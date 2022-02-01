Росстат назвал самые дорогие города России: На первом месте Анадырь
1 Февраля 2022 112 1 Экономика
Росстат пятый год подряд называет самым дорогим городом для жизни в России административный центр Чукотки Анадырь. Самым «дешевым» городом в 2021 году стала Назрань в Ингушетии. Москву Росстат не указал в первой десятке дорогих российских городов, а Санкт-Петербург поместил в четвертый десяток.
Самые дорогие города России
- Росстат оценил стоимость жизнь в 290 городах и поселках городского типа в 2021 году. Оценку статистическое ведомство проводило по установленному набору из 264 видов товаров и услуг, которые могут потребоваться россиянам. В Анадыре этот набор стоит на 57% дороже по сравнению со средним значением по России, что и делает его самым дорогим городом, пишет РБК. За Анадырем идут города и населенные пункты Камчатки и Якутии.
- При общероссийском показатели в 1 индекс Москвы составил 1,28, а индекс самого «дешевого» города страны – Назрани – 0,75. То есть в Назрани товары и услуги в среднем стоят на 25% дороже, чем по стране, а в Москве – на 28% дороже. Вместе с тем в Анадыре стоимость жизни в два раза выше, чем в Назрани. Большинство «дешевых» городов Росстат выявил в Чувашии, Мордовии и Саратовской области. Санкт-Петербург попал в четвертую десятку городов по уровню дороговизны.
- Росстат рассчитывает индекс стоимости жизни в российских городах с 2011 года. С помощью этого инструмента ведомство определяет место отдельных городов по уровню цен относительно России в целом. При этом Росстат не учитывает доходы жителей тех или иных городов. На Чукотке высокие цены компенсируются высокими зарплатами – они в 2,2 раза выше, чем в среднем по России, а в Якутии – на 44%.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «Одноклассниках»
- Однако на средний доход в Москве можно купить 3,4 набора товаров и услуг Росстата, а в Якутии – всего 2,1 набора. Также следует отметить, что инфляция в стране распределяется неравномерно. Так, при среднем показателе в 8,4% в 2021 году в 54 регионах рост цен превысил эту планку. В Дагестане инфляция выросла на 11,8%, а в Ненецком автономном округе – всего на 3,7%.
Написать комментарий
Опять Росстат и опять очередное вранье особенно про Питер и Масквадад!!! в общем где Росстат там правды нет и считают они по доходам жителей, а миллиардеров в Москве и Питере больше чем где-либо вот и средние цифры на покупку товаров и услуг.... не Росстат а брехуны подж*пные