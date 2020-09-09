Россияне выступили против присоединения Белоруссии 396 0 Политика

Идея присоединения соседнего государства не нравится 43% россиян, но привлекает 39% граждан. За год количество тех, кто хотел бы жить с Белоруссией в одном государстве, выросло на 4%, а явных противников объединения убавилось на 5%. К таким выводам пришел ВЦИОМ в результате опроса общественного мнения.