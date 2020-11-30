Россияне вернулись к жесткой экономии из-за второй волны коронавируса 147 0 Экономика

Российские граждане снова начали экономить на непродовольственных товарах и услугах и больше покупать еды и лекарств. Это показал мониторинг, который Банк России провел в первые три недели ноября. При этом аналитики ЦБ опасаются, что спрос может еще сильнее сжаться, если власти введут новые ограничения и начнут переводить сотрудников на удаленку.