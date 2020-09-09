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Россияне выступили против присоединения Белоруссии

9 Сентября 2020 396 0 Политика
Россияне выступили против присоединения Белоруссии

Идея присоединения соседнего государства не нравится 43% россиян, но привлекает 39% граждан. За год количество тех, кто хотел бы жить с Белоруссией в одном государстве, выросло на 4%, а явных противников объединения убавилось на 5%. К таким выводам пришел ВЦИОМ в результате опроса общественного мнения.

Большинство россиян – добрые соседи

  • Всероссийский центр изучения общественного мнения на фоне политического кризиса в Белоруссии провел зондирование – насколько популярна идея присоединении Белоруссии среди россиян. Опрос показал, что соседнее государство воспринимается иначе, нежели Крым в 2014 году, по которому был безоговорочный консенсус. Большинство россиян выступают против объединения с независимым государством, но существенная часть граждан продолжает поддерживать идеи «приращения земель».
  • За последние полтора года доля сторонников слияния и поглощения увеличилась на 4%, до 39%, свидетельствует опрос ВЦИОМ от 20 августа. В январе 2019 года желающих жить с Белоруссией в одном государстве россиян было 35%. При этом 22% считают необходимым равноправное слияние двух стран, но 17% видят этот процесс как «вхождение Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких субъектов РФ».
  • Россиян, выступающих за добрососедские отношения и жизнь в двух разных странах, все еще большинство – 43%. Однако их количество с января 2019 года уменьшилось на 5%, поскольку идет постоянная пропаганда объединения.
  • Но эта информационная обработка никак не затрагивает столь же существенную часть россиян – 43% вообще ничего не знают о Союзном государстве России и Белоруссии и возможном объединении двух стран. Россияне в целом плохо следят за темой российско-белорусских отношений. Те, кто сейчас читают эту заметку, с большой долей вероятности относятся к 16% россиян, хорошо осведомленных о политике. Однако 41% владеют темой на уровне «что-то слышали», но без подробностей.
  • В 2019 году Кремль, по словам источников Bloomberg, рассматривал возможность «глубокой интеграции» с Белоруссией. Это нужно было для того, чтобы президент Путин занял пост главы нового Союзного государства и продлил свои полномочия. Но президент Белоруссии Александр Лукашенко этот вариант не устроил, и Путину пришлось принимать новую конституцию, которая открыла ему возможность избираться на пост президента России еще два раза.
  • После выборов президента Белоруссии 9 августа Лукашенко столкнулся с полномасштабным политическим кризисом – народ Белоруссии больше его не хочет и устраивает многотысячные митинги в течение месяца. Лукашенко ищет поддержки у Москвы и уже заявляет, что у россиян и белорусов «общее отечество – от Бреста до Владивостока».
  • Белорусский президент приедет в Москву 13 сентября. Но речь об объединении двух стран идти не будет, предупредил пресс-секретарь Путина. «Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь», – заявил Дмитрий Песков.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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