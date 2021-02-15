Россияне стали покупать более дорогие продукты. ФинУнивер спрогнозировал развитие экономики России на 2021 год 330 0 Экономика

Последние исследования, проведенные ФинУнивером в январе, показали, что в России вырос спрос на дорогое продовольствие. Это, по мнению экспертов, в краткосрочной перспективе показывает ожидание стабильности реальных зарплат россиян и экономики страны.