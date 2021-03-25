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С россиян предложили требовать паспорта в соцсетях и мессенджерах
25 Марта 2021 215 0 Политика
Роскомнадзор предложил ужесточить порядок доступа к социальным сетям и мессенджерам для россиян. При регистрации ведомством потребует указывать номер паспорта, адрес проживания и телефон гражданина. Проект соответствующего приказа уже подготовлен и размещен на портале правовой информации, пишет «Коммерсант».
Регистрация только по паспорту
- Российские власти намерены усложнить для россиян регистрацию в социальных сетях и мессенджерах. В проекте последнего приказа Роскомнадзора говорится о требовании указывать номер паспорта, адрес проживания и телефон при регистрации аккаунта, пишет «Коммерсант».
- Проект ведомства появился в публичном доступе 23 марта. В нем главным образом говорится о единой информационной системе (ЕИС), которая должна собирать персональные данные россиян.
- Сам приказ во многом реализует поправки к закону «О персональных данных», который вступил в силу 1 марта. Закон требует от оператора данных не размещать и не распространять в сети информацию о пользователях без их согласия. Россияне имеют право выбрать, какие данные они позволят собирать, обрабатывать и использовать публично. Но именно выбор каждого россиянина и будет отправной точкой для принудительного сбора информации.
- С 1 июля оператор данных начнет собирать согласия россиян либо через ЕИС, либо самостоятельно. При передаче данных через ЕИС придется указать данные паспорта, ФИО, адрес проживания, электронную почту и номер телефона. Дальше информация будет проверена на портале «Госуслуги», а после ее передадут «иным госорганам в случаях, определенных федеральным законом». Какие данные надо будет передать оператору при регистрации на его платформе – не известно.
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- За несоблюдение требований соцсети и мессенджеры будут оштрафованы на 100 тыс. руб., заявил автор поправок, депутат «Единой России» Антон Горелкин. По словам специалисты «Роскомсвободы» Михаила Третьяка, ни Роскомнадзору, ни соцсетям не нужен такой объем персональных данных россиян, если его не планируют передать правоохранительным органам или монетизировать через рекламу. Также большой вопрос вызывает защита личных данных россиян от утечек.
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