, 11:02 Из Архангельской области и Карелии запустили первые поезда для экспорта бумажной продукции в Китай
Написать комментарий
Вроде деньги остались в казне, но при этом типа законно переложились в коммерческий банк, а кредиты из этих денег увеличили капитализацию. Та ещё рокировочка. На мой взгляд не совсем законная манипуляция получается. Вот если бы казна дала их под приличные проценты банку тогда было бы честнее