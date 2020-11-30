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Россияне вернулись к жесткой экономии из-за второй волны коронавируса
30 Ноября 2020 147 0 Экономика
Российские граждане снова начали экономить на непродовольственных товарах и услугах и больше покупать еды и лекарств. Это показал мониторинг, который Банк России провел в первые три недели ноября. При этом аналитики ЦБ опасаются, что спрос может еще сильнее сжаться, если власти введут новые ограничения и начнут переводить сотрудников на удаленку.
Россияне вернулись к карантинному потреблению
- Восстановление потребительской активности прекратилось во второй половине октября 2020 года. Сразу после ужесточения карантинных ограничений россияне перешли в режим экономии, похожий на тот, что наблюдался весной этого года. В связи с этим продажи непродовольственных товаров почти не выросли по отношению к сентябрю (рост на 0,7%), а объем платных услуг замедлил рост до 1,9% после сентябрьского роста на 4,6%.
- Исследование показало, что россияне концентрировались в основном на продуктах длительного пользования, готовясь к возможному повторению закрытия экономики. Что касается других трат, то, как заметили до этого эксперты SberIndex, россияне впали «в спячку». В целом оборот розничной торговли показал рост на 0,3%, а в годовом выражении темпы оборота сократили падение до 2,4%.
- Сдерживающим фактором для потребительской активности, помимо неопределенности со второй волной, стали реальные располагаемые денежные доходы россиян. Согласно Росстату, они упали на 4,3% за 9 месяцев 2020 года. Но в ЦБ считают, что за 10 месяцев они снизились куда существеннее – на 9,8%. Правда, ЦБ исходит из расходов на конечное потребление, а Росстат считает прежде всего доходы, а не траты.
- Наиболее пострадавшим от пандемии сектором остаются платные услуги населению. Если розничный оборот снижался в первую волну на 19,2%, то услуги – на 39,5%. Отложенный спрос помог улучшить статистику в начале лета, но уже с июля главной проблемой российской экономики стали падающие доходы россиян и ограниченное потребление.
- ЦБ предупреждает: в случае введения новых ограничений и перевода сотрудников на удаленную работу потребительский спрос окажется подорван. Тогда восстановление экономики затянется. Хотя и без того ЦБ считает, что на уровень 2019 года экономика вернется только к середине 2022 года.
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