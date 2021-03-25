С россиян предложили требовать паспорта в соцсетях и мессенджерах 215 0 Политика

Роскомнадзор предложил ужесточить порядок доступа к социальным сетям и мессенджерам для россиян. При регистрации ведомством потребует указывать номер паспорта, адрес проживания и телефон гражданина. Проект соответствующего приказа уже подготовлен и размещен на портале правовой информации, пишет «Коммерсант».