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Сбербанк назвал 5 причин провала антикризисных мер правительства

21 Мая 2020 283 0 Экономика
Сбербанк назвал 5 причин провала антикризисных мер правительства
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Российское правительство не справилось с текущим кризисом и не смогло помочь гражданам и экономике. На каждом этапе развития кризиса и пандемии коронавируса власти демонстрировали исключительную неспособность работать оперативно, адекватно оценивать масштаб проблемы и предоставлять помощь тем, кому она действительно нужна. Сбербанк назвал пять причин неудачи российского правительства.

Пять ошибок власти

  • Правительство России не справилось с кризисом: два пакета помощи не предотвратили рост безработицы и падение доходов граждан, считают аналитики Сбербанка. Около 1 млн работников малого и микробизнеса не могут получить зарплаты, падение доходов коснулось 4 млн человек, или 5,5% всех работающих.
  • Правительство недостаточно помогло стране и людям: Россия потратила всего 1,9% ВВП, тогда как страны G20 – 15% ВВП, США – 17% ВВП, Евросоюз – 33% ВВП. При этом большая часть помощи в других странах была прямыми выплатами гражданам и бизнесу.
  • По мнению аналитиков Сбербанка, российское правительство действовало слишком медлительно: большинство антикризисных мер было принято лишь в середине апреля, а выделенные ресурсы так и не дошли до адресатов. Для сравнения: в других странах мира введение карантина сопровождалось пакетом компенсирующих мер и социальными выплатами. Все, что сделали российские власти, – перекладывали потери одних субъектов на другие сектора экономики. Например: нерабочий месяц должен был оплатить бизнес, который теперь вынужден закрыться.
  • Российские власти выделил слишком мало средств для поддержки граждан и экономики – все предоставленные средства в несколько раз меньше реальной потребности людей и бизнеса. Так, например, пособие по безработице в 1 МРОТ в 3 раза меньше средней зарплаты, а кредит под 0% на выплату зарплат рассчитывается из 1 МРОТ.
  • Российские власти все сделали «не так»: меры не компенсировали падение доходов. В отношении малого и среднего предпринимательства 98% мер приходятся на снижение и отсрочку налогов, а также гарантии. Это не живые деньги, которые могли бы помочь выжить бизнесу. При этом на помощь МСП приходится 70% антикризисных мер, или 1,3 млрд руб.
  • Российское правительство помогает «не тем», предоставляя помощь «пострадавшим» отраслям, не учитывают все остальные. Выручка всех компаний в России упала на 10% в апреле. Многие отрасли упали сильнее «пострадавших».
  • Помощь от российских властей невозможно получить. Это касается предоставления всевозможных документов – в оригинале, с личным присутствием. Многие документы неизвестно кто может предоставить (случай ИП и самозанятых). Также налицо проблема несовпадения ОКВЭД (кодов экономической деятельности).
  • Новый антикризисный план должен быть построен на следующих принципах:
  1. Прямая финансовая поддержка, а не перераспределение бремени;
  2. Выделение средств в необходимом объеме;
  3. Расширение субсидий и расходов;
  4. Помощь реально пострадавшим, а не вошедшим в списки;
  5. С прицелом на будущее.

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Редакция "Капитала Страны"

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