Россияне перестали платить по автокредитам из-за падения доходов 70 0 Экономика

Летом россияне бросились покупать автомобили в кредит и побили рекорды предыдущего года – в месяц выдавалось от 75 до 90 тыс. автокредитов на общую сумму от 60 до 70 млрд руб. Однако уже в октябре банки накрыла волна просрочки – 28,7 тыс. кредитов оказались проблемными. В общей сложности россияне не выплатили кредитным организациям 672,1 млн руб. Причины прежние – потеря работы или снижение зарплат во вторую волну коронавируса.