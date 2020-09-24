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Сбербанк может потратить 300 млн долларов на логотип в кризис. И вот почему
24 Сентября 2020 472 0 Экономика
Сбербанк перестал быть банком и теперь должен восприниматься россиянами как экосистема Сбер. Официально об этом глава компании Герман Греф объвил в 10:10 по московскому времени 24 сентября – поскольку галочка в новом логотипе указывает именно на это время. Стоимость ребрендинга оценивалась экспертами в 300 млн долларов. Однако в самом банке рассчитывают потратить 2,5 млрд руб. в течение 5-6 лет. Впрочем, Сбербанк может позволить себе это даже в условиях пандемии и кризиса в экономике.
Экосистема остается прежде всего банком
- Пока Герман Греф объяснял смысл нового логотипа, пресс-служба банка сконцентрировалась на стоимости ребрендинга. Она обойдется в сумму 2,5 млрд руб. в следующие 5-6 лет. Эти деньги обозначены как «дальнейшие расходы на внедрение нового бренда», но не как средства, потраченные на разработку логотипа.
- Между тем за разработку логотипа отвечало агентство Landor&Fitch, которое сотрудничало с Apple и создавало бренд iMac, а также с BMW, Citroen и Australian Open. Так что разработка логотипа была недешевой.
- В банке пообещали не делать никаких «радикальных инвестиций» и поменять в первую очередь все цифровые и электронные каналы и интернет сайты, а все прочее – по мере необходимости обновления.
- Разработкой нового логотипа Сбербанк занялся в 2019 году. В мае того же года он подал заявку на его регистрацию в Роспатент. Правда, зарегистрирован логотип был только в июне 2020-го. Старший менеджер департамента управления рисками «Делойт СНГ» Сергей Гришунин оценивал стоимость ребрендинга в 300 млн долларов. Также специалисты подсчитывали, что переоформление отделений Сбербанка обойдется в 4,3-7,1 млрд руб.
- Но для Сбербанка, который не менял логотип с 2009 года, это относительно небольшие расходы. По данным ЦБ, прибыль российских банков в августе составила 172 млрд руб., а месяцем ранее – 131 млрд руб. «Рост прибыли в основном обеспечили несколько крупных банков за счет валютной переоценки на фоне ослабления рубля, а также роста чистого процентного и комиссионного дохода», – говорится в отчете ЦБ.
- Другими словами, львиную долю этой прибыли получил Сбербанк. В том числе потому, что по новым депозитам банк предлагает ставки в 3,2-3,6% годовых, а кредиты выдает от 12%. Около трети прибыли формируют комиссии за перевод средств с карты на карту и оплату услуг.
- Глава Сбербанка пытается переубедить клиентов в том, что банк перестал быть банком и стал экосистемой. Действительно, банк создал сервис в сфере медицины «СберЗдоровье», сервис «СберЛизинг» и компанию «СберСтрахование», а также «СберРешения». Но основную часть дохода этой «экосистеме» приносит банкинг, а больше половины дополнительных услуг связаны с финансами и финансовыми операциями. Поэтому Сбер остается прежде всего банком, а уже потом сопутствующими сервисами.
- Тем не менее в новом логотипе – незаконченный круг с градиентом из синего, желтого и зеленого цветов с галочкой внутри – клиенты должны видеть следующее: зеленый цвет – финансы, темно-розовый цвет – СберЗдоровье (его нет в логотипе), СберЛизинг и СберСтрахование – снова зеленый, а у СберРешений – светло-синий цвет.
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