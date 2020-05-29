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Россияне просрочили выплаты по 4,5 млн микрозаймов
29 Мая 2020 308 0 Экономика
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Заемщики микфрофинансовых организация в апреле просрочили более чем на 90 дней выплаты по 4,5 млн займов. По оценке БКИ «Эквифакс», это 40% от общего числа выданных ссуд. Аналитики АКРА убеждены, что доля проблемных займов может вырасти до 50% в мае-июле. Таким образом – все худшее впереди.
Плохих кредитов становится больше
- По состоянию на 1 мая 2020 года просроченная задолженность по микрозаймам россиян выросла до 51,3 млрд руб. (всего задолженность составляет 149,65 млрд руб.). Это займы, платежи по которым не осуществлялись более 90 дней. В общей сложности таких кредитов 4,52 млн штук, или 40,7% от всех займов (всего же займов выдано 11,13 млн).
- В марте и апреле из-за режима самоизоляции кредитный портфель МФО ухудшился. Так, например, количество проблемных займов выросло с 35,9% на 1 марта до 40,7% на 1 мая. При этом показатель в 40,7% стал максимальным с декабря 2016 года и впервые в истории наблюдений перевалил за 40%.
- Растет и число кредитов с ранней просрочкой (до 30 дней). По итогам апреля объем таких займов увеличился на 32,5%, до 4 млрд руб.
- МФО объясняют рост просрочки тем, что заемщики теряют работу или сталкиваются с падением доходов. Большинство заемщиков – работники сферы услуг или рабочие, чей доход имеет сдельный характер. Также просрочка увеличилась, потому что МФО не могли взыскивать долги в судебном порядке из-за режима самоизоляции.
- В МФО ожидают ухудшения ситуации летом или в начале осени, когда бизнес будет закрываться, исчерпав резервы, из-за чего произойдет массовое сокращение персонала. Рейтинговое агентство АКРА допускает резкий рост неплатежей по микрозаймам – он превысит 50% совокупного портфеля компаний. Существенный рост проблемной задолженности можно будет увидеть по итогам мая – июля.
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