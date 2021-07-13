Россияне заняли на отдых 623 млрд рублей. Это абсолютный рекорд с 1991 года 264 0 Экономика

Россияне в июне установили абсолютный рекорд по потребительским кредитам: оформили 1,7 млн займов на общую сумму в 622,9 млрд руб. Такого количества займов наличными и такой суммы, выданной за один месяц, статистика не видела с 1991 года, когда ее начали вести в Объединенном кредитном бюро. По мнению аналитиков, россияне брали деньги в связи с приближающимся сезоном отпусков, а банки спешили выдавать их, поскольку Центробанк ужесточил требования к выдаче необеспеченных кредитов с 1 июля.