Саудовская Аравия требует уступки от России. Путину придется выбрать между миром и войной 2008 2 Экономика img_copyright

Москва и Эр-Рияд снова не могут договориться об общей стратегии на нефтяном рынке: Россия собирается увеличить добычу нефти с июля, тогда как Саудовская Аравия призывает ее этого не делать в угоду высоким ценам. Своим решением выйти из сделки ОПЕК+ 6 марта Россия, отказавшаяся сокращать добычу на 300 тыс. баррелей в сутки, сильно разбалансировала рынок и уже через месяц президенту Владимиру Путину пришлось уступить 2,8 млн баррелей в сутки, чтобы стабилизировать ситуацию и спасти порванный в клочья российский бюджет. Новый спор Москвы и Эр-Рияда может привести к таким же последствиям.