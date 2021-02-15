Капитал страны
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Россияне стали покупать более дорогие продукты. ФинУнивер спрогнозировал развитие экономики России на 2021 год
15 Февраля 2021 330 0 Экономика
Последние исследования, проведенные ФинУнивером в январе, показали, что в России вырос спрос на дорогое продовольствие. Это, по мнению экспертов, в краткосрочной перспективе показывает ожидание стабильности реальных зарплат россиян и экономики страны.
- Согласно исследованию, проведенному специалистами Финансового университета при Правительстве РФ, с которым ознакомился "Капитал страны", в России наблюдается повышенный спрос на дорогое продовольствие. Россияне стали чаще покупать хороший алкоголь, причем наибольший спрос наблюдается на коньяк высшего качества, мраморную говядину, черную икру, дорогостоящие колбасные изделия высшего качества, дорогие сыры, наиболее популярным из которых стал пармезан.
- По мнению экспертов ФинУнивера, повышение спроса со стороны населения на вышеперечисленные продукты показывает, что в течение ближайших 4-6 месяцев реальная заработная плата россиян не изменится или будет показывать небольшой рост. Из чего следует, что первая половина текущего года для экономики нашей страны будет стабильной.
- Наибольшее увеличение спроса на дорогие продукты наблюдается в следующих городах, население которых превышает 250 тыс. человек, и первое место среди них занимает Иваново. За ним следуют Йошкар-Ола и Кострома, а замыкают пятерку лидеров Курган и Иркутск. Также, в десятку вошли Чебоксары, Улан-Уде, Калининград, Чита и Махачкала.
- А вот в столице России, наоборот, наблюдается снижение спроса на дорогое продовольствие, что показывает тенденцию к стагнации доходов москвичей.
- Наибольший спрос среди дорогостоящих продуктов, на 18%, показывает сырокопченная колбаса. На 14% увеличилось количество россиян, готовых покупать черную икру, на 11% чаще стали покупать мраморную говядину, прирост граждан, готовых покупать пармезан составил 9%, а элитный алкоголь - 5%.
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- Данными видами продовольствия интересуются порядка 5% российских семей. Тем не менее динамика спроста именно на эти продукты свидетельствует об изменении в уровне реальных зарплат россиян в краткосрочной перспективе.
- Свои выводы эксперты строят на том, что среди россиян, покупающих вышеперечисленные продукты, довольно значительную часть составляют владельцы и совладельцы малых и средних предприятий и ТОР-менеджеры крупных компаний, которые хорошо информированы о положении дел на различных рынках товаров и услуг. Именно они первыми корректируют свое потребительское поведение, что может служить опережающим показателем экономического развития.
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