С 1 января подорожает почти все. Стабилизация цен не поможет 264 0 Экономика

Президент Владимир Путин и правительство во главе с Михаилом Мишустиным занялось ценами на наиболее подорожавшие продукты питания – сахар, подсолнечное масло и макароны. Победоносные отчеты о соглашениях с производителями и продавцами звучали отовсюду и повышали рейтинг чиновников. Власти обещали стабилизировать цены на продовольствие на текущем уровне до 1 апреля 2021 года. Россияне, поверившие этим обещаниям, могут сильно удивиться – 1 января в магазинах их ждут новые цены на десяток других товаров.