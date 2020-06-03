Сбербанк распродает золото, ВТБ его покупает. Запаса хватит на суверенную страну 571 0 Экономика img_copyright

Сбербанк продал 13,5 тонн золота с конца прошлого года, став лидером по вывозу драгметалла из России за рубеж, тогда как ВТБ увеличил его запасы до 51 тонны – больше, чем у большинства стран мира. На это обратил внимание «Интерфакс», изучив отчетность на сайте ЦБ. Большинство российских банков следуют примеру Сбербанка и получают рекордную прибыль от роста цен на золото, которые достигли максимумов за 7 лет.