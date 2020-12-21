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С 1 января подорожает почти все. Стабилизация цен не поможет
21 Декабря 2020 264 0 Экономика
Президент Владимир Путин и правительство во главе с Михаилом Мишустиным занялось ценами на наиболее подорожавшие продукты питания – сахар, подсолнечное масло и макароны. Победоносные отчеты о соглашениях с производителями и продавцами звучали отовсюду и повышали рейтинг чиновников. Власти обещали стабилизировать цены на продовольствие на текущем уровне до 1 апреля 2021 года. Россияне, поверившие этим обещаниям, могут сильно удивиться – 1 января в магазинах их ждут новые цены на десяток других товаров.
Новый год – новые цены
- «Заморозка» цен на отдельные продукты питания вовсе не означает, что другие товары не будут дорожать. Правительство одной рукой борется с ценами, другой – поддерживает введение обязательной маркировки – по сути косвенного налога на товары, который уходит госкорпорации «Ростех» и сотрудничающих с ней миллиардеров.
- В частности из-за маркировки молочной продукции вырастут цены на молоко – по оценке «ЭкоНива», на 10%. Но на цене скажется в том числе удорожание кормов для молочных коров.
- Хотя за маркировку частно-государственная структура будет брать всего 50 копеек с единицы товара, подорожание сладостей, конфет и шоколада окажется гораздо больше – 3-5%.
- Из-за неурожая в 2020 году и мирового роста цен на продовольствие крупы и бобовые станут дороже на 12%. Овощи и фрукты также не станут дешевле. По данным Росстата, за 2020 год рост цен на огурцы составил 39,2%, на помидоры – 27,6%, на яблоки – 17%, на виноград – 7,4%, на картофель – 7,2%. В январе все перечисленные продукты продолжат дорожать, следуя за динамикой валютного курса.
- Мясо птицы и яйца подорожают на 8% из-за роста цен на зерно. Правительство решило его регулировать, но это не отразится даже на стоимости хлеба – она увеличится с 1 января на 3-10%, поскольку долгое время хлебопеки не перекладывали рост цен на потребителей, пишет агентство «Прайм».
- Пандемия коронавируса также не прекратится в России, но лекарства подорожают на 2-15%. Это произойдет по двум причинам: ослабление курса рубля по отношению к доллару (большинство лекарств импортные либо изготавливаются из импортных компонентов) и введение обязательной маркировки товаров.
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