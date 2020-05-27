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Саудовская Аравия требует уступки от России. Путину придется выбрать между миром и войной
27 Мая 2020 2008 2 Экономика
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Москва и Эр-Рияд снова не могут договориться об общей стратегии на нефтяном рынке: Россия собирается увеличить добычу нефти с июля, тогда как Саудовская Аравия призывает ее этого не делать в угоду высоким ценам. Своим решением выйти из сделки ОПЕК+ 6 марта Россия, отказавшаяся сокращать добычу на 300 тыс. баррелей в сутки, сильно разбалансировала рынок и уже через месяц президенту Владимиру Путину пришлось уступить 2,8 млн баррелей в сутки, чтобы стабилизировать ситуацию и спасти порванный в клочья российский бюджет. Новый спор Москвы и Эр-Рияда может привести к таким же последствиям.
Нарастить нельзя прогнуться
- Россия снова показывает себя недальновидным и несговорчивым партнером. Как пишет Bloomberg, российские чиновники и нефтяники заявляют о намерении увеличить добычу в июле, согласно договору с ОПЕК+, который был заключен в апреле. По соглашению страны ОПЕК+ с мая по июль сократили совокупную добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Затем до конца 2020 года объем сокращения может быть уменьшен до 8 млн баррелей в сутки, а к маю 2021 года он может составлять 6 млн баррелей.
- Таким образом, с июля Россия имеет право нарастить добычу на 500 тыс. баррелей в день и на такой же объем с января. Однако партнеры по ОПЕК+ просят не увеличивать поставки еще два месяца – до сентября.
- Представители нефтяных компаний обсудили ситуацию с министром энергетики Александром Новаком, пишет «Интерфакс». Через две недели должны состояться июньские переговоры ОПЕК+, на которых будет решаться судьба сделки. Если Россия будет настаивать на своем, это может привести к разрыву соглашения и новому витку разрушительной нефтяной войны с Саудовской Аравией.
- По словам одного из представителей нефтяной отрасли России, Москве придется отказаться от строгой позиции и пойти на уступки Саудовской Аравии. Это следует сделать хотя бы потому, что Эр-Рияд не только сократил добычу на 1,3 млн баррелей в сутки, как обязался по соглашению, но и добровольно урезал еще 1 млн баррелей. Своими действиями Саудовская Аравия подняла нефтяные цены до комфортных 35 долларов за баррель Brent и Россия должна быть благодарна партнерам за это.
- На рынке нефти по-прежнему нет баланса: переизбыток составляет 7-12 млн баррелей в сутки. По прогнозу Минэнерго, рынок сбалансируется в июне-июле. Но, по независимым прогнозам, балансировка спроса и предложения произойдет лишь в 2021 году.
- По информации «Интерфакса», министр Новак не смог добиться от российских нефтяников консолидированной позиции. В очередной раз часть нефтяных компаний выступает за уступку, а одна компания требует постепенно выходить из соглашения с июля и качать больше. Поэтому окончательное решение будет принимать лично Владимир Путин, который уже послушал одну компанию в марте и подорвал бюджет страны.
- Переговоры ОПЕК+ начнутся 5 июня и закончатся 10 июня встречей министров стран ОПЕК+. От этих переговоров зависит, продолжится ли нефтяная война России и Саудовской Аравии или будет поддержан худой мир.
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автор совсем не в теме...это у автора что то подгорает и может даже порвано.. только не бюджет.. Статейка на методичках госдепа
хотелось бы знать капитал чьей страны выражает мнение в этом издании явно не российский или на зарплате у госдепа