Рост зарплат – заслуга Путина. Медведев рассказал о достижении президента 279 0 Экономика

Бывший премьер-министр, а ныне зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал о достижении президента Владимира Путина и научил его молодых сторонников правильно агитировать за партию власти. По словам Медведева, когда Путин стал президентом, средняя зарплата в стране «была порядка 50 долларов», но никто об этом не помнит. Медведев считает это несправедливым – об этом нужно напоминать «нашим оппонентам».