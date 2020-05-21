Сбербанк назвал 5 причин провала антикризисных мер правительства 283 0 Экономика img_copyright

Российское правительство не справилось с текущим кризисом и не смогло помочь гражданам и экономике. На каждом этапе развития кризиса и пандемии коронавируса власти демонстрировали исключительную неспособность работать оперативно, адекватно оценивать масштаб проблемы и предоставлять помощь тем, кому она действительно нужна. Сбербанк назвал пять причин неудачи российского правительства.