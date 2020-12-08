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Самолет «Судного дня» Путина обокрали неизвестные
8 Декабря 2020 1054 1 Политика
«Воздушный командный пункт» руководства страны на случай ядерной войны был обокраден на аэродроме Таганрог-Южный. Ил-80 проходил плановый ремонт в «Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) им. Г.М. Бериева». Злоумышленники вскрыли грузовой люк и утащили с борта 39 радиостанций и 5 плат из блоков радиосвязи.
«Судный день» откладывается – самолет обокрали
- Об инциденте с самым секретным самолетом в стране сообщили крупнейшие агентства – РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс». Но первым был канал РЕН-ТВ, по информации которого, начальник службы авиационной безопасности АО «ТАНТК» обратился в полицию по факту взлома грузового люка самолета «судного дна» и кражи его оборудования.
- Предположительно, кража была совершена после 26 ноября, поскольку в этот день самолет опечатали. С его борта пропали 39 радиостанций и 5 плат из блоков радиосвязи. Преступники наследили в самолете – есть отпечатки пальцев и следы обуви.
- По информации «Открытых медиа», Ил-80 охраняло ФГУП «Управление ведомственной охраны» Минтранса. За это оно получало от государства 24 млн руб. в год. Во время участия в тендере в открытый доступ был выложен план постов охраны – КПП, расположение групп быстрого реагирования и периметр обзора видеокамер. Естественно, грабители могли воспользоваться этим подбробнейшим планом.
- Самолет «Судного дня», по словам источников «Интерфакса», вот уже два года находится на «регламентных работах» и не летает. Он необходим для высшего руководства страны – президента и министра обороны на случай ядерной войны для реализации удара возмездия. То есть в том случае, если все наземные пункты будут уничтожены. Самолет может находиться в воздухе до трех суток и управлять всеми видами вооруженных сил.
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Ну,такое только у нас в РФ может быть. Главное "ядерный чемоданчик" не потерять!! А то как было лет 10-15 назад случай в Тольятти (даже в местных новостях было), малолетки в цветмет тубус от гранатомёта притащили))) . А я сдавал чернину три года назад, так даже в приёмке ленты пулемётные валялись (чернина) ! Охранник с территории говорит:"На другой приёмке в г.К...ль приволокли военные 28 фляг дюралевых литров по 30-40. Их потом ночью мы по домам и соседям растаскивали!" Вот как-то так! В крови у нашего брата русского,тащить всё что приглянулось! Воровство одно кругом..не только в Правительстве. Таким макаркой мы никогда лучше жить не будем!!