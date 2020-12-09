Самая высокая вершина мира, гора Эверест, выросла почти на метр

Самая высокая точка на Земле поднялась немного выше, поскольку Китай и Непал наконец договорились о точной высоте горы Эверест после долгих лет споров.

Самая высокая гора на планете Эверест находится на границе Непала и Китая. Согласованная высота в 8848,86 метра (29 031 фут), обнародованная на пресс-конференции в Катманду, была на 86 сантиметров (2,8 фута) выше, чем измерение, ранее признанное Непалом, и более чем на 4 метра выше официального показателя Китая.

Это несоответствие произошло из-за того, что Китай измерил основание скалы на вершине, а не - как в случае с новыми показаниями - снежным и ледяным покровом на вершине. Используя тригонометрию за сотни миль на равнинах Индии, британские колониальные географы впервые определили высоту Эвереста в 1856 году - 8840 метров (29 002 фута) над уровнем моря. После того, как Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей Шерп впервые достигли вершины Эвереста 29 мая 1953 года, индийские исследования скорректировали высоту до 8848 метров (29 028 футов).

Это измерение было широко распространено, и число привлекло не только амбициозных альпинистов, но и вдохновило давать название горы линии одежды для приключений, ресторанам и даже водочным брендам.

В 1999 году Национальное географическое общество США пришло к выводу, что самая высокая точка в мире составляет 8850 метров (29 035 футов), но Непал официально этого не признавал, хотя это широко цитируется.

Тем временем Китай провел несколько собственных исследований, и в 2005 г. получил измерение 8 844,43 метра (29 015 футов). Это спровоцировало скандал с Непалом, который разрешился только в 2010 году, когда Катманду и Пекин согласились, что их измерения относятся к разным вещам - один к высоте Эвереста, а другой к высоте его снежного покрова.

Непал решил провести исследование - сначала самостоятельно, а затем к нему присоединился Китай - после предположений, что движения тектонических плит, включая сильное землетрясение в 2015 году, могли повлиять на высоту.

Около 300 непальских экспертов и геодезистов были задействованы в исследовании - одни пешком, а другие на вертолетах, - чтобы добраться до станций сбора данных. Прошлой весной непальские геодезисты достигли вершины Эвереста с более чем 40 килограммами оборудования, включая приемник Глобальной спутниковой навигационной системы (GNSS). Они потратили примерно два морозных часа на сбор данных, когда десятки альпинистов стояли на вершине горы.

«Восхождение на Эверест - сложная задача, но мы также должны были ее измерить», - сказал AFP Хим Лал Гаутам, сотрудник Департамента разведки, потерявший палец на ноге в результате обморожения во время экспедиции.

Непал должен был опубликовать результаты в начале этого года, но затем подключился Китай после визита в Непал в октябре 2019 года президента Си Цзиньпина. В этом году у китайской исследовательской экспедиции на вершине было более тихое рабочее место, поскольку они были единственными альпинистами, которые поднялись на гору из-за пандемии коронавируса.

Данг Ямин, эксперт Национального бюро геодезии и картографии, сообщил китайскому государственному телеканалу CCTV, что окончательный результат представляет собой среднее значение между измерениями Непала и Китая в соответствии с научными правилами, пишет ScienceAlert.