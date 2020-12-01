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Россияне перестали платить по автокредитам из-за падения доходов
1 Декабря 2020 70 0 Экономика
Летом россияне бросились покупать автомобили в кредит и побили рекорды предыдущего года – в месяц выдавалось от 75 до 90 тыс. автокредитов на общую сумму от 60 до 70 млрд руб. Однако уже в октябре банки накрыла волна просрочки – 28,7 тыс. кредитов оказались проблемными. В общей сложности россияне не выплатили кредитным организациям 672,1 млн руб. Причины прежние – потеря работы или снижение зарплат во вторую волну коронавируса.
Доходов на кредиты не хватает
- Россияне стали хуже отдавать автомобильные кредиты в октябре после ажиотажного спроса летом. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Просрочка выросла на 10,6% и затронула выплаты на сумму 638 млн руб. Такая же ситуация наблюдалась при первой волне в мае – тогда неплатежи достигли 672,1 млн руб.
- Тем не менее есть и хорошая новость – если в мае 37,6 тыс. кредитов были в зоне просрочки до 30 дней, то в октябре таковых оказалось меньше – 28,7 тыс. Однако аналитики обращают внимание на то, что в других сегментах кредитования показатели просрочки ниже: по ссудам наличными пророченные обязательства в октябре составляли 7,2%, по ипотеке – 8,5%. Чаще чем автокредиты россияне не платят только по кредитным картам – 16,1%.
- По словам представителя Росгосстрах Банка, никто не ожидал резкого нарастания второй волны коронавируса. Многие потеряли работу или лишились части заработка. Объем проблемных долгов четко соотносится с экономической активностью.
- Перед началом второй волны выдачи автокредитов, по данным агентства «Автостат», увеличились на 88,1% за квартал и на 4,9% в годовом выражении. При этом, согласно подсчетам «Рольф», с пробегом была продана в кредит каждая четвертая машина (25,9%). Однако в «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) отмечают, что на просрочку выходят прежде всего автовладельцы дорогих автомобилей. «Многие заемщики не смогли точно рассчитать свои финансовые возможности», – говорят в ассоциации.
- В Росбанке обращают внимание и на другую проблему автокредитования – увеличение срока кредитов до пяти лет и более, а также повышение доли кредитов с низким первоначальным взносом и наращиванием общей долговой нагрузки на заемщика. Однако банки не спешат бить тревогу – на 180-й день просрочки более 98% клиентов выходят из нее. Но как будет развиваться ситуация, зависит от распространения коронавируса.
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