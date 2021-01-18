Россияне стали хуже одеваться. Продажи одежды упали на четверть 65 0 Экономика

Продажи новой одежды и обуви в России упали на 25% в 2020 году. По данным Fashion Consulting Group, российский рынок одежды сократился до 1,7 трлн руб. Согласно самой оптимистичной оценке аналитиков, восстановление продаж произойдет не ранее 2023 года. В пессимистичном сценарии возврат на прежний уровень ожидается в 2025 года. В ближайшее же время россиян ждет массовое закрытие магазинов – по состоянию на январь 2021 года их количество сократилось на 2-5%.