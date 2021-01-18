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Россияне стали хуже одеваться. Продажи одежды упали на четверть

18 Января 2021 65 0 Экономика
Россияне стали хуже одеваться. Продажи одежды упали на четверть

Продажи новой одежды и обуви в России упали на 25% в 2020 году. По данным Fashion Consulting Group, российский рынок одежды сократился до 1,7 трлн руб. Согласно самой оптимистичной оценке аналитиков, восстановление продаж произойдет не ранее 2023 года. В пессимистичном сценарии возврат на прежний уровень ожидается в 2025 года. В ближайшее же время россиян ждет массовое закрытие магазинов – по состоянию на январь 2021 года их количество сократилось на 2-5%.

Экономический кризис ударил по одежде

  • Закрытие экономики весной 2020 года привело к росту официальной безработицы более 6,4% и падению доходов россиян на 8%. Последующее восстановление было слабым и оборвалось уже осенью, с приходом второй волны пандемии. Сильнее всего эта ситуация сказалась на продавцах одежды и обуви – их продажи обвалились на 25% за год, подсчитали в Fashion Consulting Group.
  • Как пишет «Коммерсант», в денежном выражении рынок одежды сократился с 2,26 трлн руб. в 2019 году до 1,71 трлн руб. в 2020-м. Прибыль могла упасть еще сильнее, чем продажи. По словам гендиректора FCG Анны Лебсак-Клейманс, по продавцам ударил целый комплекс факторов: необходимость адаптироваться к новым условиям работы, вложения в антикризисные меры и вынужденные скидки. При этом многие рителейры и до кризиса испытывали сложности с продажами.
  • Еще в 2019 году продажи одежды и обуви впервые за несколько лет упали на 3-4%. Если взять за основу показатели 2014 года, то россияне урезали расходы по этим статьям на 37%. Между тем, Росстат рапортует о росте реальных зарплат по итогам 2020 года на 2,4%. Уверенный рост зарплат фиксируется почти исключительно в госсекторе.

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  • Кризис не пройдет бесследно для рынка: количество магазинов одежды и обуви станет меньше, прогнозируют в компании Knight Frank, занимающейся торговой недвижимостью. Оффлайн точки будут оптимизированы. По данным 2ГИС, по состоянию на 1 января 2021 года в городах-миллионниках количество магазинов женской одежды упало на 2%, до 24,1 тыс. Количество детских магазинов одежды сократилось еще больше – на 5%, до 10,1 тыс.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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