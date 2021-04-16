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Рост зарплат – заслуга Путина. Медведев рассказал о достижении президента

16 Апреля 2021 279 0 Экономика
Рост зарплат – заслуга Путина. Медведев рассказал о достижении президента

Бывший премьер-министр, а ныне зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал о достижении президента Владимира Путина и научил его молодых сторонников правильно агитировать за партию власти. По словам Медведева, когда Путин стал президентом, средняя зарплата в стране «была порядка 50 долларов», но никто об этом не помнит. Медведев считает это несправедливым – об этом нужно напоминать «нашим оппонентам».

«Никто уже не помнит почти, когда Путин стал президентом…»

  • Председатель «Единой России» и заместитель Путина в Совете безопасности Дмитрий Медведев рассказал молодому поколению сторонников президента, что следует говорить во время избирательной кампании, чтобы партия власти победила на выборах в Госдуму в сентябре (Кремль ждет от нее 45% голосов при явке в 45%). Встреча Медведева с участниками праймериз ЕР транслировалась на странице партии во «Вконтакте».
  • Кандидатам от «Единой России» нужно делать упор на «достижениях последних лет», считает Медведев. Это поможет избежать критики оппозиции. К примеру, единороссам следует рассказывать о росте зарплат в период правления Владимира Путина. По словам Медведева, «никто уже не помнит почти, когда Владимир Владимирович Путин стал президентом в 2000 году», средняя зарплата по стране «была порядка 50 долларов».
  • На самом деле Медведев приводит неверные данные. Согласно Росстату, средняя зарплата в 2000 году составляла 2 223 рубля. Доллар стоил 28,1 руб. Таким образом, средняя зарплата в долларах составляла 79,1 доллара., что в 1,5 раза больше заявленной Медведевым величины.
  • При этом бывший премьер забыл указать, что за 21 год с начала правления Путина накопленная инфляция достигла 600,39%. Не отметил он и отсутствие роста доходов граждан с 2014 года, а также их падение в реальном выражении до уровня 2010 года. Кроме этого, он обошел вниманием то, что число россиян за чертой бедности в 2020 году приблизилось к показателю 2003 года (20,3 млн человек) и составило 19,9 млн.

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  • Средняя зарплата в 2020 году, по данным Росстата, равнялась 49 456 руб. При среднегодовом курсе доллара в 71,2 доллара это 694,6 доллара. «Это, что называется, почувствуйте разницу», – заявил Медведев. По его мнению, если сравнивать Россию с «большинством других стран», то нигде не было «такого роста социальной составляющей». «Об этом нужно помнить и рассказывать людям, напоминать нашим оппонентам», – подчеркнул Медведев.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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