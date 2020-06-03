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Сбербанк распродает золото, ВТБ его покупает. Запаса хватит на суверенную страну
3 Июня 2020 571 0 Экономика
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Сбербанк продал 13,5 тонн золота с конца прошлого года, став лидером по вывозу драгметалла из России за рубеж, тогда как ВТБ увеличил его запасы до 51 тонны – больше, чем у большинства стран мира. На это обратил внимание «Интерфакс», изучив отчетность на сайте ЦБ. Большинство российских банков следуют примеру Сбербанка и получают рекордную прибыль от роста цен на золото, которые достигли максимумов за 7 лет.
Золотой запас суверенной страны
- В апреле банк ВТБ купил 4,4 тонны золота и увеличил свой запас в общей сложности до 51 тонны. Одновременно с этим Сбербанк за тот же месяц продал 5,5 тонн золота иностранным покупателям и остался с запасом в 9 тонн.
- Объемы золота у ВТБ скопились вдвое больше, чем у всех прочих банков – 51 тонны против 23,4 тонны. Золотой запас банка больше, чем у Финляндии (49,1 тонны золота), Катара (42,2 тонны), Малайзии (38,9 тонны). Если опираться на статистику МВФ, которая ведется по 100 странам мира, то у ВТБ больше золота, чем у 54 государств.
- В отличие от других кредитных учреждений, ВТБ – единственный банк, который пополняет хранилища золота. Прочие банки восполняют нехватку нефтедолларов, распродавая свои золотые резервы. С начала года банки продали 24 тонны, или четверть всех запасов. В марте и апреле продажи ускорились до 8,6 тонны.
- Среди лидеров по продажам золота «Открытие», объемы которого сократились с 10 до 2,2 тонны, Сбербанк, у которого осталось 9 тонн, Совкомбанк, продавший 3,1 тонны и Газпромбанк.
- Правительство России поддерживает экспорт золота – с 1 апреля Центробанк отказался от пополнения золотого запаса и покрывает за счет экспорта дефицит долларовой выручки в платежном балансе. Банки фрахтуют пассажирские авиалайнеры для вывоза золота. Большинство из них два раза в неделю направляются в Лондон, где переходят в собственность частных инвесторов.
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