Сбербанку и ВЭБу простили 500 млрд рублей, которые могли пойти в бюджет 1399 1 Экономика img_copyright

Госдума разрешила Сбербанку и Внешэкономбанку не отдавать в бюджет 500 млрд руб. Часть этих средств Сбербанк получил в 2008 году от Центробанка, а часть он разместил на депозитах в ВЭБе. Право потребовать эти средства обратно перешло к правительству после покупки Сбербанка. Но Госдума спешно приняла закон, позволяющий не возвращать деньги в бюджет и включить их в собственный капитал.