Росстат назвал самые дорогие города России: На первом месте Анадырь 112 1 Экономика

Росстат пятый год подряд называет самым дорогим городом для жизни в России административный центр Чукотки Анадырь. Самым «дешевым» городом в 2021 году стала Назрань в Ингушетии. Москву Росстат не указал в первой десятке дорогих российских городов, а Санкт-Петербург поместил в четвертый десяток.