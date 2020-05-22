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Россияне отказываются от мяса в пользу фастфуда. Как такая экономия отразится на здоровье

22 Мая 2020 679 0 Общество
Россияне отказываются от мяса в пользу фастфуда. Как такая экономия отразится на здоровье
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Эпидемия коронавируса, кризис и падение доходов во время самоизоляции вынуждает россиян экономить. Уже снижены траты на развлечения, косметику, одежду, обувь и приобретение электронной и бытовой техники. Теперь, россияне начали урезать расходы на продукты питания, увеличивая потребление более дешевых фастфудов и мучных изделий. Но такая экономия, считают эксперты, приведет к проблемам со здоровьем и, прежде всего, к ожирению.

  • Специалисты Общероссийского общественного движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни "Стройная Россия" провели опрос среди 1067 граждан в возрасте от 18 лет, который представили РИА Новости, и выяснили, каким образом изменилось питание россиян во время самоизоляции. 
  • Так, большинство опрошенных заявили об изменении своей продуктовой корзины в худшую сторону. Причем наиболее часто об изменениях говорили люди в категории от 31-49 лет. 92,8% опрошенных из этой группы изменили свои привычки питания. Также набор продуктовой корзины изменился и у 78,1% представителей более старшего поколения. 
  • Россияне отметили, что стали не только приобретать более дешевые продукты, но вынуждены были серьезно сократить потребление свежих овощей, фруктов, рыбы, морепродуктов и мяса. Некоторые участники опроса заявили о вынужденном отказе от употребления тех или иных категорий продуктов, а больше всего среди них сообщили об отказе от покупки мясных изделий. 
  • При этом резко выросло потребление "плохих" продуктов. Участники опроса сообщили, что стали покупать больше мучных и кондитерских изделий, сахара, сладких газированных напитков и фастфудов.
  • Эксперты считают, что подобное пищевое поведение может привести к ожирению и серьезно подорвать здоровье россиян. Так, глава "Стройной России" Ольга Ванатова считает, что проблема ожирения в России во время режима ограничений является одной из наиболее острых. Ведь привычка заедать стресс приведет к увеличению массы тела, а в условиях кризиса и отсутствия физических нагрузок из-за изоляции это особенно актуально. 
  • О необходимости правильного питания в условиях самоизоляции предупреждал и Роспотребнадзор, советуя правильно подбирать рацион не только здоровым людям, но, главное, детям, а также тем россиянам, которые имеют хронические заболевания. 
  • Специалисты ведомства советуют отказаться от употребления "вредных" продуктов, таких, как мучные и кондитерские изделия, фастфуды, жирная и копченая пища, сократить употребление сладких напитков и сахара. Эксперты настаивают, что для поддержания здоровья в условиях ограничений необходимо покупать больше свежих фруктов и овощей, круп, мясных и рыбных продуктов, употреблять кисели и морсы и пить больше чистой воды

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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