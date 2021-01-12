Самые богатые люди России массово получают иностранные гражданства 465 0 Экономика

Наиболее обеспеченные граждане России стремятся стать гражданами других государств. В прошлом году канал «Аль Джазира» опубликовал список россиян, получивших паспорта Кипра в обмен на инвестиции, что привело к отмене инвестиционной программы. На этот раз правительство Мальты обнародовало фамилии жителей стран бывшего СССР, кто в 2019 году покупал «золотые паспорта» инвесторов. Среди 300 человек журналисты нашли как минимум семь полных тезок крупных российских бизнесменов.