Сбербанк может потратить 300 млн долларов на логотип в кризис. И вот почему 472 0 Экономика

Сбербанк перестал быть банком и теперь должен восприниматься россиянами как экосистема Сбер. Официально об этом глава компании Герман Греф объвил в 10:10 по московскому времени 24 сентября – поскольку галочка в новом логотипе указывает именно на это время. Стоимость ребрендинга оценивалась экспертами в 300 млн долларов. Однако в самом банке рассчитывают потратить 2,5 млрд руб. в течение 5-6 лет. Впрочем, Сбербанк может позволить себе это даже в условиях пандемии и кризиса в экономике.