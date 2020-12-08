Самолет «Судного дня» Путина обокрали неизвестные 1054 1 Политика

«Воздушный командный пункт» руководства страны на случай ядерной войны был обокраден на аэродроме Таганрог-Южный. Ил-80 проходил плановый ремонт в «Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) им. Г.М. Бериева». Злоумышленники вскрыли грузовой люк и утащили с борта 39 радиостанций и 5 плат из блоков радиосвязи.