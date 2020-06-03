Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
03 ИЮН, 14:23 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

03 ИЮН, 14:23 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

Сбербанк распродает золото, ВТБ его покупает. Запаса хватит на суверенную страну

3 Июня 2020 571 0 Экономика
Сбербанк распродает золото, ВТБ его покупает. Запаса хватит на суверенную страну
img_copyright

Сбербанк продал 13,5 тонн золота с конца прошлого года, став лидером по вывозу драгметалла из России за рубеж, тогда как ВТБ увеличил его запасы до 51 тонны – больше, чем у большинства стран мира. На это обратил внимание «Интерфакс», изучив отчетность на сайте ЦБ. Большинство российских банков следуют примеру Сбербанка и получают рекордную прибыль от роста цен на золото, которые достигли максимумов за 7 лет.

Золотой запас суверенной страны

  • В апреле банк ВТБ купил 4,4 тонны золота и увеличил свой запас в общей сложности до 51 тонны. Одновременно с этим Сбербанк за тот же месяц продал 5,5 тонн золота иностранным покупателям и остался с запасом в 9 тонн.
  • Объемы золота у ВТБ скопились вдвое больше, чем у всех прочих банков – 51 тонны против 23,4 тонны. Золотой запас банка больше, чем у Финляндии (49,1 тонны золота), Катара (42,2 тонны), Малайзии (38,9 тонны). Если опираться на статистику МВФ, которая ведется по 100 странам мира, то у ВТБ больше золота, чем у 54 государств.
  • В отличие от других кредитных учреждений, ВТБ – единственный банк, который пополняет хранилища золота. Прочие банки восполняют нехватку нефтедолларов, распродавая свои золотые резервы. С начала года банки продали 24 тонны, или четверть всех запасов. В марте и апреле продажи ускорились до 8,6 тонны.
  • Среди лидеров по продажам золота «Открытие», объемы которого сократились с 10 до 2,2 тонны, Сбербанк, у которого осталось 9 тонн, Совкомбанк, продавший 3,1 тонны и Газпромбанк.
  • Правительство России поддерживает экспорт золота – с 1 апреля Центробанк отказался от пополнения золотого запаса и покрывает за счет экспорта дефицит долларовой выручки в платежном балансе. Банки фрахтуют пассажирские авиалайнеры для вывоза золота. Большинство из них два раза в неделю направляются в Лондон, где переходят в собственность частных инвесторов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Цены на газ упадут до нуля. Bloomberg сделало мрачный прогноз для «Газпрома»

Цены на газ упадут до нуля. Bloomberg сделало мрачный прогноз для «Газпрома»
Экономика

Магазины будут закрываться. Каждый третий под вопросом

Магазины будут закрываться. Каждый третий под вопросом
Экономика

Польша требует 50 млн евро от «Газпрома» за «Северный поток-2»

Польша требует 50 млн евро от «Газпрома» за «Северный поток-2»
Политика

Нефть выросла до 40 долларов. Но бюджет России это уже не спасет

Нефть выросла до 40 долларов. Но бюджет России это уже не спасет
Экономика

Узнай, страна

В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей

В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей

В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей

В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей

В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест

В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест

В ТПП РФ анализируют и прогнозируют развитие отрасли упаковки в условиях пандемии

В ТПП РФ анализируют и прогнозируют развитие отрасли упаковки в условиях пандемии

Новости дня

13:35 Минтруд представил новые правила отпусков Минтруд представил новые правила отпусков
Конференция «Россия и Африка в современном мире»: укрепляя отношения двух стран
Конференция «Россия и Африка в современном мире»: укрепляя отношения двух стран
12:14 В Минэкономразвития представят дополнительные меры поддержки общепита В Минэкономразвития представят дополнительные меры поддержки общепита
11:53 Россия может лишиться IT-специалистов Россия может лишиться IT-специалистов
11:21 За минувшие сутки в России выявлено 8536 новых случаев инфицирования COVID-19 За минувшие сутки в России выявлено 8536 новых случаев инфицирования COVID-19
10:24 Россияне хранят на текущих счетах в банках 9 млрд рублей Россияне хранят на текущих счетах в банках 9 млрд рублей
09:55 Мишустин поручил проверить указы по коронавирусу Мишустин поручил проверить указы по коронавирусу
В институте Минобороны прошло успешное испытание вакцины от COVID-19
В институте Минобороны прошло успешное испытание вакцины от COVID-19
02 ИЮН, 23:55 Москвичей предупредили о ливнях и грозах 3 июня Москвичей предупредили о ливнях и грозах 3 июня

Узнай, страна!

12:34 В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей
В институте Минобороны прошло успешное испытание вакцины от COVID-19
В институте Минобороны прошло успешное испытание вакцины от COVID-19
12:08 В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей
11:29 В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест
02 ИЮН, 17:04 В ТПП РФ анализируют и прогнозируют развитие отрасли упаковки в условиях пандемии В ТПП РФ анализируют и прогнозируют развитие отрасли упаковки в условиях пандемии
02 ИЮН, 12:57 В Башкирии открыли предприятие по выпуску безопасных конструкций для детских площадок и сферы ЖКХ В Башкирии открыли предприятие по выпуску безопасных конструкций для детских площадок и сферы ЖКХ
02 ИЮН, 12:31 В Воронежской области построили новый свиноводческий комплекс на 35 тыс. голов за 1,2 млрд рублей В Воронежской области построили новый свиноводческий комплекс на 35 тыс. голов за 1,2 млрд рублей
В институте Минобороны прошло успешное испытание вакцины от COVID-19
В институте Минобороны прошло успешное испытание вакцины от COVID-19
02 ИЮН, 12:16 В Тульской области завершен первый этап создания крупнейшего в Европе оленеводческого комплекса В Тульской области завершен первый этап создания крупнейшего в Европе оленеводческого комплекса
01 ИЮН, 14:27 В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей
01 ИЮН, 14:02 В Ростовской области начали промышленную эксплуатацию Гуковской ветроэлектростанции В Ростовской области начали промышленную эксплуатацию Гуковской ветроэлектростанции
01 ИЮН, 13:08 В Астраханской области спустили на воду новый плавкран для Каспийской флотилии В Астраханской области спустили на воду новый плавкран для Каспийской флотилии
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter