Капитал страны
ENGLISH
12 ЯНВ, 19:08 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Самые богатые люди России массово получают иностранные гражданства
12 Января 2021 465 0 Экономика
Наиболее обеспеченные граждане России стремятся стать гражданами других государств. В прошлом году канал «Аль Джазира» опубликовал список россиян, получивших паспорта Кипра в обмен на инвестиции, что привело к отмене инвестиционной программы. На этот раз правительство Мальты обнародовало фамилии жителей стран бывшего СССР, кто в 2019 году покупал «золотые паспорта» инвесторов. Среди 300 человек журналисты нашли как минимум семь полных тезок крупных российских бизнесменов.
Мальтийские предприниматели России
- Мальта раскрыла получателей «золотых паспортов», купивших гражданство в 2019 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на список. Всего в списке 300 имен, из которых семь являются полными тезками известных российских предпринимателей.
- Это Сергей Колесников – основатель и совладелец «Технониколь», Андриан Мельников – основатель и совладелец «Петровича», Антон Стрекалов – совладелец «Валента Фарм», Андрей Зиновьев – гендиректор энерготрейдера «Русэнергосбыт», Георгий Чумбуридзе – акционер компании «Вертикаль», Георгий Ведерников – основатель ЛСР и сын экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексей.
- Правительство Мальты ежегодно публикует списки новых граждан, которые получают возможность со своими «золотыми паспортами» беспрепятственно посещать страны Евросоюза. В прошлом году в перечне были имена акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца «Шоколадницы» Александра Колобова, основателя группы компаний «Гута» Юрия Гущина и других.
- Для получения мальтийского гражданства необходимо внести взнос в размере 650 тыс. евро и вложить не мене 350 тыс. евро в недвижимость, а также не менее 150 тыс. евро в облигации правительства. По приблизительным подсчетам, с 2013 года, когда программа предоставления гражданства Мальты в обмен на инвестиции начала работать по 2018 год каждый третий получатель «золото паспорта» был выходцем из России.
Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»
- Еврокомиссия в 2019 году составила доклад, в котором утверждалось, что «золотые паспорта» и связанные с ними программы создают риски для отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов. Брюссель назвал продажу гражданства несовместимым с принципом искреннего сотрудничества, который прописан в Договоре о Европейском Союзе. На Кипре после скандала в 2020 году соответствующая программа была отменена, что привлекло россиян к Мальте.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
11 ЯНВ, 16:18 Огромный светодиодный термометр появился в Мурманске
05 ЯНВ, 22:17 ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год
04 ЯНВ, 13:18 ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику
02 ЯНВ, 21:30 ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты
31 ДЕК, 17:15 Елка желаний. Губернаторы дарят новогодние подарки детям
Написать комментарий