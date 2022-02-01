ENGLISH
Меню
Главное Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
01 ФЕВ, 11:54 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07

01 ФЕВ, 11:54 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07
Поиск на КС
16+
﻿

Росстат назвал самые дорогие города России: На первом месте Анадырь

1 Февраля 2022 112 1 Экономика
Росстат назвал самые дорогие города России: На первом месте Анадырь

Росстат пятый год подряд называет самым дорогим городом для жизни в России административный центр Чукотки Анадырь. Самым «дешевым» городом в 2021 году стала Назрань в Ингушетии. Москву Росстат не указал в первой десятке дорогих российских городов, а Санкт-Петербург поместил в четвертый десяток.

Самые дорогие города России

  • Росстат оценил стоимость жизнь в 290 городах и поселках городского типа в 2021 году. Оценку статистическое ведомство проводило по установленному набору из 264 видов товаров и услуг, которые могут потребоваться россиянам. В Анадыре этот набор стоит на 57% дороже по сравнению со средним значением по России, что и делает его самым дорогим городом, пишет РБК. За Анадырем идут города и населенные пункты Камчатки и Якутии.
  • При общероссийском показатели в 1 индекс Москвы составил 1,28, а индекс самого «дешевого» города страны – Назрани – 0,75. То есть в Назрани товары и услуги в среднем стоят на 25% дороже, чем по стране, а в Москве – на 28% дороже. Вместе с тем в Анадыре стоимость жизни в два раза выше, чем в Назрани. Большинство «дешевых» городов Росстат выявил в Чувашии, Мордовии и Саратовской области. Санкт-Петербург попал в четвертую десятку городов по уровню дороговизны.
  • Росстат рассчитывает индекс стоимости жизни в российских городах с 2011 года. С помощью этого инструмента ведомство определяет место отдельных городов по уровню цен относительно России в целом. При этом Росстат не учитывает доходы жителей тех или иных городов. На Чукотке высокие цены компенсируются высокими зарплатами – они в 2,2 раза выше, чем в среднем по России, а в Якутии – на 44%.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «Одноклассниках»

  • Однако на средний доход в Москве можно купить 3,4 набора товаров и услуг Росстата, а в Якутии – всего 2,1 набора. Также следует отметить, что инфляция в стране распределяется неравномерно. Так, при среднем показателе в 8,4% в 2021 году в 54 регионах рост цен превысил эту планку. В Дагестане инфляция выросла на 11,8%, а в Ненецком автономном округе – всего на 3,7%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
А
11:43 0 0
Александр Н:

Опять Росстат и опять очередное вранье особенно про Питер и Масквадад!!! в общем где Росстат там правды нет и считают они по доходам жителей, а миллиардеров в Москве и Питере больше чем где-либо вот и средние цифры на покупку товаров и услуг.... не Росстат а брехуны подж*пные

Статьи

Новый рост цен: В России подорожают хлеб и молоко
Новый рост цен: В России подорожают хлеб и молоко
Экономика
Комментарии 3
«Больше не смогут держать деньги на Западе»: США подготовили санкции против «внутреннего круга Путина»
«Больше не смогут держать деньги на Западе»: США подготовили санкции против «внутреннего круга Путина»
Экономика
видео Комментарии 7
Россия свернула военные учения после ответа НАТО
Россия свернула военные учения после ответа НАТО
Политика
видео Комментарии 9
«Газпром» уступил Европу США: СПГ оказался дешевле российского газа
«Газпром» уступил Европу США: СПГ оказался дешевле российского газа
Экономика
видео Комментарии 13

Узнай, страна!

Правительство выделит дополнительные 1,8 млрд рублей на финансирование авиации
Правительство выделит дополнительные 1,8 млрд рублей на финансирование авиации
Узнай, страна!
Более 9 млрд рублей выделит Правительство регионам на строительство спортивных объектов
Более 9 млрд рублей выделит Правительство регионам на строительство спортивных объектов
Узнай, страна!
Комментарии 1


Новости дня

11:50 Маткапитал и соцвыплаты вырастут на 8,4% с 1 февраля Маткапитал и соцвыплаты вырастут на 8,4% с 1 февраля
Россияне начали худеть после присоединения Крыма
Россияне начали худеть после присоединения Крыма
11:26 Инфекционист рассказал, почему некоторые больные COVID-19 имеют отрицательный ПЦР-тест Инфекционист рассказал, почему некоторые больные COVID-19 имеют отрицательный ПЦР-тест
11:05 Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против российских элит Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против российских элит
10:50 «Непростые времена»: Россияне скупали книги по эзотерике и карты Таро в 2021 году «Непростые времена»: Россияне скупали книги по эзотерике и карты Таро в 2021 году
09:24 Россия дала письменный ответ США по гарантиям безопасности Россия дала письменный ответ США по гарантиям безопасности
31 ЯНВ, 18:30 Проценко допускает, что к осени COVID-19 превратится в сезонное заболевание Проценко допускает, что к осени COVID-19 превратится в сезонное заболевание
Миллиардер Прохоров продал свою последнюю крупную компанию в России
Миллиардер Прохоров продал свою последнюю крупную компанию в России
31 ЯНВ, 18:14 Премьер-министр Венгрии хочет добиться увеличения поставок газа во время визита в РФ Премьер-министр Венгрии хочет добиться увеличения поставок газа во время визита в РФ

Узнай, страна!

31 ЯНВ, 23:31 Правительство выделит дополнительные 1,8 млрд рублей на финансирование авиации Правительство выделит дополнительные 1,8 млрд рублей на финансирование авиации
В Москве началась бесплатная вакцинация детей от COVID-19
В Москве началась бесплатная вакцинация детей от COVID-19
31 ЯНВ, 20:17 Более 9 млрд рублей выделит Правительство регионам на строительство спортивных объектов Более 9 млрд рублей выделит Правительство регионам на строительство спортивных объектов
28 ЯНВ, 15:28 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали науку, ставили рекорды и открывали новые проекты ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали науку, ставили рекорды и открывали новые проекты
27 ЯНВ, 22:05 Премьерный показ фильма «Национальные парки России. Лосиный остров» состоялся в Москве Премьерный показ фильма «Национальные парки России. Лосиный остров» состоялся в Москве
27 ЯНВ, 20:53 Рекорд по сбору плодов и ягод обновили российские аграрии в 2021 году Рекорд по сбору плодов и ягод обновили российские аграрии в 2021 году
26 ЯНВ, 23:45 Миллионы роз. В Сибири реализуется крупный проект по выращиванию цветов Миллионы роз. В Сибири реализуется крупный проект по выращиванию цветов
Новый рост цен: В России подорожают хлеб и молоко
Новый рост цен: В России подорожают хлеб и молоко
26 ЯНВ, 22:15 На Ставрополье возрождают марочное виноделие На Ставрополье возрождают марочное виноделие
25 ЯНВ, 23:06 Нижегородский мед поедет в Евросоюз Нижегородский мед поедет в Евросоюз
25 ЯНВ, 21:05 Кузбасские фермеры наладили крупнейшее за Уралом производство грибов Кузбасские фермеры наладили крупнейшее за Уралом производство грибов
24 ЯНВ, 23:58 В Хабаровском крае обновлен рекорд по добыче золота В Хабаровском крае обновлен рекорд по добыче золота
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter