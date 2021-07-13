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Россияне заняли на отдых 623 млрд рублей. Это абсолютный рекорд с 1991 года

13 Июля 2021 264 0 Экономика
Россияне заняли на отдых 623 млрд рублей. Это абсолютный рекорд с 1991 года

Россияне в июне установили абсолютный рекорд по потребительским кредитам: оформили 1,7 млн займов на общую сумму в 622,9 млрд руб. Такого количества займов наличными и такой суммы, выданной за один месяц, статистика не видела с 1991 года, когда ее начали вести в Объединенном кредитном бюро. По мнению аналитиков, россияне брали деньги в связи с приближающимся сезоном отпусков, а банки спешили выдавать их, поскольку Центробанк ужесточил требования к выдаче необеспеченных кредитов с 1 июля.

Кредитный бум в сезон отпусков

  • Реальные доходы россиян продолжают падать, а закредитованность растет. Тем не менее, по данным Объединенного кредитного бюро, в июне россияне пошли на новый рекорд – взяли 1,7 млн потребительских кредитов на сумму 622,9 млрд руб. С 1991 года статистика не видела ничего подобного, пишет Finanz.
  • Так, например, по сравнению с маем рост выдачи кредитов увеличился на 8%, а по сравнению с июнем прошлого года – на 53%. Всего же россияне оформили разных кредитов на 1,3 трлн руб. за месяц. Однако половина всех выданных средств пришлась именно на необеспеченные кредиты наличными.
  • По мнению генерального директора ОКБ Артура Александровича, сезон отпусков повышает спрос на кредиты со стороны россиян, тогда как банки спешат увеличить кредитный портфель до повышения ключевой ставки Центробанка. Также с 1 июля ЦБ повысил надбавку к коэффициенту риска для необеспеченных займов. Это должно охладить перегретый рынок кредитования, однако именно это обстоятельство подстегивало банки выдавать больше кредитов по старым правилам.

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  • До изменения правил приема туристов на курортах Краснодарского края россияне охотно ездили туда на отдых. С января по май 2021 года турпоток туда оказался на 11% больше, чем в докризисном 2019 году. В Сочи загрузка отелей доходила до 95%. Теперь россиянам снова открыли Турцию и впервые с 2016 года Египет. Поэтому спрос на кредиты на отдых будет сохраняться. Между тем общий долг российских домохозяйств, по данным ЦБ, достиг 23,413 трлн руб. на конец мая. Он вырос на 3,673 трлн, или на 18,6% за год.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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