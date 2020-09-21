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Сбербанк перестанет быть банком за 300 млн долларов
21 Сентября 2020 500 0 Экономика
Главный банк страны, контрольный пакет которого правительство купило у ЦБ за 2,1 трлн руб., перестанет быть банком уже 24 сентября. Он получит новое название – Сбер, как его давно сокращенно называют в народе. Еще на прошлой неделе со здания головного офисе банка сняли всем знакомый логотип Сбербанка. Тогда некоторые связывали это с ураганным ветром.
Главный банк больше не будет банком
- В духе «Король умер, да здравствует король!» Сбербанк делает давно анонсированный шаг в развитии и с 24 сентября официально откажется от слова «банк» в своем названии. Теперь, как и задумал глава компании Герман Греф, главный банк страны будет позиционировать себя в качестве экосистемы из продуктов и бизнесов.
- Переход в новое качество ознаменует новый визуальный стиль – Сбером будут называть различные компании, предлагающие услуги под этим брендом.
- При этом Сбер перестанет быть и «зеленым банком». Отныне логотип будет иметь градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галочкой внутри. Сама же надпись будет выполнена в привычном зеленом цвете. Вывеску со старым логотипом уже сняли с головного офиса компании. Как пишет РИА Новости, заявка с изображением такого товарного знака зарегистрирована в Роспатенте.
- Стоимость ребрендинга Сбербанка составляет 300 млн долларов. Руководит ей доктор Андрей Курпатов, которого Греф нанял в 2019 году, чтобы он создал лабораторию банка, занимающейся исследованиями поведения человека.
- Задача Курпатова – эмоционально привязать клиентов к компании. Курпатов в недавней передаче «А поговорить?» на YouTube заявил себя противником дистанционного обучения и работы, а также высказался негативно о зависимости современного человека от смартфонов. Как все это будет реализована в коммуникационной стратегии Сбера, мы узнаем 24 сентября на презентации.
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