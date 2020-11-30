Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
30 НОЯ, 23:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

30 НОЯ, 23:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Россияне вернулись к жесткой экономии из-за второй волны коронавируса

30 Ноября 2020 147 0 Экономика
Россияне вернулись к жесткой экономии из-за второй волны коронавируса

Российские граждане снова начали экономить на непродовольственных товарах и услугах и больше покупать еды и лекарств. Это показал мониторинг, который Банк России провел в первые три недели ноября. При этом аналитики ЦБ опасаются, что спрос может еще сильнее сжаться, если власти введут новые ограничения и начнут переводить сотрудников на удаленку.

Россияне вернулись к карантинному потреблению

  • Восстановление потребительской активности прекратилось во второй половине октября 2020 года. Сразу после ужесточения карантинных ограничений россияне перешли в режим экономии, похожий на тот, что наблюдался весной этого года. В связи с этим продажи непродовольственных товаров почти не выросли по отношению к сентябрю (рост на 0,7%), а объем платных услуг замедлил рост до 1,9% после сентябрьского роста на 4,6%.
  • Исследование показало, что россияне концентрировались в основном на продуктах длительного пользования, готовясь к возможному повторению закрытия экономики. Что касается других трат, то, как заметили до этого эксперты SberIndex, россияне впали «в спячку». В целом оборот розничной торговли показал рост на 0,3%, а в годовом выражении темпы оборота сократили падение до 2,4%.
  • Сдерживающим фактором для потребительской активности, помимо неопределенности со второй волной, стали реальные располагаемые денежные доходы россиян. Согласно Росстату, они упали на 4,3% за 9 месяцев 2020 года. Но в ЦБ считают, что за 10 месяцев они снизились куда существеннее – на 9,8%. Правда, ЦБ исходит из расходов на конечное потребление, а Росстат считает прежде всего доходы, а не траты.
  • Наиболее пострадавшим от пандемии сектором остаются платные услуги населению. Если розничный оборот снижался в первую волну на 19,2%, то услуги – на 39,5%. Отложенный спрос помог улучшить статистику в начале лета, но уже с июля главной проблемой российской экономики стали падающие доходы россиян и ограниченное потребление.
  • ЦБ предупреждает: в случае введения новых ограничений и перевода сотрудников на удаленную работу потребительский спрос окажется подорван. Тогда восстановление экономики затянется. Хотя и без того ЦБ считает, что на уровень 2019 года экономика вернется только к середине 2022 года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Газпром» перестал платить зарплаты строителям «Силы Сибири»

«Газпром» перестал платить зарплаты строителям «Силы Сибири»
Экономика 1

Девальвация рубля ударила по «Газпрому». Компания заявила о рекордном убытке

Девальвация рубля ударила по «Газпрому». Компания заявила о рекордном убытке
Экономика

Украина стояла за санкциями США против «Северного потока-2»

Украина стояла за санкциями США против «Северного потока-2»
Экономика

Новый этап пенсионной реформы. Власти проверят доходы пенсионеров

Новый этап пенсионной реформы. Власти проверят доходы пенсионеров
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Газохимический комплекс переработки природного газа будет построен в НАО

Газохимический комплекс переработки природного газа будет построен в НАО

Камчатка закрыла собственные потребности в свинине на 80%

Камчатка закрыла собственные потребности в свинине на 80%

Новости дня

19:24 Госслужащим РФ запретят иметь двойное гражданство Госслужащим РФ запретят иметь двойное гражданство
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
19:01 Стало известно, почему не удается остановить пандемию COVID-19 Стало известно, почему не удается остановить пандемию COVID-19
17:53 Германия ответила на возобновление строительства СП-2 Германия ответила на возобновление строительства СП-2
15:02 Песков: власти РФ не будут оказывать бизнесу новую поддержку Песков: власти РФ не будут оказывать бизнесу новую поддержку
14:34 Эксперт рассказал, кто может не делать прививку от COVID-19 Эксперт рассказал, кто может не делать прививку от COVID-19
14:06 Песков отреагировал на возможное возвращение Псаки в Белый дом Песков отреагировал на возможное возвращение Псаки в Белый дом
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:58 Мишустин продлил мораторий на проверки МСБ Мишустин продлил мораторий на проверки МСБ

Узнай, страна!

18:54 Газохимический комплекс переработки природного газа будет построен в НАО Газохимический комплекс переработки природного газа будет построен в НАО
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
17:44 Камчатка закрыла собственные потребности в свинине на 80% Камчатка закрыла собственные потребности в свинине на 80%
16:39 Еще три новые станции появятся в московском метрополитене до конца года Еще три новые станции появятся в московском метрополитене до конца года
27 НОЯ, 14:34 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали туризм, строили жилье и заботились об экологии ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали туризм, строили жилье и заботились об экологии
27 НОЯ, 13:56 Реконструкция объектов культуры начнется в Северной Осетии Реконструкция объектов культуры начнется в Северной Осетии
27 НОЯ, 12:40 Власти Калининградской области начнут борьбу с безработицей Власти Калининградской области начнут борьбу с безработицей
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
27 НОЯ, 11:43 Сахалинские школьники получили современные центры образования Сахалинские школьники получили современные центры образования
27 НОЯ, 08:25 Уникальное для России производство трубопроводной арматуры наладили в Волгоградской области Уникальное для России производство трубопроводной арматуры наладили в Волгоградской области
27 НОЯ, 07:14 Компания Haval начала строить завод двигателей в Тульской области Компания Haval начала строить завод двигателей в Тульской области
26 НОЯ, 20:35 Елена Дыбова: бизнесу нужна поддержка государства для соблюдения требований Роспотребнадзора Елена Дыбова: бизнесу нужна поддержка государства для соблюдения требований Роспотребнадзора
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter