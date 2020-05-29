Россияне просрочили выплаты по 4,5 млн микрозаймов 308 0 Экономика img_copyright

Заемщики микфрофинансовых организация в апреле просрочили более чем на 90 дней выплаты по 4,5 млн займов. По оценке БКИ «Эквифакс», это 40% от общего числа выданных ссуд. Аналитики АКРА убеждены, что доля проблемных займов может вырасти до 50% в мае-июле. Таким образом – все худшее впереди.