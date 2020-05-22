Россияне отказываются от мяса в пользу фастфуда. Как такая экономия отразится на здоровье 679 0 Общество img_copyright

Эпидемия коронавируса, кризис и падение доходов во время самоизоляции вынуждает россиян экономить. Уже снижены траты на развлечения, косметику, одежду, обувь и приобретение электронной и бытовой техники. Теперь, россияне начали урезать расходы на продукты питания, увеличивая потребление более дешевых фастфудов и мучных изделий. Но такая экономия, считают эксперты, приведет к проблемам со здоровьем и, прежде всего, к ожирению.