Капитал страны
ENGLISH
21 МАЙ, 12:58 МСК
USD (ЦБ) 73,4326
EUR (ЦБ) 79,4394
Сбербанк назвал 5 причин провала антикризисных мер правительства
21 Мая 2020 283 0 Экономика
img_copyright
Российское правительство не справилось с текущим кризисом и не смогло помочь гражданам и экономике. На каждом этапе развития кризиса и пандемии коронавируса власти демонстрировали исключительную неспособность работать оперативно, адекватно оценивать масштаб проблемы и предоставлять помощь тем, кому она действительно нужна. Сбербанк назвал пять причин неудачи российского правительства.
Пять ошибок власти
- Правительство России не справилось с кризисом: два пакета помощи не предотвратили рост безработицы и падение доходов граждан, считают аналитики Сбербанка. Около 1 млн работников малого и микробизнеса не могут получить зарплаты, падение доходов коснулось 4 млн человек, или 5,5% всех работающих.
- Правительство недостаточно помогло стране и людям: Россия потратила всего 1,9% ВВП, тогда как страны G20 – 15% ВВП, США – 17% ВВП, Евросоюз – 33% ВВП. При этом большая часть помощи в других странах была прямыми выплатами гражданам и бизнесу.
- По мнению аналитиков Сбербанка, российское правительство действовало слишком медлительно: большинство антикризисных мер было принято лишь в середине апреля, а выделенные ресурсы так и не дошли до адресатов. Для сравнения: в других странах мира введение карантина сопровождалось пакетом компенсирующих мер и социальными выплатами. Все, что сделали российские власти, – перекладывали потери одних субъектов на другие сектора экономики. Например: нерабочий месяц должен был оплатить бизнес, который теперь вынужден закрыться.
- Российские власти выделил слишком мало средств для поддержки граждан и экономики – все предоставленные средства в несколько раз меньше реальной потребности людей и бизнеса. Так, например, пособие по безработице в 1 МРОТ в 3 раза меньше средней зарплаты, а кредит под 0% на выплату зарплат рассчитывается из 1 МРОТ.
- Российские власти все сделали «не так»: меры не компенсировали падение доходов. В отношении малого и среднего предпринимательства 98% мер приходятся на снижение и отсрочку налогов, а также гарантии. Это не живые деньги, которые могли бы помочь выжить бизнесу. При этом на помощь МСП приходится 70% антикризисных мер, или 1,3 млрд руб.
- Российское правительство помогает «не тем», предоставляя помощь «пострадавшим» отраслям, не учитывают все остальные. Выручка всех компаний в России упала на 10% в апреле. Многие отрасли упали сильнее «пострадавших».
- Помощь от российских властей невозможно получить. Это касается предоставления всевозможных документов – в оригинале, с личным присутствием. Многие документы неизвестно кто может предоставить (случай ИП и самозанятых). Также налицо проблема несовпадения ОКВЭД (кодов экономической деятельности).
- Новый антикризисный план должен быть построен на следующих принципах:
- Прямая финансовая поддержка, а не перераспределение бремени;
- Выделение средств в необходимом объеме;
- Расширение субсидий и расходов;
- Помощь реально пострадавшим, а не вошедшим в списки;
- С прицелом на будущее.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
20 МАЙ, 20:40 Астрономы увидели рождение планеты в созвездии Аурига
20 МАЙ, 17:44 Кризис ускорит миграцию населения в России
20 МАЙ, 16:02 Собственных накоплений хватит россиянам только на 63 дня
12:31 ОРВ в действии
20 МАЙ, 14:46 В Мордовии запущена первая базовая станция в рамках создания в РФ сети промышленного Интернета вещей
20 МАЙ, 14:19 В Новгородской области открыли крупнейший в регионе пеллетный завод за 1,4 млрд рублей
20 МАЙ, 13:56 В Свердловской области стартовало строительство комплекса по сортировке отходов за 3,2 млрд рублей
19 МАЙ, 14:59 В Ярославской области разработали и начали выпуск турникетного оборудования для дезинфекции рук
19 МАЙ, 14:42 На Ставрополье начали выпуск «световых пушек» для защиты полей от саранчи в режиме готовности к ЧС
19 МАЙ, 13:44 В Татарстане выпустили юбилейный трёхмиллионный дизельный двигатель V8 на заводе «КАМАЗ»
19 МАЙ, 13:12 В Самаре на базе крупнейшего в РФ электротехзавода создали совместное предприятие за 3 млрд рублей
18 МАЙ, 13:52 В Приморье во Владивостокском морпорту построили новый рыбный терминал для премиум-аукционов
Написать комментарий