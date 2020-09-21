Сбербанк перестанет быть банком за 300 млн долларов 500 0 Экономика

Главный банк страны, контрольный пакет которого правительство купило у ЦБ за 2,1 трлн руб., перестанет быть банком уже 24 сентября. Он получит новое название – Сбер, как его давно сокращенно называют в народе. Еще на прошлой неделе со здания головного офисе банка сняли всем знакомый логотип Сбербанка. Тогда некоторые связывали это с ураганным ветром.